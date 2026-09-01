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સ્ક્રેપ થયા બાદ કારનું શું થાય છે, કેવી રીતે નષ્ટ કરવામાં આવે છે દરેક પાર્ટ્સ? જાણો કાર સ્ક્રેપિંગની રોચક સફર

Car Scrapping Process: જ્યારે કાર જૂની થઈ જાય છે ત્યારે લોકો ઘણીવાર તેને વેચી દે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તે કાર સાથે શું થાય છે? તેના પાર્ટ્સનું શું કરવામાં આવે છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Sep 01, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:30 PM IST
સ્ક્રેપ થયા બાદ કારનું શું થાય છે, કેવી રીતે નષ્ટ કરવામાં આવે છે દરેક પાર્ટ્સ? જાણો કાર સ્ક્રેપિંગની રોચક સફર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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