ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ કંપનીની 40,000થી વધુ EVમાં આગ લાગવાનું જોખમ ! રિકોલ જાહેર, શું તમારી કાર તો નથી ને આ લિસ્ટમાં ?

વોલ્વોની આ ઈલેક્ટ્રિક SUV માટે વૈશ્વિક સ્તરે રિકોલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ EVના 40,000થી વધુ યુનિટમાં સંભવિત ખામી જોવા મળી છે, જેના કારણે કંપનીને વિશ્વભરમાં રિકોલ કરવાની ફરજ પડી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:47 PM IST

સ્વીડનની પોપ્યુલર કાર ઉત્પાદક કંપની વોલ્વોએ તેની ફ્લેગશિપ હેઠળની ઇલેક્ટ્રિક SUV EX30ના 40,000થી વધુ યુનિટ પાછા ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ કારમાં હાઇ-વોલ્ટેજ બેટરીઓ વધુ ગરમ થવાનું જોખમ ધરાવે છે, જેના કારણે આગ લાગવાનું જોખમ રહે છે. EX30માં સિંગલ-મોટર એક્સટેન્ડેડ રેન્જ અને ટ્વીન-મોટર પર્ફોર્મન્સ મોડેલ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ કોમ્પેક્ટ ઇલેક્ટ્રિક SUV વોલ્વોની સૌથી ફેમસ કારમાંની એક છે.

70 ટકાથી વધુ ચાર્જ ના કરવી

વોલ્વોની EX30માં બેટરીઓનું ઉત્પાદન સંયુક્ત સાહસ કંપની,  Shandong Geely Sunwoda Power Battery દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વોલ્વોએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તે અસરગ્રસ્ત બેટરી મોડ્યુલોને મફતમાં બદલી આપશે. ગ્રાહકોને પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ આગનું જોખમ ઘટાડવા માટે બેટરીઓ બદલાય ત્યાં સુધી તેમની કારને 70 ટકાથી વધુ ચાર્જ ન કરે.

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલ સહિત ઘણા દેશોમાં EX30 માલિકોને તેમની કાર મકાનથી દૂર પાર્ક કરવાની અને 70 ટકાથી વધુ ચાર્જ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓટો ઉદ્યોગમાં અગાઉ પણ આવી જ ઘટનાઓ બની છે. 2020માં જનરલ મોટર્સને 1,40,000 શેવી બોલ્ટ કાર પાછી ખેંચવી પડી હતી કારણ કે તેમાં રહેલી બેટરીઓ આગ લાગવાની સંભાવના ધરાવતી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ બેટરીઓ LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી અને સમસ્યાને ઠીક કરવા માટે આશરે 2 બિલિયન ડોલરનો ખર્ચ થયો હતો.

કંપની શું કરી રહી છે ?

વોલ્વો બધા અસરગ્રસ્ત ગ્રાહકોનો સંપર્ક કરી રહી છે અને ખામીયુક્ત બેટરી મોડ્યુલોને મફતમાં બદલી આપશે. તેની સર્વિસ સંપૂર્ણપણે મફત હશે અને માલિકોને હાલ પુરતી સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

શું ભારતને અસર થશે ?

હાલમાં એ સ્પષ્ટ નથી કે ભારતમાં વેચાતા EX30 યુનિટ્સ આ રિકોલમાં શામેલ છે કે નહીં. વોલ્વોએ સંભવિત જોખમને ટાળવા માટે તાત્કાલિક રિકોલ કરવાનો નિર્ણય લઈને જવાબદારી દર્શાવી છે. EV સેગમેન્ટ ઝડપથી વધી રહ્યું છે, પરંતુ બેટરી સલામતી એક મુખ્ય મુદ્દો રહે છે. વોલ્વો આ પડકારને કેટલી ઝડપથી અને પારદર્શક રીતે હેન્ડલ કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.

