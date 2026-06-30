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વોટ્સએપનું જબરદસ્ત ફીચર આવ્યું, હવે ફોન નંબર વગર થઈ શકશે ચેટ, પણ ફટાફટ કરવું પડશે આ કામ!

Whatsapp News: વોટ્સએપ વાપરતા હોવ તો તમારા માટે બહુ કામના સમાચાર છે. જે લોકો પ્રાઈવસીને લઈને ખુબ ચિંતા કરતા હતા તેમના માટે આ કામની વાત છે. કારણ કે હવે વોટ્સએપમાં મોબાઈલ નંબર નહીં પરંતુ યૂઝરનેમ દ્વારા વોટ્સએપ વાપરી શકાશે. આ માટે વોટ્સએપે યૂઝરનેમ રિઝર્વ કરવાની સુવિધા પણ શરૂ કરી દીધી છે. વધુ વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:00 AM IST
વોટ્સએપનું જબરદસ્ત ફીચર આવ્યું, હવે ફોન નંબર વગર થઈ શકશે ચેટ, પણ ફટાફટ કરવું પડશે આ કામ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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