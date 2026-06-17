Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /વિશ્વાસ નહીં થાય! 25 વર્ષના ભારતીય છોકરાએ AIમાં એવું તે શું કર્યું કે એલન મસ્કે 60 અબજ ડોલરની આપી દીધી ઓફર ?

વિશ્વાસ નહીં થાય! 25 વર્ષના ભારતીય છોકરાએ AIમાં એવું તે શું કર્યું કે એલન મસ્કે 60 અબજ ડોલરની આપી દીધી ઓફર ?

SpaceX Cursor Deal: એલોન મસ્કના સ્પેસએક્સે 60 બિલિયન ડોલરના સોદામાં AI કોડિંગ પ્લેટફોર્મ કર્સર ખરીદવાની જાહેરાત કરી છે. ભારતીય મૂળના અમન સંગર દ્વારા સહ-સ્થાપિત, આ કંપની વિશ્વના સૌથી ઝડપથી વિકસતા AI સ્ટાર્ટઅપ્સમાંની એક છે. આ સોદાને એલોન મસ્કની AI વ્યૂહરચના માટે એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:24 PM IST
વિશ્વાસ નહીં થાય! 25 વર્ષના ભારતીય છોકરાએ AIમાં એવું તે શું કર્યું કે એલન મસ્કે 60 અબજ ડોલરની આપી દીધી ઓફર ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વિશ્વાસ નહીં થાય! 25 વર્ષના ભારતીય છોકરાએ AIમાં એવું તે શું કર્યું કે એલન મસ્કે 60
SpaceX Cursor Deal2 min ago
2
gujarat police1 hr ago
3
8th Pay Commission latest1 hr ago
4
Telegram Ban in India1 hr ago
5
Prix Versailles 2026 List1 hr ago