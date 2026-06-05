/E20 વાહનોનું શું થશે, જો પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ 20% થી વધીને 22%, 25% કે 30% થાય તો ? જાણો

Vehicle Maintenance Tips: જો તમારી કાર અથવા બાઇક E20 ઇંધણ પર ચાલે છે, તો તમે વિચારતા હશો કે જો ભવિષ્યમાં પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ 20 ટકાથી વધારીને 22%, 25%, 27%, અથવા 30% કરવામાં આવે તો વાહનનું શું થશે.
ખરેખર, સરકાર ઇથેનોલ મિશ્રણને આગલા સ્તર પર લઈ જવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ દિશામાં, મે મહિનામાં E22, E25, E27 અને E30 જેવા નવા ઇથેનોલ-પેટ્રોલ સંયોજનો માટે ઇંધણ ધોરણોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આનો હેતુ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવા, દેશની ઉર્જા સુરક્ષા વધારવા અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે.
તાજેતરમાં, મારુતિ સુઝુકીએ વેગનઆર ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કાર રજૂ કરી છે, જે E20થી લઈ E100 સુધીના ઇથેનોલ સંયોજનો પર ચાલી શકે છે. હીરો મોટોકોર્પે સ્પ્લેન્ડર+ અને એચએફ ડિલક્સના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન પણ લોન્ચ કર્યા છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઓટો કંપનીઓ હાઈ ઇથેનોલ ઇંધણ તરફ આગળ વધી રહી છે.
હાલના E20 વાહનોનું શું થશે?
ભારતમાં વેચાતા મોટાભાગના નવા વાહનો E20 ઇંધણ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, એટલે કે તેઓ 20 ટકા સુધી ઇથેનોલ સાથે પેટ્રોલ પર સુરક્ષિત રીતે ચાલી શકે છે.
આ મર્યાદા ઓળંગવાથી કેટલાક વાહનોમાં લાંબા ગાળાની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વધુ પડતું ઇથેનોલ ઇંધણ પંપ, ઇન્જેક્ટર, રબર સીલ, ગાસ્કેટ અને અન્ય ઇંધણ સિસ્ટમ ભાગોને અસર કરી શકે છે. આ માઇલેજ, પ્રદર્શન અને એન્જિન જીવનને પણ અસર કરી શકે છે.
શું E20 વાહનોને અપગ્રેડ કરી શકાય છે?
એક્સપર્ટના મતે, કેટલાક E20 વાહનોને તકનીકી રીતે કન્વર્ઝન કીટનો ઉપયોગ કરીને E22, E25, E27, અથવા E30 જેવા ઇંધણ પર ચલાવવા માટે રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. આ માટે ECU રિકેલિબ્રેશન, ઇંધણ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમમાં ફેરફાર અને ચોક્કસ ભાગો બદલવાની જરૂર પડી શકે છે.
જો કે, દરેક વાહન માટે આ શક્ય ન પણ હોય અને કંપનીની મંજૂરી અને પરીક્ષણની જરૂર પડે છે. E20 વાહનને સીધા E85માં રૂપાંતરિત કરવું એ એક મુશ્કેલ અને ખર્ચાળ કાર્ય છે, જેમાં ઇંધણ લાઇન, ઇંધણ ટાંકી, ઇન્જેક્ટર, પંપ અને એન્જિન સોફ્ટવેરમાં પણ ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે છે.
શું ઇંધણ એડિટિવ્સ મદદ કરશે?
ઇંધણ એડિટિવ્સ એ ખાસ રાસાયણિક પદાર્થો છે જે ગેસોલિન અથવા ડીઝલ ઇંધણની ગુણવત્તા અને એન્જિનની કામગીરી સુધારવા માટે ઇંધણ ટાંકીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. તેઓ એન્જિનમાંથી કાર્બન ડિપોઝિટ સાફ કરે છે, ઇંધણ કાર્યક્ષમતા વધારે છે અને ઇંધણ સિસ્ટમ સલામતીમાં ફાળો આપે છે.
ઇંધણ ઉમેરણો ફક્ત કેટલીક નાની સમસ્યાઓને ઘટાડી શકે છે, પરંતુ તેઓ E85 અથવા ઉચ્ચ ઇથેનોલ ઇંધણ માટે E20 વાહન તૈયાર કરી શકતા નથી. મેઈન પડકાર ઇંધણ સિસ્ટમ અને એન્જિનની ડિઝાઇનમાં રહેલો છે.