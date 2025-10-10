Prev
જલ્દી લોન્ચ થશે WagonR ઈલેક્ટ્રિક, 270 કિમી રેન્જ સાથે મળશે આ ફીચર્સ

WagonR Electric: જાપાન મોબિલિટી શોમાં ઘણી નવી પ્રોડક્ટ અને કોન્સેપ્ટ રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં વેગનઆર ઈલેક્ટ્રિકને પણ શો કરવામાં આવી શકે છે. આ કંપનીની સૌથી નાની ઈલેક્ટ્રિક કાર હશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:20 AM IST

જલ્દી લોન્ચ થશે WagonR ઈલેક્ટ્રિક, 270 કિમી રેન્જ સાથે મળશે આ ફીચર્સ

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક કારની માંગ સતત વધી રહી છે. આ કારણે દરેક કાર કંપનીઓ ઈલેક્ટ્રિક વાહન બજારમાં ઉતારી રહી છે. હવે સુઝુકી અપકમિંગ જાપાન મોબિલિટી શોમાં પોતાના ઘણા નવા પ્રોજેક્ટ અને કોન્સેપ્ટ રજૂ કરવાની તૈયારીમાં છે. 29 ઓક્ટોબર, 2025ના આયોજીત આ શોમાં એક વિઝન ઈ-સ્કાઈ ઈલેક્ટ્રિક કાર હશે, જેને વેગનઆરનું ઈલેક્ટ્રિક વર્ઝન માનવામાં આવી રહ્યુ છે. આ કંપનીના પોર્ટફોલિયોની સૌથી નાની ઈલેક્ટ્રિક કાર હશે. આવો તેના વિશે જાણીએ.

ઈલેક્ટ્રિક WagonR ના ફીચર્સ
આ નવા વિઝન ઈ-સ્કાઈ કોન્સેપ્ટમાં ઘણી વિશેષતા જોવા મળી શકે છે, જેમાં ફ્રંટ ફેસિયા સંપૂર્ણ રીતે નવો છે, તેમાં પિક્સેલ-સ્ટાઇલ લાઇટિંગ એલિમેન્ટ્સ અને સી-શેપ્ડ  LED DRLs હશે. આ સિવાય ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં એક બંધ ગ્રિલ અને એક સપાટ બમ્પર સેક્શન મળશે.

તેની સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો તેમાં રિટ્રેક્ટેબલ ડોર હેન્ડલ, નવા વ્હીલ્સ અને બ્લેક કલરના એ અને બી પિલર છે. આ નવી કારની છત સપાટ રહેવાની છે, જેનાથી તે હેચબેક સ્પોર્ટી લુકની સાથે આવશે. તેમાં સી-આકારની ટેલલાિટ્સ, સપાટ બમ્પર અને પહોળી વિન્ડસ્ક્રીન મળવાની છે.

કેવું હશે ગાડીનું ઈન્ટીરિયર?
ગાડીના ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં ડિજિટલ સ્ક્રીન અને સેન્ટ્રલ કંસોલ માટે મિરર થીમ યુઝ કરવામાં આવશે. ગાડીમાં મોટી ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ કલસ્ટર મળશે, જેમાં દરેકનો આકાર 12 ઇંચ થઈ શકે છે. તેમાં ડેશબોર્ડ અને ડોર એબિએન્ટ લાઇટિંગ જોવા મળી શકે છે.

તેનો ફ્લોટિંગ કંસોલ વાયરલેસ સ્માર્ટફોન ચાર્જિંગ પેડથી લેસ છે, જેમાં ફિઝિકલ બટનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં 3-સ્પોક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ કંસોલ આપવામાં આવ્યું છે અનને ટ્રે-સ્ટાઇલ ડેશબોર્ડ છે, તેમાં ઘણા સ્ટોરેજની સુવિધાઓ હોઈ શકે છે. સુઝુકી પ્રમાણે આ ઈલેક્ટ્રિક કારની રેન્જ 270 કિલોમીટરથી વધુ રહેવાની છે.

 

