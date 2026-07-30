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હવે તમે લેપટોપ કે PC પર WhatsAppથી પણ કરી શકશો વીડિયો કોલ, કંપનીએ એક સાથે લોન્ચ કર્યા અનેક ફીચર્સ

WhatsApp Web Video Calling : WhatsApp વેબ પર હવે વીડિયો અને ઓડિયો કોલિંગ સુવિધા શરૂ થઈ ગઈ છે, એટલે હવે તમે લેપટોપ કે PC પર WhatsAppથી પણ વીડિયો કોલ કરી શકશો. નવા અપડેટમાં ગ્રુપ કોલ કંટ્રોલ, સારી વીડિયો ક્વોલિટી અને સ્પષ્ટ ઓડિયો માટેના ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:19 PM IST
હવે તમે લેપટોપ કે PC પર WhatsAppથી પણ કરી શકશો વીડિયો કોલ, કંપનીએ એક સાથે લોન્ચ કર્યા અનેક ફીચર્સ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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