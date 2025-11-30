હવે તમારા WhatsApp પર લાગ્યું નવું તાળું! SIM કાઢતા જ ચેટ-કોલ બંધ, વેબ વર્ઝન પર દર 6 કલાકે આપવી પડશે 'અગ્નિપરીક્ષા'
Messaging App New Rules: વૉટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અને આવા ઘણા પ્લેટફોર્મ પર ચેટિંગ અને કોલિંગ પહેલાની જેમ સરળ રહેશે નહીં. ભારત સરકાર દેશભરમાં મેસેજિંગ એપ્સને લઈને મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારીમાં છે. નવા નિયમ હેઠળ હવે એક્ટિવ SIM વિના આ એપ્સની સેવાઓ ચાલી જ નહીં શકે. એટલે કે, જેવું તમે SIM હટાવશો, તમારી ચેટ, કોલ અને લોગિન બધું તરત જ બંધ!
Messaging App New Rules: જો તમે પણ વૉટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અને સ્નેપચેટ જેવી મેસેજિંગ એપ્સનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખાસ છે. મેસેજિંગ એપ્સને લઈને ભારત સરકાર મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. સરકારે હવે મેસેજિંગ એપ્સ પર પણ ટેલિકોમ જેવી સખ્તાઈ લાગુ કરવાની તૈયારી કરી લીધી છે. તેની સીધી અસર વૉટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, સિગ્નલ જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરનારા યુઝર્સ પર પડી શકે છે.
ભારત સરકારના દૂરસંચાર વિભાગ (DoT) એ એક જરૂરી નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે. DoT એ આ તમામ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ્સને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ હવે યુઝર્સને તેમના ડિવાઇસમાં એક્ટિવ સિમ કાર્ડ વિના તેમની સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા રોકે.
સરકારના નવા નિયમો હેઠળ મેસેજિંગ એપ્સ હવે ફક્ત તે જ ડિવાઇસ પર ચાલી શકશે જેમાં એક્ટિવ SIM કાર્ડ હાજર હશે. એટલે કે, એક્ટિવ સિમ વિના ચેટ કરવું, કોલ કરવો અથવા વેબ વર્ઝનનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ થઈ જશે. સરકારનો દાવો છે કે આ પગલું સાયબર ફ્રોડને રોકવા અને યુઝર્સની ઓળખ ટ્રેસ કરવાના ક્ષેત્રમાં મોટો ફેરફાર લાવશે. આ આદેશ ભારતના નવા દૂરસંચાર સાયબર સુરક્ષા સંશોધન નિયમ, 2025 નો ભાગ છે. પહેલીવાર એપ-આધારિત સંચાર સેવાઓને ટેલિકોમ-સ્ટાઇલ નિયમો હેઠળ લાવવામાં આવી છે.
90 દિવસમાં લાગુ થશે નિયમ
ભારત સરકારના નવા નિયમ હેઠળ આ એપ્સને 90 દિવસની અંદર એ નક્કી કરવાનું રહેશે કે યુઝરના સિમ કાર્ડ સતત તેમની સર્વિસ સાથે જોડાયેલા રહે. એપનો ઉપયોગ કરવા માટે સિમ કાર્ડનું સતત તમારા ડિવાઇસમાં એક્ટિવ રહેવું જરૂરી રહેશે.
વેબ બ્રાઉઝર યુઝ કરનારાઓએ કરવું પડશે આ કામ
વળી, જે લોકો વૉટ્સએપ કે ટેલિગ્રામ વેબ જેવા બ્રાઉઝરથી એકાઉન્ટ લોગિન કરે છે, તેમને પણ હવે મોટી મુશ્કેલી થઈ શકે છે. DoT એ નિર્દેશ આપ્યો છે કે પ્લેટફોર્મ્સને દર 6 કલાકે યુઝર્સને લોગ આઉટ કરવા પડશે અને ફરીથી લોગિન કરવા માટે QR કોડ દ્વારા રી-ઓથેન્ટિકેશનની જરૂર પડશે.
આ પગલા પાછળનું કારણ
DoT મુજબ, આ પગલાનો હેતુ સંચાર એપ્સ દ્વારા યુઝર્સને વેરિફાય કરવાની પદ્ધતિમાં રહેલી એક મોટી સમસ્યાને દૂર કરવાનો છે. અત્યાર સુધી, મોટાભાગની એપ્સ યુઝરના મોબાઇલ નંબરને ફક્ત એક જ વાર એપ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે વેરિફાય કરે છે. ત્યારબાદ જો સિમ કાર્ડ હટાવી દેવામાં આવે કે ડીએક્ટિવેટ કરી દેવામાં આવે તો પણ એપ કામ કરતી રહે છે.
ફ્રોડની સમસ્યા થશે ઓછી
દૂરસંચાર કંપનીઓના સંગઠન COAI મુજબ, સાયબર ક્રિમિનલ્સ આ સુવિધાનો ફાયદો ઉઠાવે છે. તેઓ સિમ બદલ્યા કે ડીએક્ટિવેટ કર્યા પછી પણ એપ્સનો ઉપયોગ કરતા રહે છે, જેનાથી છેતરપિંડી કે ફ્રોડની જાણકારી મેળવવી મુશ્કેલ બની જાય છે. COAI નું માનવું છે કે સિમને એપ સાથે સતત કનેક્ટ રાખવાથી યુઝર, નંબર અને ડિવાઇસ વચ્ચે જરૂરી ટ્રેસેબિલિટી (શોધક્ષમતા) જળવાઈ રહેશે, જેનાથી સ્પામ, ફ્રોડવાળા કમ્યુનિકેશન્સને રોકવામાં મદદ મળશે. એ જોવાનું ખાસ એ રહેશે કે વૉટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ યુઝર એક્સપિરિયન્સ અને પ્રાઇવસી સાથે સમજૂતી કર્યા વિના આ નવા નિયમોને કેવી રીતે લાગુ કરે છે. લાખો યુઝર્સ માટે તેનો અર્થ વેબ બ્રાઉઝર પર સતત લોગ ઇન રહેવાની સુવિધા ગુમાવવી અથવા સિમ ડીએક્ટિવેટ થવા પર એપમાંથી બહાર થઈ જવું હોઈ શકે છે.
