/વરસાદમાં બાઈકના ટાયરમાં કેટલું હોવું જોઈએ હવાનું પ્રેશર ? બાઈક ક્યારેય નહીં થાય સ્લીપ! જાણો

Bike Tyre Air Pressure: વરસાદમાં બાઇક ચલાવવી સામાન્ય કરતાં થોડી વધુ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. સંતુલન ગુમાવવાથી પણ બાઇક સ્લિપ થઈ શકે છે. તેથી, વરસાદમાં બાઇક અથવા સ્કૂટર ચલાવતી વખતે તમારા ટાયર પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે.
ચોમાસાની ઋતુમાં બાઇકનું રેગ્યુલર ચેકિંગ જરૂરી
વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, બાઇકના તમામ પાર્ટનું રેગ્યુલર ચેકિંગ કરવું જરૂરી છે, ખાસ કરીને ટાયરનું, જો ટાયર ટ્રેડ્સ ઘસાઈ ગયા હોય, તો બાઇક ભીના રસ્તાઓ પર સરળતાથી સ્લીપ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, ટાયર બદલવું એ જોખમ લેવાને બદલે યોગ્ય નિર્ણય છે.
યોગ્ય ટાયર રિપ્લેસમેન્ટ વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો
જો તમારે તમારા ટાયર બદલવાની જરૂર હોય, તો એવા ટાયર પસંદ કરો જે સારી રોડ ગ્રિપ અને સારી ગુણવત્તાવાળા રબર આપે. સારી ગુણવત્તાવાળા ટાયર વરસાદની ઋતુ દરમિયાન સારી રોડ ગ્રિપ આપે છે.
ટ્યુબલેસ ટાયર વધુ સારા
ચોમાસા દરમિયાન તમારી બાઇક પર ટ્યુબલેસ ટાયરનો ઉપયોગ કરવો વધુ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આ ટાયર ધીમે ધીમે ડિફ્લેટ થાય છે અને રેગ્યુલર ટ્યુબ ટાયર કરતાં વધુ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. જો કે, ટ્યુબલેસ ટાયર પંચર થવા પર ઝડપથી ભેગુ થઈ જાય છે, જેનાથી રાઈડરને ચલાવવામાં તકલીફ પડે છે.
વરસાદની ઋતુ દરમિયાન તમારા ટાયરનું હવાનું પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ?
વરસાદની ઋતુ દરમિયાન, રસ્તાઓ હંમેશા ભીના રહે છે, તેથી ટાયરમાં મજબૂત પકડ હોવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગરમ અને ઠંડા તાપમાન પણ ટાયરને અસર કરે છે. તેથી, સારી પકડ માટે તમારા ટાયરનું દબાણ લગભગ 2 થી 3 PSI ઓછું કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
યોગ્ય હવાના પ્રેસરના ફાયદા
યોગ્ય ટાયર પ્રેશર સાથે, ભીના રસ્તાઓ પર પણ તમારી બાઇકમાં સારી રોડ ગ્રિપ અને સારી બ્રેકિંગ હશે. સંતુલન જાળવવાથી તે સરળ બને છે અને અચાનક સ્લિપ થવાનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે.
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન આ બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આપો
વરસાદમાં બાઈક ચલાવતા પહેલા તમારા ટાયરની કંડિશન અને પ્રેસર ચેક ખાસ કરો. જો જરૂરી હોય તો, સારી ગ્રીપના ટાયર સિલેક્ટ કરો.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.