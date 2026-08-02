/WhatsApp Age Verification: હવે WhatsApp વાપરવા માટે જણાવવી પડશે ઉંમર? યુઝર્સને દેખાઈ રહ્યું છે નવું નોટિફિકેશન

WhatsApp Age Verification: WhatsApp નો ઉપયોગ કરતા કરોડો ભારતીય યુઝર્સને ટૂંક સમયમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. એપ પર કેટલાક યુઝર્સને એક નવું નોટિફિકેશન દેખાઈ રહ્યું છે, જેમાં તેમને પોતાની જન્મતારીખ (Date of Birth) ઉમેરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે આ માહિતી સરકારના આગામી નિયમો હેઠળ માંગવામાં આવી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી મેટા (Meta) કે ભારત સરકાર તરફથી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
WhatsApp પર શું દેખાઈ રહ્યું છે?
કેટલાક ભારતીય યુઝર્સને WhatsApp ની હોમ સ્ક્રીન પર ચેટ્સની ઉપર એક નોટિફિકેશન દેખાઈ રહ્યું છે. તેમાં યુઝર્સને પોતાની જન્મતારીખ ઉમેરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. નોટિફિકેશન મુજબ, આ માહિતી સરકાર દ્વારા ટૂંક સમયમાં લાગુ કરવામાં આવનારા નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને માંગવામાં આવી રહી છે. હાલમાં આ ફીચર તમામ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ નથી અને માત્ર મર્યાદિત લોકોને જ દેખાઈ રહ્યું છે.
શા માટે માંગવામાં આવી રહી છે ઉંમરની માહિતી?
આ માહિતી શા માટે માંગવામાં આવી રહી છે તે અંગે હજુ સુધી કશું જ સત્તાવાર કે સ્પષ્ટ નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતમાં પણ આગામી સમયમાં સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ માટે લઘુત્તમ ઉંમર સંબંધિત નિયમો લાગુ કરવામાં આવી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રિટન જેવા દેશોમાં બાળકોની ઓનલાઈન સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આવા નિયમો પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, શક્ય છે કે ભારતમાં પણ એક ચોક્કસ ઉંમરથી નાના બાળકોના સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગ પર કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવે.
પહેલાં પણ આવી ચૂક્યું છે આવું ફીચર
WhatsApp એજ વેરિફિકેશન સંબંધિત ફીચર પહેલા અમેરિકામાં પણ રજૂ કરી ચૂક્યું છે. ત્યાંના કેટલાક રાજ્યોમાં એવા કાયદા લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો હેતુ સગીરોને માતા-પિતાની પરવાનગી વગર અયોગ્ય ઓનલાઈન કન્ટેન્ટ સુધી પહોંચતા રોકવાનો હતો. આ જ નિયમો હેઠળ યુઝર્સ પાસે જન્મતારીખ માંગવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
કેટલાક અહેવાલો મુજબ, આમાં એકવાર જન્મતારીખ ઉમેર્યા પછી તેને ફરીથી બદલવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવતો નથી. હવે આ ફીચર કેટલાક ભારતીય યુઝર્સના ફોન પર પણ દેખાવા લાગ્યું છે, પરંતુ તેનો આધાર અમેરિકી કાયદો નહીં પણ ભારતના સંભવિત આગામી નિયમોને બતાવવામાં આવી રહ્યો છે.
અત્યારે શું છે સ્થિતિ?
હાલમાં મેટા અને ભારત સરકાર તરફથી આ ફીચર કે કોઈ નવા એજ વેરિફિકેશન કાયદા અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. આવી સ્થિતિમાં, એ સ્પષ્ટ નથી કે આ ફીચર ક્યારે તમામ યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ થશે અથવા ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા માટે લઘુત્તમ ઉંમર સંબંધિત નિયમો ક્યારે લાગુ થશે.
જોકે, એપ પર દેખાઈ રહેલા આ નોટિફિકેશને એ સંકેત જરૂર આપ્યો છે કે ભવિષ્યમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એજ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા ફરજિયાત બની શકે છે.