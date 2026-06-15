/10 ગણી વધારે સ્પીડ વાળું 5.5G શું છે ? તમારા ફોન પર કેવી રીતે થશે એક્ટિવ અને તે 5Gથી કેટલું છે અલગ? જાણો A થી Z માહિતી

5.5G Technology: શું તમને ક્યારેક ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝ કરતી વખતે ધીમા 5G નેટવર્કની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે? અથવા શું ભીડવાળા વિસ્તારોમાં તમારું 5G ઇન્ટરનેટ ધીમું પડી જાય છે? જો એમ હોય, તો મોબાઇલ જગતમાં એક નવો ફેરફાર આવ્યો છે, જેને 5.5G કહેવામાં આવે છે.
જ્યારે 5G હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે વિશ્વમાં પહોંચ્યું નથી, તે પહેલાથી જ આવી ગયું છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે 5.5G વર્તમાન 5G કરતા 10 ગણી ઝડપી ગતિ આપશે, એરટેલ અને જિયો ભારતમાં તેને રોલઆઉટ કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે હાલમાં ડાઉનલોડ થવામાં થોડીક સેકન્ડ લાગે છે તે મૂવી આંખના પલકારામાં તમારા ફોન પર આવી જશે.
પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 5.5G ખરેખર શું છે? શું તમારે તેના માટે નવો ફોન ખરીદવાની જરૂર પડશે, કે તે તમારા જૂના ફોન પર કામ કરશે? અને તે તમારા વર્તમાન સ્ટાન્ડર્ડ 5G કરતા કેટલું અલગ અને સારું છે?
પહેલા, 5.5G ટેકનોલોજી શું છે?
5.5Gને 5G એડવાન્સ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ કોઈ નવી નેટવર્ક ટેકનોલોજી નથી, પરંતુ 5Gનું એક સુપર-એડવાન્સ્ડ વર્ઝન છે. તેને 6G લોન્ચ કરતા પહેલા એક પગથિયું માનવામાં આવે છે, જે Jio અને Airtel ભારતમાં રોલ આઉટ કરી રહ્યા છે. તે 5Gથી આગળની ટેકનોલોજી છે. નવા સોફ્ટવેર, AI અને અદ્યતન એન્ટેના અલ્ગોરિધમ્સની મદદથી તેને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તે ફોનના Pro અથવા S વેરિઅન્ટ જેવું છે, જ્યાં નામ સમાન રહે છે, પરંતુ પ્રદર્શન અને પાવર લેવલ બદલાય છે.
5.5G 5G થી કેવી રીતે અલગ છે?
સામાન્ય 5G સામાન્ય રીતે લગભગ 1 Gbps ની ડાઉનલોડ સ્પીડ આપે છે, જ્યારે 5.5G તેને લગભગ 10 Gbps સુધી વધારી શકે છે. અપલોડ સ્પીડમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો થાય છે, જે 1 Gbps સુધી પહોંચે છે. લેટન્સી, ડેટાને 5.5G સુધી પહોંચવામાં લાગતો સમય, નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડીને લગભગ 1 મિલિસેકન્ડ કરવામાં આવે છે. આનો ફાયદો એ છે કે ઓનલાઈન ગેમિંગ, વિડીયો કોલ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જેવા કાર્યો રીઅલ ટાઇમમાં એકીકૃત રીતે ચાલે છે.
વધુમાં, 5.5G નેટવર્કમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. આ સિસ્ટમ આપમેળે નક્કી કરે છે કે દરેક વપરાશકર્તાને ક્યારે અને કેટલી સ્પીડ આપવી, જેનાથી નેટવર્ક ઝડપી અને સ્માર્ટ બને છે.
5.5G નેટવર્ક્સ પેસિવ IoT ટેકનોલોજીને સપોર્ટ કરે છે. આનાથી વિશ્વભરના નાના, બેટરી-મુક્ત સેન્સર અને સ્માર્ટ ઉપકરણો પણ એક જ નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે.
તમારા ફોન પર તે કેવી રીતે શરૂ થશે?
જો તમે પણ તમારા ફોનની ઇન્ટરનેટ સ્પીડ વધારવા અને 5.5G નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તમારે ચિંતા કરવાની કે કોઈપણ સેટિંગ્સ બદલવાની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત કેટલીક આવશ્યક આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવાની જરૂર છે:
તમારા ફોનમાં 5.5G ને સપોર્ટ કરતું ચિપસેટ હોવું જોઈએ. હાલમાં, ફક્ત નવીનતમ ફ્લેગશિપ પ્રોસેસર જેમ કે Snapdragon 8 Gen 3 અથવા MediaTek Dimensity 9300 / 8500 Extreme અને તેનાથી ઉપરના વર્ઝન જ તેને સપોર્ટ કરે છે.
જો તમારો ફોન 5.5G ને સપોર્ટ કરતું નથી, તો મોબાઇલ કંપનીઓ તેને બેકએન્ડથી તમારા ફોન પર અપડેટ દ્વારા સક્ષમ કરી શકે છે. યોગ્ય ચિપસેટની સાથે, તમારા ફોનની નેટવર્ક સેટિંગ્સ પણ યોગ્ય હોવી જોઈએ. આ માટે, સેટિંગ્સ > મોબાઇલ નેટવર્ક > સિમ પર પસંદગીનો નેટવર્ક પ્રકાર 5G ઓટો હોવો જોઈએ. તમારા સિમ કંપની દ્વારા તમારા વિસ્તારમાં રોલઆઉટ થતાંની સાથે જ તમે તમારા ફોન પર 5.5G નેટવર્કનો ઉપયોગ કરી શકશો.