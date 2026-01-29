Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

એક ક્લિક અને WhatsApp સેફ ! હેકિંગનો ડર થશે દૂર, લોન્ચ થયું નવું ફીચર

WhatsApp New Security Feature : વોટ્સએપે યુઝર્સ માટે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ નામનું નવું સેફ્ટી ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. આ ફીચર એક ક્લિકમાં હેકિંગ તથા સાયબર હુમલાથી બચાવે છે. iOS અને Android બંને યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:50 PM IST

Trending Photos

એક ક્લિક અને WhatsApp સેફ ! હેકિંગનો ડર થશે દૂર, લોન્ચ થયું નવું ફીચર

WhatsApp New Security Feature : ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપે પોતાના યુઝર્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિક્યુરિટી અપડેટ જાહેર કર્યું છે. આ નવા અપડેટમાં વોટ્સએપે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ નામનું નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જે હેકર્સ અને સાયબર ગુનેગારો સામે યુઝર્સને વધારે સુરક્ષા આપશે. આ નવું ફીચર iOS અને Android બંને યુઝર્સ માટે છે.

શું છે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ ?

Add Zee News as a Preferred Source

વોટ્સએપનું સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ એક નવો વૈકલ્પિક સુરક્ષા મોડ છે. તેને ચાલુ કરતા જ વોટ્સએપ એકાઉન્ટ પર અનેક સિક્યુરિટી બેન આપમેળે લાગુ થઈ જાય છે. આથી અન્ય કોઈ લોગઈન અને સાયબર હુમલાઓથી બચવામાં મદદ મળશે. આ ફીચર વિશેની માહિતી વોટ્સએપની નવા અપડેટ પર નજર રાખતી વેબસાઇટ WABetaInfo દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે.

સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ કેવી રીતે ચાલુ કરવું ?

  • સૌપ્રથમ WhatsApp ખોલો
  • સેટિંગ્સ પર જાઓ
  • Privacy સિલેક્ટ કરો
  • એડવાન્સ્ડ વિકલ્પ ખોલો
  • Strict Account Settings ચાલુ કરો

 

WhatsApp is rolling out a feature that helps users activate the strongest security protections with a single toggle.https://t.co/nfCRta2U7M pic.twitter.com/6RiqRT7iin

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 27, 2026

પ્રાયમરી ડિવાઇસથી ઓન કરી શકો છો

વોટ્સએપનું આ ફીચર ફક્ત પ્રાયમરી મોબાઇલ ડિવાઇસ પરથી જ ચાલુ કરી શકાય છે. ડેસ્કટોપ અથવા વેબ વર્ઝનથી આ સેટિંગ ઉપલબ્ધ નથી.

લાંબા સમયથી હતી માંગ

ઘણા વોટ્સએપ યુઝર્સ લાંબા સમયથી આ સુરક્ષા સેટિંગ્સની માંગ કરી રહ્યા હતા. વધતા સાયબર હુમલાઓ અને હેકિંગના કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને વોટ્સએપે આ ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. યુઝર્સ હવે આ સેટિંગનો ઉપયોગ કરીને પોતાના વોટ્સએપ એકાઉન્ટને વધુ સુરક્ષિત બનાવી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
WhatsappWhatsApp New FeatureWhatsApp SecurityStrict Account Settings

Trending news