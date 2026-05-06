/આ સ્માર્ટફોનમાં 8 સપ્ટેમ્બરથી નહીં ચાલે WhatsApp, ચેક કરી લો તમારો ફોન તો નથીને આ લિસ્ટમાં

WhatsApp shutdown Alert : WhatsAppએ 2026માં તેના યુઝર્સ માટે એક મોટું અપડેટ બહાર પાડ્યું છે, જેના પરિણામે 8 સપ્ટેમ્બર, 2026થી જૂના સ્માર્ટફોન પર એપ્લિકેશન કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. 6.0 કરતા ઓછા Android વર્ઝન પર ચાલતા ડિવાઈસ હવે આ એપ્લિકેશનને સપોર્ટ કરશે નહીં.
WhatsApp નવા ફિચર્સ લોન્ચ કરવા અને પ્રદર્શન સુધારવા માટે તેની સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરી રહ્યું છે. પરિણામે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પછી Android 5.0 અથવા 5.1 પર ચાલતા ફોન WhatsAppનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.
WhatsAppએ આ નિર્ણય કેમ લીધો ?
WhatsApp જણાવ્યું છે કે જૂની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આગામી આધુનિક ફિચર્સ અને સિક્યોરિટી અપડેટ્સને એક્સેસ કરવામાં અસમર્થ છે. જૂના મોબાઇલ ડિવાઈસ હેકિંગ અને ડેટા લીત માટે વધુ સંવેદનશીલ છે. તેથી મોબાઇલ યુઝર્સની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ ફેરફાર જરૂરી છે.
કયા મોબાઇલ ફોન પર WhatsApp કામ કરવાનું બંધ કરશે ?
આ ફેરફાર એવા યુઝર્સને અસર કરશે જેઓ હજુ પણ 8 થી 10 વર્ષ જૂના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ભારત જેવા દેશોમાં, જ્યાં ઘણા લોકો સોફ્ટવેર અપડેટ્સ કર્યા વિના જૂના ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરે છે.
કેટલાક જૂના મોડેલો જેમ કે Samsung Galaxy S4, Nexus 4, અને LG G2 જે હાલમાં હજુ પણ જૂના સોફ્ટવેર વર્ઝન પર ચાલી રહ્યા છે, ટૂંક સમયમાં આ ફોન પર WhatsApp કામ કરવાનું બંધ કરશે. યુઝર્સને આગામી ફેરફાર વિશે એલર્ટ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
યુઝર્સે શું કરવું જોઈએ ?
જો તમારો ફોન અપડેટ્સને સપોર્ટ કરે છે તો તેને એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન 6.0 અથવા તેનાથી ઉપરના વર્ઝનમાં અપગ્રેડ કરો. જો તે ન કરે તો તમારે નવો મોબાઈલ ખરીદવાની જરૂર પડી શકે છે. વધુમાં WhatsApp કામ કરવાનું બંધ થાય તે પહેલાં તમારી ચેટ્સનો બેકઅપ લેવાનું ભૂલશો નહીં જેથી તમે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ ડેટા ગુમાવો નહીં.