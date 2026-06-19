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વરસાદમાં કાર બંધ થઈ જાય તો શું કરવું? જાણો નહીં તો ભરવો પડશે મોટો ખર્ચ!

વરસાદી પાણીમાં ફસાઈ ગયા પછી વારંવાર કારને ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. યોગ્ય સમયે યોગ્ય પગલાં લેવાથી તમારા એન્જિન અને તમારા ખિસ્સા બંનેનો ખર્ચો બચી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:29 PM IST
વરસાદમાં કાર બંધ થઈ જાય તો શું કરવું? જાણો નહીં તો ભરવો પડશે મોટો ખર્ચ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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