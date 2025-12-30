ઓફર હોય તો આવી ! આ કાર ખરીદવા પર પહેલા 6 EMI કંપની ચૂકવશે, જાણો મોડેલનું નામ અને સંપૂર્ણ ઓફર
Volkswagen Car December Offers: ફોક્સવેગન ઇન્ડિયાએ તેની ટાઇગુન એસયુવી પર આકર્ષક ઓફર લોન્ચ કરી છે. આ ઓફરમાં કાર ખરીદવાનું આયોજન કરનારાઓ માટે છ EMI ઓફર કરવામાં આવી છે. કંપનીએ આ ક્રિસમસ પર ગ્રાહકો માટે એક શાનદાર ફાસ્ટફેસ્ટ ઓફર લોન્ચ કરી છે.
Volkswagen Car December Offers: ફોક્સવેગન ઇન્ડિયા તેની ટાઇગુન એસયુવી પર ખૂબ જ આકર્ષક ઓફર લઈને આવી છે. આ ઓફરને કારણે જો તમે આ કાર EMI પર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમને 6 EMIનો લાભ મળશે. કંપનીએ ક્રિસમસના અવસર પર ગ્રાહકો માટે એક શાનદાર ફાસ્ટફેસ્ટ ઓફર શરૂ કરી છે. કંપની આ કાર ખરીદનારા ગ્રાહકોને પહેલા 6 EMI મફત આપશે. આનો અર્થ એ છે કે 6 મહિના સુધી ગ્રાહકોને કોઈપણ પ્રકારની EMI ચૂકવવાની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમને જણાવી દઈએ કે તેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.41 લાખ રૂપિયા છે.
ટાઇગુન GT લાઇન 1.0L TSI એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. તે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલ છે. બીજી તરફ, ટાઇગુન જીટી પ્લસ સ્પોર્ટ, 1.5L TSI EVO એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન અને 7-સ્પીડ DSG ટ્રાન્સમિશન સાથે જોડાયેલ છે.
ટાઇગુન GT પ્લસ સ્પોર્ટમાં આકર્ષક રેડ 'GT' લોગો, બ્લેક LED હેડલેમ્પ્સ અને રેડ બ્રેક કેલિપર્સ સહિત અનેક એક્સટેરિયર ફીચર્સ છે. ઈન્ટેરિયર ભાગમાં એલ્યુમિનિયમ પેડલ્સ સાથે બ્લેક લેધરના સીટ કવર છે.
ફોક્સવેગન ટાઇગુનને ગ્લોબલ NCAPના અપડેટેડ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. ભારતમાં તે હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, કિયા સેલ્ટોસ અને સ્કોડા કુશાક સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
CSDમાંથી ખરીદવાથી થશે ફાયદો
નવા GST સ્લેબથી આ વર્ષે કાર સસ્તી થઈ છે. GSTમાં ઘટાડાથી આર્મી કેન્ટીનમાં ઉપલબ્ધ કારને પણ અસર થઈ છે. કેન્ટીન સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (CSD) ખાતે સૈનિકો પાસેથી ફક્ત 14% GST વસૂલવામાં આવે છે. ફોક્સવેગન ટાઇગુન 1L કમ્ફર્ટલાઇનની CSD કિંમત 8.81 લાખ છે, જ્યારે તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.41 લાખ છે. આ રીતે, આ બેઝ વેરિઅન્ટ પર 2.6 લાખ સુધીનો લાભ મળે છે.
