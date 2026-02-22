Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

WhatsAppમાં આવી રહ્યું છે ધાંસુ ફીચર! હવે મેસેજ થશે શેડ્યુલ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

Schedule Messages on WhatsApp: WhatsApp માટે મેસેજ શેડ્યુલ ટૂંક સમયમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ફીચર હાલમાં ડેવલપમેન્ટ ફેજમાં છે, જેની જાણકારી Wabetainfo દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે. શેડ્યુલ મેસેજ ફીચર ગ્રુપ અને પર્સનલ ચેટ બન્નેમાં જોવા મળશે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:22 PM IST
  • આ ફીચરથી જન્મદિવસની વિશ કરવાનું ટેન્શન થશે દૂર!
  • હવે મેસેજ ટાઈપ કરી દો, સમય આવતા આપોઆપ થઈ જશે સેન્ડ!
  • હવે ગ્રુપ અને પર્સનલ ચેટમાં મેસેજ શેડ્યુલ કરી શકાશે

WhatsAppમાં આવી રહ્યું છે ધાંસુ ફીચર! હવે મેસેજ થશે શેડ્યુલ, જાણો કેવી રીતે કરશે કામ

Schedule Messages on WhatsApp: WhatsApp પર એક ફીચરની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી હતી, જેનું નામ છે વોટ્સએપ મેસેજ શેડ્યુળ ફીચર. આ ફીચરની મદદથી મેસેજને ટાઈપ કરીને રાખી દો અને ટાઈમ અને તારીથ સેટ કરી દો. ત્યારબાદ શેડ્યુલ તારીખ અને સમય આવતાની સાથે જ મેસેજ ઓટોમેટિક ડિલિવર થઈ જશે. આનો ઉપયોગ જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ, એનવર્સિરી વગેરેની શુભેચ્છાઓ મોકલવા માટે થઈ શકે છે.

WhatsAppના અપકમિંગ ફીચર્સ પર નજર રાખતી વેબસાઇટ Wabetainfoએ તેમના રિપોર્ટ્સમાં જણાવ્યું છે કે, TestFlight બીટા પ્રોગ્રામ હેઠળ એક નવું ફીચર પર ટેસ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે, જેનું નામ શેડ્યુલ્ડ મેસેજ Scheduled messages છે.

શેડ્યૂલ મેસેજ ફીચર હાલમાં ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં
Wabetainfoના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફીચર હાલમાં ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજમાં છે. તેને હજુ સુધી બીટા વર્ઝન માટે પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું નથી. Wabetainfoએ આ અપકમિંગ ફીચરનો એક ફોટો પણ શેર કર્યો છે, જેમાં મેસેજ શેડ્યૂલ કરવાનો વિકલ્પ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.

Wabetainfo દ્વારા પોસ્ટ
Wabetainfoએ પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું છે કે, WhatsApp એક એવા ફીચર પર કામ કરી રહ્યું છે, જેની મદદથી ચેટ શેડ્યુલ કરી શકાશે. ફ્યુચર અપડેટમાં આ ફીચર ઉપલબ્ધ થશે.

WhatsApp is working on a feature that allows users to schedule messages in their chats, and it will be available in a future update!https://t.co/JbzNXUEAlt pic.twitter.com/NFDUmCpd4y

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 21, 2026

ગ્રુપ અને પર્સનલ ચેટ પર કામ કરશે આ ફીચર
Wabetainfoના જણાવ્યા અનુસાર, આ અપકમિંગ ફીચર પર્સનલ અને ગ્રુપ ચેટ બન્ને પર કામ કરશે. તેના માટે યુઝર્સે મેસેજની સાથે ટાઈમ અને તારીખ સેટ કરવાની જરૂર પડશે. સાથે જ શેડ્યુલ કરવામાં આવેલા મેસેજ, જે અત્યાર સુધી નથી મોકલવામાં આવ્યા તેની સંખ્યા પણ જોઈ શકાશે.

iOS બીટા વર્ઝન પર જોવા મળ્યું
WhatsAppનું અપકમિંગ મેસેજ શેડ્યૂલિંગ ફીચર iOS માટે બીટા વર્ઝન 26.7.10.72 માટે રિલીઝ કરવામાં આવી છે. વધુ વિગતો આગામી દિવસોમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

