/હવે તમે લેપટોપ કે PC પર WhatsAppથી પણ કરી શકશો વીડિયો કોલ, કંપનીએ એક સાથે લોન્ચ કર્યા અનેક ફીચર્સ

WhatsApp Web Video Calling : WhatsAppએ તેના વેબ વર્ઝન માટે ઘણા નવા ઓડિયો અને વિડીયો કોલિંગ ફીચર્સ લોન્ચ કર્યા છે. યુઝર્સ હવે ડેસ્કટોપ એપ ડાઉનલોડ કર્યા વિના WhatsApp વેબ પરથી સીધા જ વન-ઓન-વન અને ગ્રુપ કોલ કરી શકે છે. કંપનીએ કોલ ટ્રાન્સફર, વેઇટિંગ રૂમ, QuickHD અને નોઈઝ સપ્રેશન જેવા ફીચર્સ પણ શામેલ કર્યા છે. ચાલો આ ફીચર્સ અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેના પર એક નજર કરીએ.
હવે WhatsApp વેબ પર પણ વીડિયો કોલ થશે
WhatsAppએ જાહેરાત કરી છે કે યુઝર્સ હવે તેના વેબ વર્ઝન પર ઓડિયો અને વિડીયો કોલ કરી શકે છે. આમાં વન-ઓન-વન અને ગ્રુપ કોલ બંને થઈ શકે છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, WhatsApp વેબ દ્વારા કરવામાં આવતા કોલ એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ હશે અને તેમાં કોઈ સમય મર્યાદા રહેશે નહીં. યુઝર્સને આ સર્વિસ માટે કોઈ વધારાનો ચાર્જ લાગશે નહીં. વેબ વર્ઝન સ્ક્રીન શેરિંગ અને ઇન-કોલ રિએક્શન જેવા ફીચર્સ પણ આપશે.
કોલ ટ્રાન્સફર અને વેઇટિંગ રૂમથી મળશે વધુ કન્ટ્રોલ
નવા અપડેટમાં કોલ ટ્રાન્સફર સુવિધા ઉમેરવામાં આવી છે, જે યુઝર્સને ડિસ્કનેક્ટ કર્યા વિના ચાલુ ગ્રુપ કોલને બીજા ડિવાઇસ પર ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. વધુમાં 'વેઇટિંગ રૂમ' ફીચર્સ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લિંક દ્વારા કોલમાં જોડાતા લોકોને પહેલા વર્ચ્યુઅલ વેઇટિંગ રૂમમાં મૂકવામાં આવશે અને મેનેજર પરવાનગી આપે પછી જ તેઓ કોલમાં જોડાઈ શકે છે.
QuickHD અને નોઇઝ સપ્રેશન સાથે કોલ ક્વોલિટીમાં સુધારો
વોટ્સએપે વીડિયો કોલ ક્વોલિટી વધારવા માટે QuickHD ફીચર્સ લોન્ચ કર્યું છે. કંપની જણાવે છે કે આ કોલની પ્રથમ થોડી સેકન્ડથી જ એચડી ક્વોલિટી એક્ટિવ કરે છે, જ્યારે અગાઉ ક્વોલિટી ધીમે ધીમે સુધરતી હતી. નોઈઝ સપ્રેશન ફીચર પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, જે બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ ઘટાડીને યુઝરના અવાજને સ્પષ્ટ બનાવવામાં મદદ કરે છે. વોટ્સએપના જણાવ્યા અનુસાર, આ બધા નવા કોલિંગ ફીચર્સ ધીમે ધીમે બધા યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.