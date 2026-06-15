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10 ગણી વધારે સ્પીડ વાળું 5.5G શું છે ? તમારા ફોન પર કેવી રીતે થશે એક્ટિવ અને તે 5Gથી કેટલું છે અલગ? જાણો A થી Z માહિતી

5.5G Technology: 5G પછી, 5.5G ટેકનોલોજી, જેને 5G એડવાન્સ્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનું રોલઆઉટ શરૂ થઈ ગયું છે. તે વર્તમાન 5G કરતા 10 ગણી ઝડપી ગતિ પ્રદાન કરવાનો દાવો કરે છે. 5.5G શું છે અને તેને તમારા ફોન પર કેવી રીતે એક્ટિવ કરવું તે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:43 PM IST
10 ગણી વધારે સ્પીડ વાળું 5.5G શું છે ? તમારા ફોન પર કેવી રીતે થશે એક્ટિવ અને તે 5Gથી કેટલું છે અલગ? જાણો A થી Z માહિતી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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