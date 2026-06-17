/વિશ્વાસ નહીં થાય! 25 વર્ષના ભારતીય છોકરાએ AIમાં એવું તે શું કર્યું કે એલન મસ્કે 60 અબજ ડોલરની આપી દીધી ઓફર ?

SpaceX Cursor Deal: એલોન મસ્ક 25 વર્ષીય ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહસિક અમન સાંગરની માલિકીની AI કંપની કર્સર પર મોટો દાવ લગાવી રહ્યા છે. સ્પેસએક્સે $60 બિલિયનના ઓલ-સ્ટોક સોદામાં કર્સરના સંપાદનની જાહેરાત કરી છે, જે વેન્ચર કેપિટલ-બેક્ડ સ્ટાર્ટઅપ્સના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા સોદાઓમાંનો એક માનવામાં આવે છે.
કર્સર, જેણે પોતાને AI કોડિંગ સહાયક તરીકે સ્થાપિત કરી છે, તેણે ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં ઝડપી સફળતા મેળવી છે. કર્સરની સ્થાપના અમન સંગર અને તેમના સાથીદારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ સોદા દ્વારા, સ્પેસએક્સ તેની AI રણનીતિને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તૈયાર કરી રહી છે.
ભારતીય મૂળના ફાઉંડરે કર્યો કમાલ
સિલિકોન વેલી સ્થિત AI કોડિંગ આસિસ્ટન્ટ કર્સરની સ્થાપના અમન સાંગર, માઈકલ ટ્રુએલ, સુઆલેહ આસિફ અને અરવિદ લુનેમાર્ક દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે બધા મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના સ્નાતક છે. કંપનીની પેરેન્ટ ફર્મ, એનીસ્ફિયરે ગયા વર્ષે લગભગ $30 બિલિયનનું મૂલ્યાંકન હાંસલ કર્યું હતું, જેનાથી તેના સ્થાપકો અબજોપતિ બન્યા હતા.
કર્સર હાલમાં $2.6 બિલિયનની વાર્ષિક B2B આવક ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને વિશ્વના સૌથી ઝડપથી વિકસતા AI સોફ્ટવેર સ્ટાર્ટઅપ્સમાંની એક માનવામાં આવે છે. કંપનીને Nvidia, Google, Accel, Thrive Capital અને Andreessen Horowitz જેવી સંસ્થાઓ તરફથી કુલ $3.3 બિલિયનનું ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું છે.
AI કોડિંગ ટૂલ્સ માર્કેટમાં તેની સ્થિતિ મજબૂત કરશે SpaceX
$60 બિલિયનના આ ઓલ-સ્ટોક ડીલથી SpaceXને AI કોડિંગ ટૂલ્સના ક્ષેત્રમાં મજબૂત પગપેસારો મળશે તેવી અપેક્ષા છે. કર્સર હાલમાં લગભગ 1 મિલિયન દૈનિક વપરાશકર્તાઓ અને 360,000 પેઇડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ધરાવે છે. તેના ગ્રાહકોમાં બ્રિટિશ એરવેઝ, બીપી, નોકિયા અને સનોફી જેવી મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
કર્સર માઇક્રોસોફ્ટના ગિટહબ કોપાયલટ અને ઓપનએઆઈ અને ગુગલના AI-આધારિત ઉત્પાદનો સાથે સ્પર્ધા કરે છે. કંપની પોતાને એક મોડેલ એગ્નોસ્ટિક પ્લેટફોર્મ તરીકે ઓળખ આપે છે, જે ગ્રાહકોને વિવિધ AI સિસ્ટમ્સમાંથી પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ડીલને સ્પેસએક્સને ઓપનએઆઈ અને એન્થ્રોપિક જેવા સ્પર્ધકોને પડકારવા માટે સ્થાન આપી શકે છે.
AI ભવિષ્ય પર મોટી ડીલ, ભારત પણ એક મહત્વનું બજાર
કર્સર 2022માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, શરૂઆતમાં, કંપની મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ સંબંધિત તાલીમ મોડેલ ટેકનોલોજી પર કામ કરી રહી હતી, પરંતુ બાદમાં તેનું ધ્યાન કોડિંગ ટૂલ્સ પર ખસેડ્યું. અમન સાંગરે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે ભારત કંપનીનું બીજું કે ત્રીજું સૌથી મોટું બજાર છે, અને કંપની ભારતીય એન્ટરપ્રાઇઝ ગ્રાહકો પર પણ તેનું ધ્યાન વધારી રહી છે.
સ્પેસએક્સ અને કર્સર ઘણા મહિનાઓથી ચર્ચામાં છે, અને એપ્રિલમાં, સ્પેસએક્સે એક્વિઝિશન અથવા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી માટે એક વિકલ્પ સુરક્ષિત કર્યો. આ સોદો કર્સરને સ્પેસએક્સના વિશાળ કમ્પ્યુટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ઍક્સેસ આપશે, જે તેના એઆઈ મોડેલ્સના વિકાસને વેગ આપવાની અપેક્ષા છે. એક્વિઝિશનની જાહેરાત પછી સ્પેસએક્સના શેરમાં પણ ઉછાળો આવ્યો, શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં તે 14 ટકા વધીને 222.33 ડોલર પર પહોંચી ગયો.