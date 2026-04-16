મજા ન આવે તો પૈસા પાછા ! 75% બાયબેક ગેરંટી સાથે લોન્ચ એક શાનદાર SUV
Volkswagen Taigun : લગભગ પાંચ વર્ષ પછી Volkswagen Taigunનું નવું ફેસલિફ્ટ મોડેલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ SUV સાથે કંપની બાયબેક ગેરંટી પણ આપી રહી છે, જે હેઠળ ગ્રાહકોને વાહન પસંદ ન આવે તો 75% બાયબેક ગેરંટી આપવામાં આવે છે.
- ફોક્સવેગનની લોકપ્રિય SUV Taigunનું નવું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ
Trending Photos
Volkswagen Taigun : શું તમે SUV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ફોક્સવેગને તેની લોકપ્રિય SUV Taigunનું નવું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન સત્તાવાર રીતે વેચાણ માટે લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ તાજેતરમાં આ SUV લોન્ચ કરી હતી અને હવે તેની કિંમત સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ SUVની શરૂઆતની કિંમત ₹10.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે.
ફોક્સવેગને નવી Taigun એક ખાસ ઓફર સાથે લોન્ચ થઈ છે, જે ફક્ત કાર ખરીદી તરીકે જ નહીં, પરંતુ ખરેખર સ્માર્ટ ડીલ તરીકે ઉભરી આવે છે. આ SUV નવી ફીચર્સ અને પ્રીમિયમ લૂક સાથે તેની 75% સુધીની બાયબેક ગેરંટી તેને બજારમાં અન્ય વાહનોથી ખરેખર અલગ પાડે છે.
બાયબેક ઓફર શું છે ?
તેના એશ્યોર્ડ બાયબેક પ્રોગ્રામ હેઠળ ફોક્સવેગન આ SUV ખરીદ્યા પછી કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમતના 75% સુધીના વળતરની ગેરંટી આપી રહ્યું છે, જે 3 વર્ષ અથવા 30,000 કિલોમીટર સુધી માન્ય છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહક 3 વર્ષ માલિકી પછી અથવા 30,000 કિમી સુધી ચલાવ્યા પછી પણ વાહન પરત કરી શકે છે. બદલામાં તેને ચોક્કસ વેરિઅન્ટના આધારે એક્સ-શોરૂમ કિંમતના 75% રિફંડ મળશે. આ ઓફર હાલમાં 31 મે, 2026 સુધી કરવામાં આવેલી બુકિંગ પર લાગુ છે. આને ભારતીય પેસેન્જર કાર બજારમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ બાયબેક કિંમત તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે.
નવી Taigunની ડિઝાઇન અને ફીચર
લુક અને ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, કંપનીએ મોટા ફેરફારો કર્યા નથી. જોકે, નવા અપડેટ્સ કારને વધુ પ્રીમિયમ અનુભવ આપે છે. કારમાં આગળ હવે પાતળી ગ્રિલ અને ફૂલ સાઈઝ લાઇટ બાર છે. બમ્પરમાં પિયાનો બ્લેક ફિનિશ છે, જ્યારે સાઇડ પ્રોફાઇલમાં નવા ડિઝાઇન કરેલા એલોય વ્હીલ્સ છે.
પાછળના ભાગમાં SUV નવા LED ટેલલેમ્પ્સથી સજ્જ છે. વધુમાં બમ્પરમાં નાના અપડેટ્સ થયા છે અને લાઇટિંગ સિસ્ટમમાં 'વેલકમ એન્ડ ગુડબાય' એનિમેશન ફીચર ઉમેરવામાં આવ્યું છે. આ SUV કુલ 9 કલર વિકલ્પોમાં ઓફર કરવામાં આવે છે, જેમાં એવોકાડો પર્લ, સ્ટીલ ગ્રે, કેન્ડી વ્હાઇટ, ડીપ બ્લેક, વાઇલ્ડ ચેરી રેડ, લાવા બ્લુ, રિફ્લેક્સ સિલ્વર, કાર્બન સ્ટીલ અને કાર્બન સ્ટીલ મેટનો સમાવેશ થાય છે.
Taigun ફેસલિફ્ટમાં હવે 40થી વધુ ખાસ ફીચર્સ છે. કારની અંદર તમને એ જ લેઆઉટ મળશે, પરંતુ ઘણી નવા ફીચર્સ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. નવા કલર વિકલ્પો અને ડ્યુઅલ-ટોન ફિનિશ દ્વારા તેને વધુ પ્રીમિયમ લૂક આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં 10.25 ઇંચનું મોટું ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે અને અપડેટેડ 10.1 ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમ હવે સ્મૂધ સોફ્ટવેર, નવા ગ્રાફિક્સ અને એઆઈ-આધારિત ફીચર્સ સાથે આવે છે.
એન્જિન અને પાવરટેન
નવી Taigun 1.0-લિટર TSI ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 114 bhp પાવર અને 178 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. દરમિયાન 1.5-લિટર TSI એન્જિન 148 bhp પાવર અને 250 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોની વાત કરીએ તો, 1.0-લિટર એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ અને નવા 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલું છે, જ્યારે 1.5-લિટર એન્જિન 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે. આ SUVમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ નવા 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ છે.
સેફ્ટી ફીચર
સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ SUV ખૂબ જ મજબૂત છે. ફોક્સવેગન દાવો કરે છે કે આ SUV 40થી વધુ સેફ્ટી ફીચરથી સજ્જ છે. આમાં 6 એરબેગ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક બ્રેકફોર્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન (EBD), ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ (ESC), ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, ISOFIX માઉન્ટ્સ અને ઓટો-ડિમિંગ IRVM શામેલ છે. કંપની જણાવે છે કે આ નવું મોડેલ, તેના પુરોગામીની જેમ 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ સાથે આવે છે. કંપની આ SUV સાથે 4 વર્ષ અથવા 1,00,000 કિલોમીટરની વોરંટી આપી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે