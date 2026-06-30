/વોટ્સએપનું જબરદસ્ત ફીચર આવ્યું, હવે ફોન નંબર વગર થઈ શકશે ચેટ, પણ ફટાફટ કરવું પડશે આ કામ!

જો તમે વોટ્સએપ વાપરતા હોવ તો તમારે હવે તમારી પ્રાઈવસીને લઈને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે હવે વોટ્સએપમાં યૂઝર્સ ફોન નંબર વગર જ ચેટ કરી શકશે. વોટ્સએપ એક્સ (ટ્વિટર)ની જેમ યૂઝરનેમ ફીચર લઈને આવી રહ્યું છે. મહિલાઓ માટે આ ફીચર ખુબ કામનું રહેશે કારણ કે હવે ફોન નંબર જાહેર થઈ જાય તેવી મથામણ નહીં રહે. આ વર્ષના અંતમાં એપ અપડેટ લોન્ચ થયા બાદ આ ફેરફાર જોવા મળશે. જો કે આ ફીચર ગ્લોબલી લોન્ચ થતા પહેલા યૂઝર્સને યૂઝરનેમ રિઝર્વ કરવાની સુવિધા મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. વોટ્સએપે એક સત્તાવાર બ્લોગ પોસ્ટમાં આ ફેરફાર અંગે જાહેરાત કરી છે. જો તમે પણ તમારું મનગમતું યૂઝરનેમ ઈચ્છતા હોવ તો અત્યારથી એક્ટિવ થઈ જજો નહીં તો તમારું ગમતું નામ કોઈ બીજુ લઈ લેશે.
હવે મોબાઈલ નંબર રહેશે એકદમ સેફ!
એડવાન્સ બુકિંગ થયું શરૂ
સ્પામ-ફ્રૌડ મેસેજથી છૂટકારો મળી શકશે!
જો પસંદગીનું યૂઝરનેમ ન મળ્યું તો?
WhatsAppએ લોન્ચ કર્યું નવું ફીચર!#Whatsapp #newfeature #TechUpdate #MobileTech #GujaratiNews #Zee24kalak #ZCard pic.twitter.com/xeV7SWKqqc
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 30, 2026
ફીચરથી ક્રિએટર્સ અને બિઝનેસ કરતા લોકોને શું ફાયદો?
મોબાઈલ નંબરનું શું?
FAQs
પ્રશ્ન 1: વોટ્સએપ કયું ફીચર લાવી રહ્યું છે?
જવાબ: વોટ્સએપ યૂઝરનેમ નામનું નવું ફીચર લઈને આવી રહ્યું છે.
પ્રશ્ન 2: આ નવા ફીચરથી યૂઝર્સને શું ફાયદો થઈ શકશે?
જવાબ: આ નવા ફીચરની મદદથી યૂઝર્સ મોબાઈલ નંબર વગર ચેટ કરી શકશે. જો કે તેમને યૂઝરનેમની જરૂર પડશે.
પ્રશ્ન 3: આ ફીચરથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
જવાબ: આ ફીચરથી સૌથી વધુ ફાયદો મહિલાઓ અને પ્રાઈવસીની ચિંતા કરતા લોકોને થઈ શકશે.
પ્રશ્ન 4: યૂઝરનેમ માટે શું કરવાનું રહેશે?
જવાબ: યૂઝરનેમ માટે વોટ્સએપે યૂઝરનેમ રિઝર્વ કરવાની સુવિધા શરૂ કરી છે. તમારે એપનું લેટેસ્ટ વર્ઝન અપડેટ કરવાનું રહેશે.
પ્રશ્ન 5: યૂઝરનેમ રાખવું ફરજિયાત રહેશે કે નહીં?
જવાબ: ના. તે સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક રીતે રહેશે. પહેલાની જેમ જેને વોટ્સએપ નંબરથી વાપરવું હોય તે વાપરી શકે છે.
પ્રશ્ન 6: આ ફીચર ક્યારે લોકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે?
જવાબ: આ ફીચર વર્ષના અંત સુધીમાં અપડેટ સાથે ઉપલબ્ધ થાય તેવી શક્યતા છે.