/સ્ક્રેપ થયા બાદ કારનું શું થાય છે, કેવી રીતે નષ્ટ કરવામાં આવે છે દરેક પાર્ટ્સ? જાણો કાર સ્ક્રેપિંગની રોચક સફર

Car Scrapping Process: જ્યારે આપણી જૂની કાર રસ્તા પર ચલાવવા લાયક નથી રહેતી અથવા સરકારના નિયમો અનુસાર તેની વેલીડીટી પૂરી થઈ જાય છે, ત્યારે તેને સ્ક્રેપ એટલે કે ભંગારમાં આપી દેવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, સ્ક્રેપિંગ સેન્ટરમાં ગયા બાદ તમારી વ્હાલી કારનું શું થાય છે? આખી કારને કેવી રીતે ભંગારમાં ફેરવવામાં આવે છે અને તેના એક-એક પાર્ટ્સને કેવી રીતે નષ્ટ અથવા રીસાયકલ કરવામાં આવે છે?
હાનિકારક લિક્વિડ કાઢવાની પ્રોસેસ
કાગળોની કાર્યવાહી પૂરી થયા બાદ કારને મુખ્ય વર્કશોપમાં લાવવામાં આવે છે. અહીં સૌથી પહેલા કારની અંદર રહેલા તમામ પ્રકારના ઓઈલ અને લિક્વિડને બહાર કાઢવામાં આવે છે. જેમાં પેટ્રોલ કે ડિઝલ, ઇંજન ઓઇલ, બ્રેક ઓઇલ, કૂલન્ટ અને એસી (AC)ની ગેસ સામેલ છે. જો તેને બહાર ન કાઢવામાં આવે, તો કારનું કટિંગ કરતા સમયે આગ લાગવાનું ખતરો રહે છે અને તે પર્યાવરણને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ તમામ કેમિકલ્સને સુરક્ષિત રીતે રીસાયકલ કરવામાં આવે છે.
કિંમતી પાર્ટ્સને અલગ કરવા
હવે વારો આવે છે કારના એક-એક પાર્ટ્સને ખોલવાનો. મિકેનિક્સ કારની બેટરી, સીએનજી સિલિન્ડર અને તમામ ટાયર બહાર કાઢી લે છે. ત્યારબાદ કારની અંદરની સીટો, સ્ટિયરિંગ, મ્યુઝિક સિસ્ટમ, કિંમતી મેટલથી બનેલા કેટાલિટિક કન્વર્ટર અને હેડલાઇટ્સ જેવી વસ્તુઓ અલગ કરવામાં આવે છે. જે પાર્ટ્સ સારી સ્થિતિમાં હોય છે, તેને જૂની ગાડીઓના માર્કેટમાં ફરીથી ઉપયોગ માટે વેચી દેવામાં આવે છે.
કારનો સૌથી મુખ્ય હિસ્સો તેનું ઇંજન અને ગિયરબોક્સ હોય છે. ક્રેન અને કટર મશીનોની મદદથી ઇંજનને કારની બોડીથી અલગ કરવામાં આવે છે. ઇંજનમાં એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ અને તાંબું ભારી માત્રામાં હોય છે. તેને ફેક્ટરીઓમાં પીગળવા માટે મોકલી દેવામાં આવે છે જેથી નવું મેટલ તૈયાર થઈ શકે.
રીસાયકલ અને નવી ગાડીઓનું નિર્માણ
જ્યારે કારમાંથી રબર, પ્લાસ્ટિક, કાચ અને ઇંજન જેવી તમામ વસ્તુઓ નીકળી જાય છે, ત્યારે માત્ર લોખંડનું એક પોલું માળખું બચે છે. આ માળખાને એક ખૂબ જ મોટા હાઇડ્રોલિક કમ્પ્રેસર મશીનમાં નાખવામાં આવે છે. આ મશીન આંખના પલકારામાં જ આખી કારની બોડીને દબાવીને લોખંડના એક નાના ટુકડા અથવા બ્લોકના સ્વરૂપમાં બદલી નાખે છે.
આ પછી લોખંડના આ બ્લોકને મોટી-મોટી ભઠ્ઠીઓમાં નાખીને પીગળવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પીગળેલા લોખંડમાંથી સ્ટીલની નવી શીટ બનાવવામાં આવે છે. તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ જ રીસાયકલ કરેલા લોખંડનો ઉપયોગ ફરીથી નવી કારો, પુલ અથવા ટ્રેનના પાટા બનાવવામાં થાય છે.