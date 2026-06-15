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શું છે 5.5G? જાણો 5G કરતા તે કેવી રીતે અલગ છે, તમારા ફોનમાં કેવી રીતે થશે ઓન અને કેટલી વધી જશે સ્પીડ

What is 5.5G: 5.5G જેને 5G Advanced પણ કહેવામાં આવે છે તે વર્તમાન 5G નેટવર્કનું એડવાન્સ એડિશન છે. તેને 5G અને ભવિષ્યના 6G નેટવર્ક વચ્ચેની કડી માનવામાં આવી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:50 PM IST
શું છે 5.5G? જાણો 5G કરતા તે કેવી રીતે અલગ છે, તમારા ફોનમાં કેવી રીતે થશે ઓન અને કેટલી વધી જશે સ્પીડ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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શું છે 5.5G? જાણો 5G કરતા તે કેવી રીતે અલગ છે, ફોનમાં કેવી રીતે થશે ઓન
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