WhatsApp કરવા જઈ રહ્યું છે મોટો ફેરફાર, Youtube જેવું આવશે ફીચર
WhatsApp Parental Control : WhatsApp વધુ એક મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. મેસેજિંગ એપ ટૂંક સમયમાં એક ફીચર એડ કરશે, જે માતા-પિતાની ચિંતાઓને દૂર કરશે. આ નવી અપડેટ માતા-પિતાને તેમના બાળકોના WhatsApp એકાઉન્ટ્સ પર વધુ કંટ્રોલ આપશે, જેના કારણે તેઓ તેમની ઓનલાઈન સુરક્ષા અને પ્રાયવસીને વધુ સારી રીતે મેનેજ કરી શકશે.
WhatsApp Parental Control : મેસેજિંગ એપ WhatsApp સમયાંતરે તેના યુઝર્સની પ્રાયવસી અને સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે નવા ફીચર્સ લાવે છે. WhatsApp હવે એક નવું અને શોનદાર ફીચર લાવવા જઈ રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, WhatsApp ટૂંક સમયમાં પેરેન્ટલ કંટ્રોલ ફીચર લાવી શકે છે. આ નવિં ફીચર માતા-પિતાને તેમના બાળકોના એકાઉન્ટ્સ પર નજર રાખવા અને તેમના પ્રાયવસી સેટિંગ્સને કંટ્રોલ કરી શકશે.
WhatsAppના નવા અપડેટ પર નજર રાખતી વેબસાઈટ WABetaInfoના રિપોર્ટ મુજબ, WhatsApp સેકન્ડરી એકાઉન્ટ સિસ્ટમ પર કામ કરી રહ્યું છે. આ ખાસ કરીને સગીરો માટે હશે. આ એકાઉન્ટ્સ માતા-પિતાના પ્રાયમરી એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે YouTubeએ તાજેતરમાં સમાન ફીચર લોન્ચ કર્યું છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે આ સિસ્ટમ ?
માતા-પિતા તેમના એકાઉન્ટમાંથી તેમના બાળકના એકાઉન્ટમાં એક લિંક મોકલશે, જે બે એકાઉન્ટ્સને કનેક્ટ કરશે. એકવાર એકાઉન્ટ્સ કનેક્ટ થઈ ગયા પછી, માતા-પિતા તેમના બાળકના સેટિંગ્સ, જેમ કે લાસ્ટ સીન, પ્રોફાઇલ ફોટો, અબાઉટ ઈન્ફો વગેરે તેમના ફોનથી કંટ્રોલ કરી શકશે, બાળકોના એકાઉન્ટ્સ પર પણ ડિફોલ્ટ રૂપે કડક પ્રતિબંધો લાગુ કરવામાં આવશે. તેઓ ફક્ત તેમના ફોનના સંપર્ક લિસ્ટમાં રહેલા લોકો સાથે જ વાતચીત કરી શકશે. અજાણ્યા લોકો તેમને ગ્રુપમાં એડ શકશે નહીં.
પ્રાયવસીનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે
સૌથી સારી વાત એ છે કે WhatsApp પ્રાયવસીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખી રહ્યું છે. માતા-પિતાને તેમના બાળકની પ્રવૃત્તિનો સમરી મળશે, પરંતુ એકાઉન્ટ એક્સેસ થયા પછી પણ તેઓ તેમના મેસેજ, કોલ લોગ અથવા રેકોર્ડિંગ્સ રીડ કરી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે દેખરેખ રાખી શકશે, પરંતુ પ્રાયવસી સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.
ક્યારે લોન્ચ થશે ?
WABetaInfoના અહેવાલ મુજબ, આ ફીચર્સ વિકાસના તબક્કામાં છે અને પસંદગીના બીટા ટેસ્ટર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. એવી આશા છે કે આગામી થોડા મહિનામાં તે વૈશ્વિક સ્તરે શરૂ થશે.
