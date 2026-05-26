/સવાર કે રાત્રે, પેટ્રોલ કે ડીઝલ ભરવાનો બેસ્ટ સમય કયો છે? જાણો આ વાયરલ દાવા પાછળનું સત્ય!

Best Time to Fill Petrol: મધ્ય પૂર્વ કટોકટી પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થતાં, દરેક વ્યક્તિ પૈસા બચાવવાનો રસ્તો શોધી રહ્યો છે. આવી જ એક જૂની યુક્તિ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, પૈસા બચાવવા માટે, હંમેશા સવારે વહેલા અથવા મોડી રાત્રે પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ ભરો. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઠંડીના વાતાવરણને કારણે, સવારે બળતણની ઘનતા વધારે હોય છે, જેના પરિણામે તે જ રકમમાં થોડું વધુ પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ મળે છે. પરંતુ શું આ ખરેખર સાચું છે?
સવારે વહેલા અથવા મોડી રાત્રે પેટ્રોલ ભરવાનો સિદ્ધાંત કેમ ખોટો છે?
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા દાવા મુજબ, બપોરે તડકામાં પેટ્રોલ ફેલાય છે અને સવારે ઠંડીમાં સંકોચાય છે. જ્યારે આ સિદ્ધાંત સાચો લાગે છે, વાસ્તવિકતામાં એવું નથી. હકીકતમાં, બધા પેટ્રોલ પંપ મોટા ભૂગર્ભ ટાંકીઓમાં પેટ્રોલ-ડિઝલ રાખવામાં આવે છે.
કન્ઝ્યુમર રિપોર્ટ્સ અનુસાર, બહારની હવાનું તાપમાન ગમે તેટલું બદલાય, ભૂગર્ભ પેટ્રોલનું તાપમાન લગભગ 62°F (16.6°C) રહે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે સવારે 8 વાગ્યે, બપોરે 2 વાગ્યે કે રાત્રે 10 વાગ્યે પેટ્રોલ ભરો, તમારા વાહનની ટાંકીમાં પ્રવેશતા ઇંધણની ઘનતા યથાવત રહે છે. તમે સવારે, બપોરે કે રાત્રે પેટ્રોલ ભરો, તમને સમાન માત્રામાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ મળશે.
તો તમે પૈસા કેવી રીતે બચાવશો?
જો તમે વહેલી સવારે કે મોડી રાત્રે પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરવા જાઓ છો, તો ચિંતા કરવાનું બંધ કરો. પૈસા બચાવવામાં સમય કરતાં આ ટિપ્સ વધુ મદદરૂપ થશે
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ દરરોજ બદલાય છે. 1થી 3 રૂપિયાનો દૈનિક ભાવ તફાવત પણ એક મહિના દરમિયાન નોંધપાત્ર તફાવત લાવી શકે છે, ખાસ કરીને લાંબા અંતરના મુસાફરો માટે.
જો તમે સપ્તાહના અંતે બહાર જઈ રહ્યા છો, તો શહેરની અંદર તમારી ટાંકી ભરો. હાઇવે પેટ્રોલ પંપ ઘણીવાર વધુ ભાવે વેચાય છે.
આજકાલ, એવી ઘણી એપ્લિકેશનો છે જે તમારી નજીકના સૌથી સસ્તા પેટ્રોલ પંપ વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે, તેનો ઉપયોગ કરો.
આ ટેવો તમને સૌથી વધુ પૈસા બચાવશે.
પંપ પર યોગ્ય સમય પસંદ કરવા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારી ડ્રાઇવિંગ આદતો બદલવી, જેમ કે:
જ્યારે પણ ફ્યુઅલ ગેજ 1/4 સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તરત જ રિફ્યુઅલિંગ કરાવો. જ્યારે ટાંકી સંપૂર્ણપણે ખાલી હોય છે, ત્યારે ફ્યુઅલ સિસ્ટમ દબાણ હેઠળ આવે છે, અને તળિયે જમા થયેલી ગંદકી ફિલ્ટરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
અચાનક હાઈ સ્પિડ અથવા અચાનક બ્રેક મારવાનું ટાળો. યોગ્ય ટાયર પ્રેશર જાળવો અને સમયસર સર્વિસ કરાવો. આનાથી તમારા વાહનનું માઇલેજ વધશે અને પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરનો ભાર ઓછો થશે.