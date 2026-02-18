Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ટાયર પર લખેલા R, P, J અને V અક્ષરોનો અર્થ શું છે? 90% લોકો નથી જાણતા, તેમા છુપાયેલું રહસ્ય


Tires Letters Secret: શું તમે પણ ટાયર સમજ્યા વિના ખરીદો છો? ટાયર પરના નાના નંબરો અને અક્ષરો સીધા તમારા વાહનની ગતિ, સલામતી અને પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત છે. ખોટી સ્પીડ રેટિંગ અથવા કદ ધરાવતું ટાયર ઊંચી ઝડપે ખતરનાક બની શકે છે. નવું ટાયર ખરીદતા પહેલા, આ કોડ્સનો અર્થ સમજવાની ખાતરી કરો, નહીં તો એક નાની ભૂલ પણ મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:02 PM IST
  • ટાયરના નંબરો અને અક્ષરો મજબૂતાઈ, ગતિ ક્ષમતા અને સલામતી વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી હોય છે
  • તેમના અર્થને સમજવાથી માત્ર યોગ્ય ટાયર પસંદ કરવાનું સરળ બને છે
  • ટાયર પર લખેલા P, J, અને V અક્ષરોને સ્પીડ રેટિંગ કહેવામાં આવે છે.

Trending Photos

ટાયર પર લખેલા R, P, J અને V અક્ષરોનો અર્થ શું છે? 90% લોકો નથી જાણતા, તેમા છુપાયેલું રહસ્ય

Tires Letters Secret: શું તમે ક્યારેય તમારા બાઇક અથવા કારના ટાયરને નજીકથી જોયું છે? ટાયરની બાજુમાં રહેલા નંબરો અને અક્ષરો ફક્ત દેખાડો માટે નથી, તેમાં ટાયરની મજબૂતાઈ, ગતિ ક્ષમતા અને સલામતી વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી હોય છે. તેમના અર્થને સમજવાથી માત્ર યોગ્ય ટાયર પસંદ કરવાનું સરળ બને છે પણ ઊંચી ઝડપ અને ઉબડખાબડ રસ્તાઓ પર તમારી સલામતીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થાય છે.

સ્પીડ રેટિંગ શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

Add Zee News as a Preferred Source

ટાયર પર લખેલા P, J, અને V અક્ષરોને સ્પીડ રેટિંગ કહેવામાં આવે છે. આ દર્શાવે છે કે આપેલ વજન સાથે ટાયર કેટલી મહત્તમ ઝડપે સુરક્ષિત રીતે મુસાફરી કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, P-રેટેડ ટાયરને 150 કિમી/કલાક સુધી સલામત માનવામાં આવે છે, અને J-રેટેડ ટાયરને 100 કિમી/કલાક સુધી સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. આ મર્યાદાથી વધુ ઝડપે સતત વાહન ચલાવવાથી ટાયરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, રબર નરમ પડે છે અને ફાટવાનું જોખમ વધે છે. આ જોખમ ખાસ કરીને બાઇક પર વધારે છે, કારણ કે વાહન હલકું હોય છે અને ભારતીય રસ્તાઓ પર ખાડા સામાન્ય છે.

  • J-100 KM
  • L-120 KM
  • M- 130 KM
  • N-140 KM
  • P-150 KM
  • S-180 KM
  • h-210 KM

ટાયરના કદના નંબર

ટાયર પર ઘણીવાર 205/55 R16 જેવા નંબરો લખેલા હોય છે. 205 ટાયરની પહોળાઈ (મિલિમીટરમાં) દર્શાવે છે. પહોળા ટાયર સારી પકડ આપે છે, પરંતુ ફ્યુલની બચતમાં થોડો ઘટાડો કરી શકે છે. 55 પછી પાસા રેશિયો આવે છે, જે દર્શાવે છે કે ટાયરની ઊંચાઈ તેની પહોળાઈના કેટલા ટકા છે. ઓછા પાસા રેશિયોવાળા ટાયર વધુ સારું નિયંત્રણ પૂરું પાડે છે, જ્યારે વધુ ગુણોત્તરવાળા ટાયર આરામદાયક સવારી માટે વધુ સારા હોય છે.

R એટલે રેડિયલ ટાયર, જેનો ઉપયોગ આજે લગભગ તમામ વાહનોમાં થાય છે. આ પછીનો નંબર, જેમ કે 16, સૂચવે છે કે ટાયર 16-ઇંચના રિમમાં ફિટ થશે. રિમનું કદ બદલવાથી વાહનના સંચાલન, આરામ અને માઇલેજ પર અસર પડી શકે છે, તેથી ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ કદનો ઉપયોગ કરવો હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.

લોડ ઇન્ડેક્સ અને સ્પીડ લેટર સમજો

91V જેવા નંબરો અને અક્ષરો પણ ટાયર પર લખેલા હોય છે. 91 લોડ ઇન્ડેક્સ દર્શાવે છે, જે ટાયર કેટલું મહત્તમ વજન વહન કરી શકે છે તે દર્શાવે છે. V સ્પીડ રેટિંગ દર્શાવે છે, જેનો અર્થ એ થાય છે કે ટાયર કેટલી ઝડપે સુરક્ષિત રહેશે. ઓછી લોડ ક્ષમતા અથવા ખોટી સ્પીડ રેટિંગ સાથે ટાયર ઇન્સ્ટોલ કરવાથી સલામતી પર સીધી અસર પડી શકે છે.

DOT ટાયરની તારીખ અને ઉમ્ર

ટાયર ખરીદતી વખતે, બનાવવાની તારીખ તપાસવાનું ભૂલશો નહીં, જે DOT કોડમાં સૂચિબદ્ધ છે. એક્સપર્ટના મતે, ટાયર 5-6 વર્ષની અંદર બદલવા જોઈએ, ભલે તેમની પકડ સારી લાગે. સમય જતાં, રબર સખત થઈ જાય છે, જેનાથી અચાનક ફેલ થવાનું જોખમ વધે છે.

યોગ્ય હવાનું દબાણ અને પકડનું મહત્વ

સાચું ટાયર પ્રેશર હોવું પણ એટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે. સામાન્ય રીતે, બાઇક અથવા કાર પર દબાણ 28થી 36 PSIની વચ્ચે હોય છે, પરંતુ સચોટ માહિતી માટે વાહનના મેન્યુઅલનો સંપર્ક કરવો શ્રેષ્ઠ છે. વધુમાં, સારા ટ્રેક્શનવાળા ટાયર વરસાદમાં અથવા લપસણા રસ્તાઓ પર સારી પકડ પૂરી પાડે છે, જેનાથી અકસ્માતોનું જોખમ ઓછું થાય છે.

શા માટે યોગ્ય ટાયર પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ

ખોટી સાઈજ, ઓછી લોડ ક્ષમતા અથવા ઓછી સ્પીડ રેટિંગવાળા ટાયર ઇન્સ્ટોલ કરવાથી માઇલેજ, પ્રદર્શન અને સૌથી અગત્યનું, તમારી સલામતી પર અસર પડી શકે છે. વધુમાં, ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલા ટાયર સિવાયના ટાયર ઇન્સ્ટોલ કરવાથી વોરંટી અને વીમા દાવાઓ પર પણ અસર પડી શકે છે. તેથી, નવા ટાયર ખરીદતી વખતે, હંમેશા ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ કદ અને રેટિંગ પસંદ કરો. યોગ્ય ટાયર તમારા વાહનના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરે છે અને દરેક મુસાફરીને સુરક્ષિત બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Tires letterssecret hiddenGujarati Newstyre speed rating meaningtyre number meaningtyre size explainedtyre sidewall meaningtyre load index meaningtyre speed rating indiatyre buying guide indiacar tyre size meaningbike tyre speed ratingtyre DOT date meaningtyre PSI recommended indiatyre safety tips indiatyre sidewall numbers explainedhow to read tyre sizetyre replacement guide indiatyre safety informationcar bike tyre guide india

Trending news