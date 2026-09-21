/તમારો ફોન ચોરાઈ જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? જાણો 10 મિનિટની ઇમરજન્સી ચેકલિસ્ટ

Phone Stolen What To Do: આજના સમયમાં ફોન ચોરાવવો એ માત્ર એક મોંઘુ ડિવાઇસ ખોવાઈ જવાની મુશ્કેલી નથી. આપણા બેંક એકાઉન્ટ, UPI, ઈમેલ, સોશિયલ મીડિયા અને ઘણી જરૂરી એપ્સ મોબાઈલ સાથે જોડાયેલી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જો ફોન કોઈ ખોટા હાથમાં પહોંચી જાય તો પર્સનલ માહિતીની સાથે સાથે પૈસાનું પણ જોખમ રહેલું છે. તેથી, ફોન ચોરાઈ જવા પર કે ખોવાઈ જવા પર પરેશાન થવાને બદલે તરત જ કેટલાક જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. તમે જેટલી જલ્દી કાર્યવાહી કરશો, તેટલું જ તમારા ડેટા અને એકાઉન્ટને સેફ રાખવું સરળ બનશે.
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સૌથી પહેલા સિમ કાર્ડ બ્લોક કરાવો
ફોન ચોરાઈ ગયા પછી સૌથી પહેલું કામ તમારા મોબાઈલ નંબરનું સિમ બ્લોક કરાવવાનું હોવું જોઈએ. બીજા ફોનથી તમારા ટેલિકોમ ઓપરેટર જેમ કે Jio, Airtel અથવા Vi ના કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરો અને તરત જ SIM ને સસ્પેન્ડ કરાવો. આનાથી ચોરાયેલા ફોનમાં તમારા નંબરનો ઉપયોગ કરીને OTP મેળવવાનું જોખમ ઓછું થઈ જશે.
ફોનને તરત જ લોક કરો
SIM બ્લોક કરાવ્યા પછી તમારા ફોનને દૂરથી (રિમોટલી) લોક કરવો જરૂરી છે. Android ફોન માટે અન્ય કોઈ ડિવાઇસથી Google Find My Device નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જ્યારે iPhone યુઝર્સ iCloud દ્વારા ફોનને Lost Mode માં મૂકી શકે છે. તેનાથી ફોનને લોક કરીને તેમાં રહેલા ડેટાને સેફ રાખવામાં મદદ મળે છે.
બેંક અને UPI ને સુરક્ષિત કરો
જો તમારા ફોનમાં બેંકિંગ કે UPI એપ્સ છે તો આ કામમાં બિલકુલ મોડું ન કરો. તમારી બેંકના કસ્ટમર કેરનો સંપર્ક કરો અને UPI અને મોબાઈલ બેંકિંગ સેવાઓને કામચલાઉ ધોરણે (અસ્થાયી રૂપે) હોલ્ડ પર રાખવા માટે કહો. તેનાથી ચોરાયેલા ફોન દ્વારા તમારા બેંકિંગ એકાઉન્ટ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસોથી બચી શકાય છે.
ઈમેલ અને સોશિયલ મીડિયાના પાસવર્ડ બદલો
ફોનમાં લોગ-ઇન થયેલા ઈમેલ અને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સને પણ સુરક્ષિત કરવા જરૂરી છે. અન્ય કોઈ ફોન કે કમ્પ્યુટરથી તમારા મહત્વપૂર્ણ એકાઉન્ટ્સના પાસવર્ડ બદલી નાખો. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં બીજા ડિવાઇસથી જૂના સેશન્સને લોગ-આઉટ પણ કરી દો. આનાથી ચોરાયેલા ફોનમાંથી તમારા એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ થવાનું જોખમ ઓછું થશે.
પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવો
ફોન ચોરાઈ કે ખોવાઈ ગયા પછી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવી પણ જરૂરી છે. તમે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં રિપોર્ટ નોંધાવી શકો છો. ઘણા રાજ્યોમાં ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા પણ મોબાઈલ ચોરાઈ કે ખોવાઈ જવાની ફરિયાદ નોંધાવવાની સુવિધા મળે છે. ફરિયાદની માહિતી આગળની પ્રોસેસમાં કામ આવી શકે છે.
CEIR પર IMEI બ્લોક કરો
પોલીસ ફરિયાદ બાદ સરકારના CEIR પોર્ટલ દ્વારા ફોનનો IMEI નંબર બ્લોક કરાવી શકાય છે. IMEI એ મોબાઈલનો એક યુનિક ઓળખ નંબર હોય છે. CEIR પર તેને બ્લોક કરવાની પ્રોસેસ શરૂ કરવાથી ચોરાયેલા ફોનને મોબાઈલ નેટવર્ક પર ઉપયોગમાં લેવાતો અટકાવવામાં મદદ મળે છે.
ફોન ચોરાઈ ગયા પછી ગભરાઈને બેસી રહેવાને બદલે તરત જ એક પછી એક જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. સમયસર લેવામાં આવેલા આ પગલાં તમારા પર્સનલ ડેટા અને નાણાકીય માહિતીને સુરક્ષિત રાખવામાં ઘણી મદદ કરી શકે છે.