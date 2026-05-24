/EV Battery: ઇલેક્ટ્રિક કારની બેટરી ખતમ થઈ જાય ત્યારે શું થાય છે? જાણો ટર્ટલ મોડ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ બાબતો

EV Battery Care Tips: ઇલેક્ટ્રિક કારની લોકપ્રિયતા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જો ઇલેક્ટ્રિક કારની બેટરી ખતમ થઈ જાય તો શું થાય છે? કારના કયા ફીચર્સ કામ કરે છે અને કયા કામ કરવાનું બંધ કરે છે? ચાલો સમજઈ કે જ્યારે EV બેટરી ખતમ થઈ જાય ત્યારે શું થાય છે અને તમે શું કરી શકો છો.
EV Battery Care Tips: ઇલેક્ટ્રિક કારને મુસાફરીનું સારું અને આર્થિક માધ્યમ માનવામાં આવે છે, અને તેથી જ વધુ લોકો EV ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. જ્યારે પેટ્રોલ કારમાં ઇંધણ ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે એન્જિન અચાનક બંધ થઈ જાય છે અને સ્ટીયરિંગ કડક થઈ જાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક કારની બેટરી 0% સુધી પહોંચે છે ત્યારે શું થાય છે?
સારી વાત એ છે કે EV અચાનક બંધ થતી નથી, તેના બદલે, તે તમને રોકવા પહેલાં ઘણી ચેતવણીઓ આપે છે, જેનાથી તમને સ્વસ્થ થવા માટે પૂરતો સમય મળે છે. ચાલો સમજાવીએ કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક કારની બેટરી ખતમ થઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે.
વારંવાર એલર્ટ
BGR રિપોર્ટ (સંદર્ભ) મુજબ, બેટરી ખતમ થાય તે પહેલાં કાર તમને ચેતવણી આપવાનું શરૂ કરે છે.
પ્રારંભિક ચેતવણી: જ્યારે બેટરી 15 ટકા કે 20 ટકા બાકી હોય છે, ત્યારે ડેશબોર્ડ પર લાઇટ દેખાય છે અને કાર ચાર્જ થવાનો સંદેશ દેખાય છે.
ગંભીર ચેતવણી: જેમ જેમ બેટરી વધુ ખતમ થાય છે, સ્ક્રીન પર લાલ નિશાન ઝબકે છે અને કાર તમને ચેતવણી આપવા માટે બીપ કરે છે.
0%નો અર્થ: જો બેટરી ડેશબોર્ડ પર 0% આવે છે, તો પણ કારમાં હજુ પણ થોડી રિઝર્વ પાવર બાકી છે જેથી તમે કારને સલામત જગ્યાએ રોકી શકો.
ટર્ટલ મોડ શું છે?
જ્યારે બેટરી ખતમ થવાની તૈયારીમાં હોય છે, ત્યારે કાર ટર્ટલ મોડમાં આવી જાય છે. ડેશબોર્ડ પર ટર્ટલ સિમ્બોલ દેખાય છે. કારની સ્પિડ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ જાય છે.
કારનું એસી આપમેળે બંધ થઈ જાય છે અથવા પાવર બચાવવા માટે ન્યૂનતમ થઈ જાય છે.
આ કરવામાં આવે છે જેથી તમે બેટરીની બાકી રહેલી પાવરનો ઉપયોગ રસ્તાની બાજુમાં અથવા સલામત સ્થળે પહોંચી શકો.
જ્યારે કાર સંપૂર્ણ સ્ટોપ પર આવે છે
જો તમે હજુ પણ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ પર પહોંચી શકતા નથી, તો ઇલેક્ટ્રિક કાર ધીમે ધીમે ધીમી પડી જશે અને બંધ થઈ જશે.
શું કામ કરશે?: જો કાર હલતી નથી, તો પણ કેટલાક ઇલેક્ટ્રોનિક ફીચર્સ, જેમ કે દરવાજાના તાળા, બારીઓ અને બાહ્ય લાઇટ, સમય માટે કાર્ય કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
બ્રેક્સ અને સ્ટીયરિંગ: પેટ્રોલ કારની જેમ, બ્રેક્સ અને સ્ટીયરિંગ થોડા ભારે હોઈ શકે છે, પરંતુ તે હજુ પણ કામ કરશે.
જો તમે રસ્તા પર ફસાઈ જાઓ તો શું?
તમે પેટ્રોલ કાર માટે બોટલમાં ઇંધણ લાવી શકો છો, પરંતુ EV સાથે આવું નથી.
ટો ટ્રક: તમારી કારને નજીકના ચાર્જિંગ સ્ટેશન પર લઈ જવા માટે તમારે ટો ટ્રક બોલાવવાની જરૂર પડશે.
ખાસ સર્વિસ: કેટલાક શહેરો હવે મોબાઇલ ચાર્જિંગ વાન સેવા કરે છે, જે રસ્તાની બાજુમાં રખાય છે અને તમારી કારને થોડું ચાર્જ કરી આપે છે. આનાથી તમે ચાર્જિંગ સ્ટેશન પર વાહન ચલાવી શકો છો અને તમારી કાર ચાર્જ કરી શકો છો.