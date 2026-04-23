મોબાઈલ યુઝર્સ માટે મોટા સમાચાર ! હવે WhatsApp દ્વારા પણ કરી શકાશે રિચાર્જ, જાણો કેવી રીતે
WhatsApp Recharge Feature : WhatsAppમાં એક નવું અને જરૂરી ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. હવે WhatsApp દ્વારા મોબાઈલ રિચાર્જ પણ કરી શકાશે. કંપનીએ આ માટે પેમેન્ટ ફર્મ PayU સાથે ભાગીદારી કરી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ ફીચર કેવી રીતે કામ કરશે.
- WhatsAppમાં એક નવું ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું
- હવે WhatsApp દ્વારા મોબાઈલ રિચાર્જ પણ કરી શકાશે
- કંપનીએ આ માટે પેમેન્ટ ફર્મ PayU સાથે ભાગીદારી કરી
WhatsApp Recharge Feature : હવે તમારા મોબાઇલ ફોનને રિચાર્જ કરવા માટે અલગ અલગ એપ્સ પર જવાની જરૂર નથી, કારણ કે WhatsApp એ એક ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જેના દ્વારા તમે WhatsAppથી જ સીધા રિચાર્જ કરી શકો છો. આ અપડેટ ખાસ કરીને ભારતના યુઝર્સ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે અને ધીમે ધીમે દરેક માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
નવું ફીચર લોન્ચ
Metaના મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મે આ નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જેનાથી યુઝર્સ સીધા એપ્લિકેશનમાંથી જ તેમના પ્રીપેડ મોબાઇલ નંબર રિચાર્જ કરી શકે છે. આ ફીચર હાલમાં Android અને iOS બંને ડિનાઈસ પર તબક્કાવાર રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ અપડેટની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે તમે ફક્ત તમારા પોતાના મોબાઇલ નંબર જ નહીં પરંતુ તમારા મિત્રો અને પરિવારના મોબાઇલ નંબર પણ સરળતાથી રિચાર્જ કરી શકો છો. આનાથી વારંવાર વિવિધ એપ્લિકેશનો ખોલવાની અથવા બીજી વેબસાઇટ્સ પર જવાની ઝંઝટથી છૂટકારો મળશે.
આ ફીચર કેવી રીતે કામ કરે છે
વોટ્સએપે આ પ્રક્રિયાને અત્યંત સરળ બનાવી છે. યુઝર્સ ફક્ત ₹ આઇકોન પર ટેપ કરવાનું રહેશે, ત્યાર બાદ 'મોબાઇલ પ્રીપેડ રિચાર્જ' પસંદ કરવાનું રહેશે, પછી કોન્ટેક્ટ પસંદ કરો અને ત્યાર બાદ પ્લાન પસંદ કરો અને પેમેન્ટ કરો. સમગ્ર પ્રક્રિયા ફક્ત થોડાક સ્ટેપમાં જ થઈ જાય છે.
કયા ઓપરેટરો શામેલ છે ?
આ ફીચર દ્વારા યુઝર્સ રિલાયન્સ જિયો, ભારતી એરટેલ અને વોડાફોન આઈડિયા જેવા મુખ્ય ટેલિકોમ ઓપરેટરો સાથે પ્લાન બ્રાઉઝ કરી શકે છે અને તેમના નંબરો રિચાર્જ કરી શકે છે.
રિચાર્જ માટે યુઝર્સને UPI, ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ સહિત વિવિધ પેમેન્ટ વિકલ્પોની ઍક્સેસ હશે. આ સેવા PayU દ્વારા સંચાલિત છે, જે ટ્રાન્ઝક્શનને સરળ અને ઝડપી બનાવે છે.
₹ આઇકનથી મળશે શોર્ટકટ
વોટ્સએપ હોમ સ્ક્રીન પર એક નવું ₹ આઇકન ઉમેરવામાં આવ્યું છે, જે પેમેન્ટના શોર્ટકટ તરીકે કામ કરે છે. આ ફીચર દ્વારા યુઝર્સ ફક્ત રિચાર્જ જ નહીં પરંતુ પૈસા મોકલી પણ શકે છે અને મેટ્રો ટિકિટિંગ જેવી સેવાઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે.
WhatsApp એક ઓલ-ઇન-વન એપ્લિકેશનમાં વિકસિત થઈ રહ્યું છે
કંપની જણાવે છે કે WhatsApp હવે ફક્ત ચેટિંગ એપ્લિકેશન નથી. યુઝર્સ પહેલાથી જ બિલ પેમેન્ટ, મેટ્રો ટિકિટિંગ અને સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. રિચાર્જ ફીચર ઉમેરા સાથે એપ્લિકેશન વધુ કાર્યક્ષમ બની ગઈ છે, જેનાથી યુઝર્સ એક જ જગ્યાએ મલ્ટીપલ આવશ્યક કામો સરળતાથી કરી શકે છે.
