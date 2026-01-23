ટ્રેનમાં મોબાઈલ ચોરાઈ જાય તો શું કરવું? સરકારની આ એપ આવશે ખુબ જ કામ, જાણી લો વિગતો
Train Me Mobile Kho Jaye To Kya Kare: ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો? હવે ગભરાવાની જરૂર નથી. સરકારની Sanchar Saathi એપથી મિનિટોમાં ફોન બ્લોક કરો અને ચોર માટે ફોનને સાવ નકામો બનાવી દો, સાથે જ તમારા ડેટા અને પૈસાને પણ સુરક્ષિત રાખો.
Train Me Mobile Kho Jaye To Kya Kare: ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન મોબાઈલ ફોન ખોવાઈ જવો કે ચોરાઈ જવો એ આજના સમયમાં કોઈ ખરાબ સ્વપ્નથી ઓછું નથી. ફોન ફક્ત વાત કરવાનું સાધન નથી, પરંતુ બેંકિંગ, UPI, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ખાનગી તસવીરોનો ખજાનો હોય છે. આવા સમયે ફોન ગુમ થતા જ સૌથી મોટો ડર ડેટા ચોરી અને પૈસાના ફ્રોડનો હોય છે. પરંતુ હવે ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે સરકારે આ માટે એક સરળ અને અસરકારક રસ્તો બતાવ્યો છે.
ટ્રેનમાં મોબાઈલ ખોવાવો મોટી સમસ્યા
ભીડભાડ, લાંબી મુસાફરી અને થોડીક બેદરકારીને કારણે ટ્રેનમાં મોબાઈલ ફોન ખોવાવા કે ચોરી થવાની ઘટનાઓ ઝડપથી વધી રહી છે. ઘણીવાર આપણને ત્યારે ખબર પડે છે જ્યારે ફોન પૂરી રીતે હાથમાંથી નીકળી ગયો હોય છે. ત્યારબાદ સૌથી મોટી ચિંતા એ રહે છે કે ક્યાંક ફોનનો ખોટો ઉપયોગ ન થઈ જાય.
ફોન ખોવાતા જ સૌથી મોટું જોખમ શું?
આજકાલ મોબાઈલમાં બેંકિંગ એપ્સ, UPI, ઈમેલ, સોશિયલ મીડિયા અને પર્સનલ ડેટા હોય છે. જો ફોન ખોટા હાથમાં જાય તો ફ્રોડ, ડેટા લીક અને ઓળખની ચોરી (identity theft) જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. તેથી ફોન પાછો મેળવવો એ પછીની વાત છે, પહેલા તેને નકામો બનાવી દેવો વધુ જરૂરી છે.
Sanchar Saathi એપ શું છે?
Sanchar Saathi એ ભારત સરકારના ટેલિકોમ વિભાગ (DoT)ની એક સત્તાવાર ડિજિટલ સેવા છે. આ એપ ખાસ કરીને મોબાઈલ યુઝર્સની સુરક્ષા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આના દ્વારા તમે તમારા નામે કેટલા મોબાઈલ નંબર ચાલુ છે તેની માહિતી જોઈ શકો છો અને સૌથી મહત્વનું, ખોવાયેલા કે ચોરાયેલા મોબાઈલ ફોનને IMEI નંબર દ્વારા બ્લોક કરી શકો છો.
ટ્રેનમાં ફોન ખોવાઈ જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું?
જો મુસાફરી દરમિયાન તમારો ફોન ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય, તો સૌથી પહેલા ગભરાશો નહીં. શાંત મગજથી તમારા ફોનનો IMEI નંબર શોધો. આ નંબર તમને ફોનના બોક્સ, બિલ અથવા Google એકાઉન્ટમાં મળી શકે છે. ત્યારબાદ તરત જ Sanchar Saathi એપ અથવા વેબસાઇટ પર જઈને ફરિયાદ નોંધાવો.
IMEI બ્લોક કરવું કેમ જરૂરી?
IMEI નંબર દરેક મોબાઈલ ફોનની એક યુનિક ઓળખ હોય છે. જેવું તમે IMEI બ્લોક કરી દો છો, તે ફોન કોઈપણ સિમ કે નેટવર્ક પર કામ કરતો નથી. આનાથી ચોર ફોનનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી અને કોલ, ઈન્ટરનેટ કે બેંકિંગ એપ્સ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય છે. આનાથી તમારો ડેટા અને પૈસા સુરક્ષિત રહે છે.
Sanchar Saathi એપથી IMEI કેવી રીતે બ્લોક કરશો?
સૌ પ્રથમ Google Play Store પરથી Sanchar Saathi એપ ડાઉનલોડ કરો અથવા તેની વેબસાઇટ ખોલો. ત્યાં “ખોવાયેલો કે ચોરાયેલો મોબાઈલ બ્લોક કરો” (Block Lost/Stolen Mobile) નો વિકલ્પ પસંદ કરો. ત્યારબાદ તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર, IMEI નંબર અને ઘટના સાથે જોડાયેલી વિગતો ભરો. જો તમારી પાસે FIR અથવા GD નંબર હોય, તો તેને પણ અપલોડ કરી શકો છો. સબમિટ કરતાની સાથે જ IMEI બ્લોક કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે.
ફોન બ્લોક થયા પછી શું થાય છે?
IMEI બ્લોક થયા પછી ફોન કોઈપણ નવા કે જૂના સિમ પર કામ કરશે નહીં. ચોર માટે તે ફોન માત્ર એક પથ્થર સમાન બની જશે. જો ભવિષ્યમાં તમારો ફોન પાછો મળી જાય, તો આ જ એપ દ્વારા તમે IMEI ને ફરીથી અનબ્લોક પણ કરાવી શકો છો.
શું પોલીસ ફરિયાદ કરવી જરૂરી છે?
શરૂઆતના તબક્કે IMEI બ્લોક કરવા માટે દરેક વખતે FIR અનિવાર્ય નથી હોતી, પરંતુ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પોલીસ રિપોર્ટ નોંધાવવી વધુ હિતાવહ છે. આનાથી તમારી ફરિયાદ સત્તાવાર રેકોર્ડ પર આવે છે અને ફોન મળવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે.
ફોન મળી જાય તો ફરીથી કેવી રીતે ચાલુ કરવો?
જો તમારો ખોવાયેલો ફોન પાછળથી મળી જાય, તો Sanchar Saathi એપ પર જઈને IMEI અનબ્લોક કરી શકાય છે. આ આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે અને તેમાં વધુ સમય લાગતો નથી. ટ્રેનમાં મોબાઈલ ખોવાવો એ પરેશાની જરૂર છે, પરંતુ હવે તેનો ઉકેલ પણ એટલો જ સરળ છે. Sanchar Saathi એપની મદદથી તમે મિનિટોમાં તમારા ફોનને સુરક્ષિત કરી શકો છો.
