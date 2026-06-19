/વરસાદમાં કાર બંધ થઈ જાય તો શું કરવું? જાણો નહીં તો ભરવો પડશે મોટો ખર્ચ!

વરસાદની ઋતુ ગરમીથી રાહત આપે છે, પરંતુ તે ડ્રાઇવરો માટે પણ નોંધપાત્ર સમસ્યાઓ લાવે છે. ખાસ કરીને શહેરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી વાહનો માટે ખતરો ઉભો થાય છે. લોકો ઘણીવાર પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પર કાર ચલાવે છે, પરંતુ તેમની ગાડીઓ અધવચ્ચે જ અટકી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં, ગભરાયેલા લોકો વારંવાર કારને ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આ સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થઈ શકે છે.
મોટો ખર્ચ સરળતાથી ટાળી શકાય
આનાથી એન્જિનને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે, અને રિપેરિંગ કરવાનો ખર્ચ લાખો સુધી પહોંચી શકે છે. આજે નવા વાહનોમાં ઘણી ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ્સ હોય છે જેમાં પાણીથી સરળતાથી નુકશાન થાય છે. તેથી, વરસાદની ઋતુ દરમિયાન થોડી સામાન્ય સમજ અને સચોટ માહિતી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય સમયે યોગ્ય પગલાં લેવાથી નોંધપાત્ર મુશ્કેલી અને મોટો ખર્ચ સરળતાથી ટાળી શકાય છે.
પાણીમાં ફસાઈ ગયેલી કારને ફરી શરૂ કરવી કેમ મોંઘી પડી શકે છે?
જો તમારી કાર ઊંડા પાણીમાં ફસાઈ જાય છે, તો તેને પહેલા ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. પાણી ઘણીવાર એન્જિનમાં ઘૂસી શકે છે, અને એન્જિન શરૂ કરવાથી હાઇડ્રોસ્ટેટિક લોક થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે એન્જિનની અંદર પાણી જામ થઈ શકે છે અથવા તેના પાર્ટને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આનાથી એન્જિન સંપૂર્ણ રીતે ફેલ થવાનું જોખમ રહેલું છે.
કાર પાણીમાં ફસાઈ જાય, તો તાત્કાલિક એન્જિન બંધ કરો
આ સમસ્યા ખાસ કરીને ડીઝલ અને ટર્બોચાર્જ્ડ વાહનોમાં ગંભીર બની શકે છે. પાણી ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ, સેન્સર અને વાયરિંગને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમારી કાર પાણીમાં ફસાઈ જાય, તો તાત્કાલિક એન્જિન બંધ કરો અને તેને પાણી વગરના સ્થાન પર ધકેલવાનો પ્રયાસ કરો. ત્યારબાદ, મિકેનિકની મદદ લો. થોડી સાવધાની તમને ગંભીર નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
વરસાદમાં વાહન ચલાવતી વખતે આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
વરસાદની ઋતુમાં હંમેશા પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ ટાળો. જો તમને રસ્તા પર વધારે પાણી દેખાય, તો પહેલા તેની ઊંડાઈ વિશે જાણો. આવા વિસ્તારોમાં ધીમે ધીમે અને સ્થિર ગતિએ વાહન ચલાવવાનો પ્રયાસ કરો. પાણીની વચ્ચે અચાનક બ્રેક મારવા અથવા ઝડપી જવાનું ટાળવું જોઈએ. કારના ટાયર, બ્રેક અને વાઇપર સારી સ્થિતિમાં છે તેની ખાતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.
આ ઉપરાંત, એન્જિન ઓઇલ, એર ફિલ્ટર અને બેટરીની નિયમિત તપાસ કરાવો. ઘણા લોકો વરસાદ દરમિયાન એસી બંધ કરે છે અને બારીઓ ખોલે છે, પરંતુ તેનાથી અંદર ભેજ વધી શકે છે. તેથી, ડિફોગર અને એસીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો વધુ સારું માનવામાં આવે છે. જો કાર પાણીમાં ફસાઈ જાય, તો ગભરાવાને બદલે સમજદારીપૂર્વક કાર્ય કરો. યોગ્ય નિર્ણય તમારી કાર અને તમારા ખિસ્સા બંનેને બચાવી શકે છે.