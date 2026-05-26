/WhatsApp પર આવી ગયું અત્યાર સુધીનું સૌથી ધાંસુ અપડેટ, હવે નંબર આપ્યા વગર કરો ચેટ! આ રીતે કામ કરશે ફીચર

WhatsApp ટૂંક સમયમાં જ એક એવું ફીચર લાવવા જઈ રહ્યું છે જેનાથી યુઝર્સ મોબાઈલ નંબર દર્શાવ્યા વગર ચેટ કરી શકશે. જાણો આ ફીચર કેવી રીતે સેટ થશે અને તેનાથી શું ફાયદા થશે.
WhatsApp એ પોતાના યુઝર્સ માટે એક નવું ફીચર રોલઆઉટ કર્યું છે, જેની મદદથી હવે લોકો મોબાઈલ નંબર છુપાવીને માત્ર યુઝરનેમ (Username) દ્વારા ચેટ કરી શકશે. આ ફીચર પહેલા Telegram અને Instagram જેવા પ્લેટફોર્મ્સ પર મળતું હતું, પરંતુ હવે WhatsApp યુઝર્સને પણ આ સુવિધા મળવા જઈ રહી છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આનાથી યુઝર્સની પ્રાઇવસી પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત થશે.
હવે નંબર શેર કર્યા વગર થશે ચેટ
નવા અપડેટ પછી, યુઝર્સ ઈચ્છે તો પોતાનો મોબાઈલ નંબર છુપાવીને માત્ર યુઝરનેમ દ્વારા અન્ય લોકો સાથે જોડાઈ શકે છે. એટલે કે કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી વખતે તમારો ફોન નંબર સામે નહીં આવે. આનાથી ઓનલાઈન પ્રાઈવસીને લઈને લોકોની ચિંતા ઘણી હદ સુધી ઓછી થઈ શકે છે.
ફીચર સંપૂર્ણપણે ઓપ્શનલ રહેશે
WhatsApp એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ફીચર સંપૂર્ણપણે વૈકલ્પિક (Optional) હશે. જે યુઝર્સ પહેલાની જેમ મોબાઈલ નંબર દ્વારા એપનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે, તેમના માટે કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. જ્યારે જે લોકો પોતાની ઓળખ વધુ સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે, તેઓ યુઝરનેમ ફીચર ઓન કરી શકે છે.
એક એકાઉન્ટ પર હશે માત્ર એક જ યુઝરનેમ
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, દરેક WhatsApp એકાઉન્ટ પર એક સમયે માત્ર એક જ યુઝરનેમ રાખી શકાશે. જોકે, યુઝર્સ પછીથી ગમે ત્યારે પોતાનું યુઝરનેમ બદલી શકે છે. સારી વાત એ છે કે આનાથી તેમની જૂની ચેટ્સ કે એકાઉન્ટ ડેટા પર કોઈ અસર નહીં પડે.
લોગિન અને રિકવરી હજુ પણ નંબરથી જ થશે
ભલે ચેટિંગ માટે યુઝરનેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, પરંતુ WhatsApp એકાઉન્ટની લોગિન અને રિકવરી પ્રક્રિયા પહેલાની જેમ મોબાઈલ નંબર સાથે જ જોડાયેલી રહેશે. એટલે કે નંબર સંપૂર્ણપણે હટાવવામાં નહીં આવે, પરંતુ માત્ર અન્ય યુઝર્સથી છુપાવવામાં આવશે.
આ રીતે સેટ કરો WhatsApp Username
યુઝરનેમ સેટ કરવા માટે સૌથી પહેલા WhatsApp ને લેટેસ્ટ વર્ઝનમાં અપડેટ કરવું પડશે. ત્યારબાદ એપ ઓપન કરીને Settingsમાં જાઓ. હવે Profile સેક્શનમાં જઈને “Username”નો વિકલ્પ પસંદ કરો. અહીં તમે તમારી પસંદગીનું યુઝરનેમ એન્ટર કરી શકો છો.
યુઝરનેમ માટે શું નિયમો છે?
WhatsApp ના જણાવ્યા અનુસાર, યુઝરનેમ 3 થી 35 અક્ષરો વચ્ચેનું હોવું જોઈએ. જો પસંદ કરેલું નામ પહેલાથી જ કોઈ બીજાએ લીધેલું નહીં હોય, તો તે તરત જ તમારા એકાઉન્ટ સાથે લિંક થઈ જશે. ત્યારબાદ લોકો તે યુઝરનેમ સર્ચ કરીને તમને શોધી શકશે.
પ્રાઇવસી માટે મોટું અપડેટ
આ ફીચર આવ્યા પછી, યુઝર્સ હવે પોતાની અંગત વિગતો શેર કર્યા વિના પણ નવા લોકો સાથે જોડાઈ શકશે. ઓનલાઈન પ્રાઈવસી અને ડિજિટલ સુરક્ષાને લઈને વધતી જતી ચિંતાઓ વચ્ચે WhatsAppનું આ અપડેટ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેમ છે.