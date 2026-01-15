Wi-Fiનું નામ કેવી રીતે પડ્યું ? જાણો શું છે તેના નામનો અર્થ
Wi-Fiએ એક વાયરલેસ નેટવર્કિંગ ટેકનોલોજી છે, જે કોઈપણ વાયર વિના ડિવાઈસને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડે છે. આ ટેકનોલોજી રેડિયો ફ્રીક્વન્સી દ્વારા કામ કરે છે અને WLAN એટલે કે વાયરલેસ લોકલ એરિયા નેટવર્ક દ્વારા સંચાલિત છે.
આજના ડિજિટલ યુગમાં Wi-Fi આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયું છે. ઘરે, ઓફિસમાં, શાળામાં કે હોટેલમાં, Wi-Fi એ ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીનું સૌથી સરળ માધ્યમ બની ગયું છે. જો કે, લોકો વારંવાર Wi-Fiનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો તેનું નામ કેવી રીતે પડ્યું અને નામનો અર્થ શું છે, તેના વિશે જાણતા નથી.
Wi-Fi શું છે ?
ઘણી લોકો એવું માને છે કે Wi-Fiનો અર્થ Wireless Fidelity થાય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા અલગ છે. WiFi હકીકતમાં શોર્ટ ફોર્મ નથી. આ 1999માં Wi-Fi એલાયન્સ દ્વારા પસંદ કરાયેલ બ્રાન્ડ નામ છે. તેને જાણી જોઈને એક સરળ અને યાદ રહે તેવું નામ આપવામાં આવ્યું હતું, જેથી સામાન્ય વ્યક્તિ પણ તેને સરળતાથી ઓળખી શકે, IEEE 802.11 જેવા ટેકનિકલ નામને બદલે. Wi-Fiનું નામ Hi-Fi (High Fidelity)થી પ્રેરિત છે.
Wi-Fi કેવી રીતે કામ કરે છે ?
Wi-Fi સિસ્ટમમાં રાઉટર ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ હોય છે અને રેડિયો સિગ્નલો દ્વારા નજીકના ડિવાઈસ પર નેટવર્ક ટ્રાન્સમિટ કરે છે. ડિવાઈસ આ સિગ્નલોને અટકાવે છે અને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાય છે, જેનાથી કોઈપણ કેબલ વિના ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ શક્ય બને છે.
Wi-Fi કોઈ એક કંપની કે વ્યક્તિની મિલકત નથી. તેના માનંકો અને ટેકનોલોજીનું સંચાલન Wi-Fi એલાયન્સ નામની સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં ઘણી ટેક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સંસ્થા Wi-Fi ટેકનોલોજીને સુધારવા અને સુરક્ષિત કરવા માટે કામ કરે છે.
Wi-Fi સાથે જોડાયેલા ખતરા કેમ વધી રહ્યા છે ?
હકીકતમાં, જો Wi-Fi નેટવર્ક સુરક્ષિત નથી, તો તે સાયબર હુમલાઓ માટે સરળ ટાર્ગેટ બની શકે છે. નબળી સુરક્ષાના કારણે ડેટા ચોરી, હેકિંગ અને વ્યક્તિગત માહિતી લીક થવાનું કારણ બની શકે છે. લોકો ઘણીવાર વિચાર્યા વિના તેમના Wi-Fi પાસવર્ડ શેર કરે છે, જેના કારણે નેટવર્કનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે.
