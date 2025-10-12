WhatsApp લાવી રહ્યું છે ખાસ ફીચર: પ્રોફાઇલ પર ક્લિક કરતાં જ ખૂલી જશે Facebook, ફેક એકાઉન્ટની થશે છુટ્ટી!
WhatsApp New Update: WhatsApp પોતાના કરોડો યુઝર્સના અનુભવને બહેતર બનાવવા માટે સતત નવી સુવિધાઓ પર કામ કરી રહ્યું છે. આ જ ક્રમમાં હવે એપ એક મોટું અપડેટ લાવવાની તૈયારીમાં છે જે સોશિયલ નેટવર્કિંગને વધુ સરળ અને સુરક્ષિત બનાવશે. જલ્દી જ વોટ્સએપ યુઝર્સ તેમની પ્રોફાઇલમાં સીધા જ તેમના ફેસબુક એકાઉન્ટની લિંક જોડી શકશે.
WhatsApp New Update: WhatsApp યુઝર્સને જલ્દી જ એક મોટી ભેટ મળવાની છે. વોટ્સએપ સતત તેના યુઝર્સને નવી સુવિધાઓ આપવામાં વ્યસ્ત છે. આ જ ક્રમમાં, હવે મેસેજિંગ એપ એક વધુ ખાસ અપડેટ લાવી રહી છે જેના હેઠળ યુઝર્સ તેમની વોટ્સએપ પ્રોફાઇલમાં સીધા ફેસબુક લિંક જોડી શકશે. આ નવી સુવિધાથી લોકો તેમના સોશિયલ નેટવર્ક્સને સરળતાથી કનેક્ટ કરી શકશે અને સોશિયલ કનેક્શન સાથે તેમની પ્રોફાઇલની માહિતી શેર કરવી વધુ સરળ બનશે.
શું છે આ નવું ફીચર અને તે કેવી રીતે કામ કરશે?
TOIના એક રિપોર્ટ અનુસાર, વોટ્સએપ તેની નવી સુવિધા દ્વારા હવે યુઝર્સને તેમના ફેસબુક પ્રોફાઇલ લિંક સીધા તેમના વોટ્સએપ એકાઉન્ટમાં જોડવાનો વિકલ્પ આપશે. આ ફીચર હાલમાં બીટા વર્ઝનમાં ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ હેઠળ, તમે તમારી વોટ્સએપ સેટિંગ્સમાં જઈને ફેસબુક એકાઉન્ટની ડાયરેક્ટ લિંક જોડી શકો છો. લિંક જોડ્યા પછી, તે તમારા પ્રોફાઇલના કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન (સંપર્ક માહિતી) વિભાગમાં દેખાશે, જેનાથી તમારા વોટ્સએપ કોન્ટેક્ટ્સ માત્ર એક ટેપમાં તમારી ફેસબુક પ્રોફાઇલ પર જઈ શકશે.
ફેક એકાઉન્ટની સમસ્યામાંથી રાહત
આ નવી સુવિધા ફેક એકાઉન્ટ્સની સમસ્યામાંથી રાહત આપવામાં મદદ કરી શકે છે. જ્યારે કોઈ યુઝર તેની વોટ્સએપ પ્રોફાઇલ સાથે ફેસબુક લિંક જોડશે, ત્યારે તેના કોન્ટેક્ટ્સ માટે તે વેરિફાઈ કરવું સરળ બની જશે કે તે વ્યક્તિનું એકાઉન્ટ અસલી છે કે નહીં. આનાથી ઓનલાઈન છેતરપિંડી અને ખોટા એકાઉન્ટ્સ પર લગામ કસવામાં મદદ મળશે.
