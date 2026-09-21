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તમારો ફોન ચોરાઈ જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? જાણો 10 મિનિટની ઇમરજન્સી ચેકલિસ્ટ

Phone Stolen What To Do: ફોન ચોરાઈ જાય કે ખોવાઈ જાય તો ગણતરીની મિનિટોમાં જ અંગત ડેટા અને પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે. આવા સંજોગોમાં જાણો કે ફોન ચોરાતા જ સૌથી પહેલા કયા 6 કામ કરવા જોઈએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:58 PM IST
તમારો ફોન ચોરાઈ જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? જાણો 10 મિનિટની ઇમરજન્સી ચેકલિસ્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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