Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyWhatsAppના ઇતિહાસનું સૌથી મોટું અપડેટ, હવે ફોન નંબર વગર પણ કરી શકશો ચેટિંગ, આવી રહ્યું છે નવું ફીચર

WhatsAppના ઇતિહાસનું સૌથી મોટું અપડેટ, હવે ફોન નંબર વગર પણ કરી શકશો ચેટિંગ, આવી રહ્યું છે નવું ફીચર

WhatsApp New Feature : WhatsAppમાં એક એવું ફીચર આવી રહ્યું છે જેની યુઝર્સ ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેનું ટેસ્ટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે અને તે ઘણા યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવ્યું છે. એકવાર આ ફીચર એક્ટિવેટ થઈ ગયા પછી તમારે ચેટ કરવા માટે કોઈની સાથે તમારો ફોન નંબર શેર કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:22 PM IST
  • WhatsApp એક મોટો બદલાવ લાવવા જઈ રહ્યું છે
  • કંપની હવે એક નવું 'યુઝરનેમ' ફીચર લાવી રહી છે
  • હવે ફોન નંબર વગર પણ કરી શકશો ચેટિંગ

Trending Photos

WhatsAppના ઇતિહાસનું સૌથી મોટું અપડેટ, હવે ફોન નંબર વગર પણ કરી શકશો ચેટિંગ, આવી રહ્યું છે નવું ફીચર

WhatsApp New Feature : WhatsApp એક મોટો બદલાવ લાવવા જઈ રહ્યું છે. જે તમારી ચેટ કરવાની રીતમાં સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિ લાવી શકે છે. અત્યાર સુધી WhatsApp પર કોઈની સાથે વાતચીત કરવા માટે તમારો મોબાઇલ નંબર શેર કરવો જરૂરી હતો. જોકે, કંપની હવે એક નવું 'યુઝરનેમ' ફીચર લાવી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં તમે તમારો ફોન નંબર શેર કર્યા વિના અન્ય લોકો સાથે ચેટ કરી શકશો.

Add Zee News as a Preferred Source

તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે WhatsAppએ આ 'યુઝરનેમ' ફીચરને યુઝર્સના પસંદગીના જૂથ માટે રોલઆઉટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ સુવિધા હાલમાં Android અને iOS બંને પ્લેટફોર્મ પર પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહી છે. જો તેને લોન્ચ કરવામાં આવશો તો આ અપડેટ WhatsAppના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું અપડેટ્સ હશે.

નંબર નહીં, યુઝર્સનેમ જ કાફી છે

આ ફીચરનો સૌથી મોટો ફાયદો પ્રાયવસીને લઈને છે. હાલમાં જ્યારે પણ તમે WhatsApp પર કોઈ નવી વ્યક્તિ સાથે કનેક્ટ થાઓ છો, ત્યારે તમારો ફોન નંબર તેમને દેખાય છે. જો કે, યુઝર્સનેમ ફીચરની સાથે તમે ફક્ત તમારા યુનિક યુઝરનેમને શેર કરીને વાતચીત શરૂ કરી શકશો. આનો અર્થ એ છે કે તમારો ફોન નંબર સંપૂર્ણપણે પ્રાઈવેટ રહી શકે છે.

યુઝર્સને મળશે ઓપ્શન

અહેવાલો અનુસાર, WhatsApp યુઝર્સને એક યુનિક યુઝરનેમ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. જે Instagram અથવા Telegram જેવા પ્લેટફોર્મ પર યુઝરનેમ કેવી રીતે કામ કરે છે તે જ રીતે કામ કરશે. એકવાર તમે તમારું યુઝરનેમ સેટ કરી લો, પછી અન્ય લોકો તમને શોધી શકશે અને તે ચોક્કસ હેન્ડલનો ઉપયોગ કરીને તમને મેસેજ મોકલી શકશે. આ ખાસ કરીને તે વ્યક્તિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે જેઓ તેમની વ્યક્તિગત સંપર્ક વિગતો શેર કરવાનું પસંદ કરતા નથી. 

સ્પામ મેસેજમાં સંભવિત વધારો

જો કે, આ સાથે સ્પામ મેસેજમાં વધારો થઈ શકે છે. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ફક્ત તમારા યુઝરનેમનો ઉપયોગ કરીને તમને શોધી શકે છે, તેથી અજાણ્યા લોકો તરફથી મેસેજ આવવાની સંભાવના વધી શકે છે. તેમ છતાં એવી શક્યતા છે કે WhatsApp આ માટે પ્રાયવસી સેટિંગ્સ પણ આપશે, જેનાથી યુઝર્સ કંટ્રોલ કરી શકશે કે તેમને કોણ મેસેજ મોકલી શકે છે.

હાલમાં આ ફીચર ધીમે ધીમે શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને બધા યુઝર્સ સુધી પહોંચવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. જોકે, એક વાત ચોક્કસ છે એકવાર આ ફીચર સંપૂર્ણપણે શરૂ થઈ ગયા પછી આપણે WhatsApp પર ચેટ કરવાની રીત પહેલા જેવી નહીં રહે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
WhatsappWhatsApp New FeatureWhatsApp username feature

Trending news