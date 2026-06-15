/શું છે 5.5G? જાણો 5G કરતા તે કેવી રીતે અલગ છે, તમારા ફોનમાં કેવી રીતે થશે ઓન અને કેટલી વધી જશે સ્પીડ

What is 5.5G: ભારતમાં ટેલિકોમ સેક્ટર એક નવા યુગ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દેશની અગ્રણી ટેલિકોમ કંપનીઓ એરટેલ અને જિઓ પસંદગીના વિસ્તારોમાં તબક્કાવાર રીતે 5.5G સેવાઓ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ છે કે, આખરે 5.5G શું છે? તે વર્તમાન 5G કરતાં કેટલું અલગ છે અને શું તમારો સ્માર્ટફોન તેને સપોર્ટ કરશે? ચાલો વિગતવાર સમજીએ.
શું છે 5.5G ટેકનોલોજી?
5.5G જેને 5G Advanced પણ કહેવામાં આવે છે તે વર્તમાન 5G નેટવર્કનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. તેને 5G અને ભવિષ્યના 6G નેટવર્ક વચ્ચેનું બ્રિજ માનવામાં આવે છે. આ માત્ર ઇન્ટરનેટ સ્પીડ વધારવા પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ નેટવર્કની કાર્યક્ષમતા, સ્થિરતા અને ક્ષમતામાં પણ સુધારો કરે છે.
આ નવી ટેકનોલોજીમાં એડવાન્સ સોફ્ટવેર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને સ્માર્ટ એન્ટેના એલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનાથી નેટવર્ક પહેલા કરતાં વધુ કાર્યક્ષમ અને ભરોસાપાત્ર બને છે.
5Gની સરખામણીમાં કેટલું ફાસ્ટ છે 5.5G?
5.5Gની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની હાઇ સ્પીડ છે. જ્યાં સામાન્ય 5G નેટવર્ક લગભગ 1 Gbps સુધીની ડાઉનલોડ સ્પીડ આપવા સક્ષમ છે, ત્યાં 5.5Gમાં ડાઉનલોડ સ્પીડ 10 Gbps સુધી અને અપલોડ સ્પીડ 1 Gbps સુધી પહોંચી શકે છે.
આ ઉપરાંત 5.5Gમાં લેટન્સી ઘટીને લગભગ 1 મિલીસેકન્ડ સુધી આવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે, ઓનલાઇન ગેમિંગ, લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, ક્લાઉડ ગેમિંગ અને વીડિયો કોલિંગ જેવા કામો કોઈપણ પ્રકારના લેગ વગર, બિલકુલ રિયલ-ટાઇમ અનુભવ સાથે કરી શકાશે.
શું 5.5Gમાં AIની ભૂમિકા છે?
જી હા... 5.5G નેટવર્કમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ની મહત્વની ભૂમિકા હશે. AIની મદદથી નેટવર્ક એ નક્કી કરી શકશે કે કયા યુઝરને ક્યારે અને કેટલી સ્પીડની જરૂર છે. આનાથી નેટવર્ક સંસાધનોનો વધુ સારો ઉપયોગ થશે અને યુઝર્સને વધુ સ્થિર કનેક્ટિવિટી મળશે.
આ ઉપરાંત આ ટેકનોલોજી Passive IoTને પણ સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી ઓછી ઊર્જાવાળા અથવા બેટરી વગરના સેન્સર્સ પણ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ શકશે. આનાથી સ્માર્ટ સિટી અને સ્માર્ટ ડિવાઇસ ઇકોસિસ્ટમને વેગ મળશે.
શું તમારો ફોન 5.5G સપોર્ટ કરશે?
દરેક 5G સ્માર્ટફોન 5.5G નેટવર્કનો લાભ નહીં ઉઠાવી શકે. આ માટે ફોનમાં લેટેસ્ટ અને વધુ સક્ષમ પ્રોસેસર હોવું જરૂરી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 અને તેનાથી ઉપરના ચિપસેટ અથવા MediaTek Dimensity 9300, 9400 અને નવા હાઇ-એન્ડ પ્રોસેસર ધરાવતા સ્માર્ટફોન 5.5G સપોર્ટ કરી શકે છે. જૂના 5G સ્માર્ટફોન અહીં સુધી કે કેટલાક જૂના ફ્લેગશિપ મોડલ્સ પણ આ નવી ટેકનોલોજી સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત ન હોઈ શકે.
ફોનમાં 5.5G કેવી રીતે ચાલુ કરવું?
જો તમારો સ્માર્ટફોન 5.5G સપોર્ટ કરતો હશે, તો સામાન્ય રીતે કોઈ અલગ સેટિંગ ઓન કરવાની જરૂર નહીં પડે. સ્માર્ટફોન ઉત્પાદક કંપનીઓ સોફ્ટવેર અપડેટ દ્વારા આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે.
જો કે, તમારે એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે નેટવર્ક સેટિંગ્સ યોગ્ય હોય. આ માટે ફોનના Settingsમાં જાઓ, ત્યારપછી Mobile Network અથવા SIM Settings ખોલો અને Preferred Network Type માં 5G (Auto) વિકલ્પ પસંદ કરો. આટલું કર્યા પછી જેવા તમારા વિસ્તારમાં 5.5G સેવા ઉપલબ્ધ થશે, તમારો ફોન આપમેળે (automatically) નવા નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ થઈ જશે.