એક ક્લિક અને WhatsApp સેફ ! હેકિંગનો ડર થશે દૂર, લોન્ચ થયું નવું ફીચર
WhatsApp New Security Feature : વોટ્સએપે યુઝર્સ માટે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ નામનું નવું સેફ્ટી ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. આ ફીચર એક ક્લિકમાં હેકિંગ તથા સાયબર હુમલાથી બચાવે છે. iOS અને Android બંને યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે.
Trending Photos
WhatsApp New Security Feature : ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ વોટ્સએપે પોતાના યુઝર્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિક્યુરિટી અપડેટ જાહેર કર્યું છે. આ નવા અપડેટમાં વોટ્સએપે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ નામનું નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું છે, જે હેકર્સ અને સાયબર ગુનેગારો સામે યુઝર્સને વધારે સુરક્ષા આપશે. આ નવું ફીચર iOS અને Android બંને યુઝર્સ માટે છે.
શું છે સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ ?
વોટ્સએપનું સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ એક નવો વૈકલ્પિક સુરક્ષા મોડ છે. તેને ચાલુ કરતા જ વોટ્સએપ એકાઉન્ટ પર અનેક સિક્યુરિટી બેન આપમેળે લાગુ થઈ જાય છે. આથી અન્ય કોઈ લોગઈન અને સાયબર હુમલાઓથી બચવામાં મદદ મળશે. આ ફીચર વિશેની માહિતી વોટ્સએપની નવા અપડેટ પર નજર રાખતી વેબસાઇટ WABetaInfo દ્વારા શેર કરવામાં આવી છે.
સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ કેવી રીતે ચાલુ કરવું ?
- સૌપ્રથમ WhatsApp ખોલો
- સેટિંગ્સ પર જાઓ
- Privacy સિલેક્ટ કરો
- એડવાન્સ્ડ વિકલ્પ ખોલો
- Strict Account Settings ચાલુ કરો
WhatsApp announces strict account settings for iOS and Android users!
WhatsApp is rolling out a feature that helps users activate the strongest security protections with a single toggle.https://t.co/nfCRta2U7M pic.twitter.com/6RiqRT7iin
— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 27, 2026
પ્રાયમરી ડિવાઇસથી ઓન કરી શકો છો
વોટ્સએપનું આ ફીચર ફક્ત પ્રાયમરી મોબાઇલ ડિવાઇસ પરથી જ ચાલુ કરી શકાય છે. ડેસ્કટોપ અથવા વેબ વર્ઝનથી આ સેટિંગ ઉપલબ્ધ નથી.
લાંબા સમયથી હતી માંગ
ઘણા વોટ્સએપ યુઝર્સ લાંબા સમયથી આ સુરક્ષા સેટિંગ્સની માંગ કરી રહ્યા હતા. વધતા સાયબર હુમલાઓ અને હેકિંગના કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને વોટ્સએપે આ ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. યુઝર્સ હવે આ સેટિંગનો ઉપયોગ કરીને પોતાના વોટ્સએપ એકાઉન્ટને વધુ સુરક્ષિત બનાવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે