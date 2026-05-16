/Meta Ray Ban Display: હવામાં આંગળીઓ ફેરવો અને WhatsApp પર મેસેજ મોકલો! Metaનો અદ્ભુત ચમત્કાર

Meta Ray Ban Display: હવે મેસેજ ટાઇપ કરવા માટે ન તો ફોન પકડવાની જરૂર પડશે અને ન તો કીબોર્ડની. Meta કંપનીએ એવો અદ્ભુત ચમત્કાર કર્યો છે કે હવે તમે માત્ર હવામાં આંગળીઓ ફેરવીને WhatsApp પર મેસેજ મોકલી શકશો. જાણો કેવી રીતે કામ કરશે આ ફ્યુચરિસ્ટિક (ભવિષ્યનું) ફીચર.
Meta Ray Ban Display: મેટા પોતાના AI સ્માર્ટ ગ્લાસને વધુ એડવાન્સ બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. કંપનીએ Meta Ray-Ban Display માટે કેટલાય નવા ફીચર્સ રજૂ કર્યા છે, જેની મદદથી યુઝર્સ હવે ફોન બહાર કાઢ્યા વગર અને કીબોર્ડને અડક્યા વગર માત્ર હવામાં આંગળીઓ ફેરવીને ટાઇપિંગ કરી શકશે. આ ટેક્નોલોજી એક ખાસ ન્યુરલ રિસ્ટબેન્ડ (Neural Wristband) દ્વારા કામ કરશે અને WhatsApp સહિત ઘણી બધી મેસેજિંગ એપ્સને સપોર્ટ કરશે.
Meta Ray-Ban Displayમાં આવ્યા નવા AI ફીચર્સ
મેટાએ પોતાના AI સ્માર્ટ ગ્લાસ Meta Ray-Ban Display માટે નવા ફીચર્સની જાહેરાત કરી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આનાથી યુઝર્સનો કોમ્યુનિકેશન અનુભવ પહેલા કરતાં વધુ સરળ અને ફ્યુચરિસ્ટિક બની જશે. જોકે, આ ડિવાઇસ હાલમાં ભારતમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી.
ફોન અને કીબોર્ડ વગર થશે ટાઇપિંગ
નવા અપડેટ પછી યુઝર્સે ફોન બહાર કાઢવાની કે કોઈ ફિઝિકલ/ડિજિટલ કીબોર્ડની જરૂર નહીં પડે. હવે માત્ર હાથના મૂવમેન્ટ (હલનચલન) દ્વારા મેસેજ ટાઇપ કરી શકાશે.
હવામાં આંગળીઓ ફેરવીને લખી શકાશે શબ્દો
Meta Ray-Ban Display પહેરનાર યુઝર હવામાં આંગળીઓ વડે અક્ષરોનો આકાર બનાવીને ટાઇપિંગ કરી શકશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈને અંગ્રેજીનો “M” લખવો હોય, તો તેણે હવામાં એ જ આકારમાં આંગળી ફેરવવાની રહેશે.
Neural Wristband કરશે આખું કામ
આ ફીચર માટે Metaનું ખાસ Neural Wristband વપરાશે. આ રિસ્ટબેન્ડ હાથના જેસ્ચર (ઇશારા)ને ટ્રેક કરે છે અને તેને ડિજિટલ કમાન્ડમાં બદલી નાખે છે. આની મદદથી જ ટાઇપિંગ અને કંટ્રોલ શક્ય બનશે.
WhatsApp સહિત ઘણી એપ્સને મળશે સપોર્ટ
આ નવી સિસ્ટમ માત્ર એક જ એપ પૂરતી સીમિત નહીં રહે. Metaના જણાવ્યા અનુસાર, આ WhatsApp, Messenger, Instagram અને Android-iOSના અન્ય મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ્સ સાથે પણ કામ કરશે.
ડિસ્પ્લે રેકોર્ડિંગ અને લાઈવ કેપ્શન જેવા ફીચર્સ પણ
જેસ્ચર ટાઇપિંગ ઉપરાંત, કંપનીએ ડિસ્પ્લે રેકોર્ડિંગ, બહેતર નેવિગેશન અને લાઈવ કેપ્શન એક્સપાન્ડ જેવા ફીચર્સ પણ ઉમેર્યા છે. આ અપડેટ્સથી Meta Ray-Ban Display પહેલા કરતા વધુ સ્માર્ટ અને ઉપયોગી બની જશે.