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વરસાદમાં બાઈકના ટાયરમાં કેટલું હોવું જોઈએ હવાનું પ્રેશર ? બાઈક ક્યારેય નહીં થાય સ્લીપ! જાણો

Bike Tyre Air Pressure: વરસાદની ઋતુમાં ટાયર લપસવાનું સતત જોખમ રહેલું છે. આ ફક્ત ભીના રસ્તાઓ જ નહીં, પરંતુ ટાયરના ખોટા પ્રેસરને કારણે પણ હોઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે ચોમાસાની ઋતુમાં ટાયરમાં કેટલી PSI(હવા પ્રેસર) જાળવવું જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:15 PM IST
વરસાદમાં બાઈકના ટાયરમાં કેટલું હોવું જોઈએ હવાનું પ્રેશર ? બાઈક ક્યારેય નહીં થાય સ્લીપ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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