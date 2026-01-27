WhatsApp માટે આપવા પડશે પૈસા! ખરીદવું પડશે સબ્સક્રિપ્શન, બાકી...
WhatsApp Subscription: વોટ્સએપનો ઉપયોગ કરનાર યુઝર્સ માટે મોટા સમાચાર છે, તાજેતરમાં તે વાતની જાણકારી સામે આવી કે એપના વર્ઝન 2.26.3.9 ના કોડમાં કેટલાક નવા સ્ટ્રિંગ્સ મળ્યા છે, જે પેડ સબ્સક્રિપ્શન તરફ ઇશારો કરી રહ્યાં છે. તેનો મતલબ છે કે જલ્દી એપ ચલાવવી ફ્રી રહેશે નહીં.
WhatsApp યુઝર્સ માટે આ સમાચાર ખાસ છે, તાજેતરમાં તે વાતની જાણકારી સામે આવી કે જલ્દી એપ ચલાવવા માટે પૈસા આપવા પડી શકે છે. આવું એટલા માટે કારણ કે કંપની સબ્સક્રિપ્શન મોડલ પર કામ કરી રહી છે. પાછલા વર્ષે મેટાએ WhatsApp ના સ્ટેટસ અને ચેનલ્સ સેક્શમાં જાહેરાતનું ટેસ્ટિંગ શરૂ કર્યું, ઘણા લોકોએ કંપનીના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો હતો પરંતુ કંપનીએ આલોચના છતાં પાછળ હટવાનો કોઈ સંકેત આપ્યો નથી. જો તમે પૈસા ન આપ્યા તો શું થશે અને પેમેન્ટ વગર તમને ક્યા પ્રકારનો અનુભવ મળશે, આવો જાણીએ.
WhatsApp વર્ઝન 2.26.3.9 ને જોવા પર એપના કોડમાં નવા સ્ટ્રિંગ્સ મળ્યા છે, જે સ્ટેટસ અને ચેનલ્સમાંથી જાહેરાત હટાવવા માટે બનાવવામાં આવેલા સબ્સક્રિપ્શનની જાણકારી આપે છે. પરંતુ હજુ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત થઈ નથી પરંતુ આ રિપોર્ટ્સથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કંપની યુઝર્સ માટે Ad Free પ્લાનના વિચાર પર કામ કરી રહી છે.
WhatsApp Ad Free Subscription: પૈસા આપનારને કેવો અનુભવ મળશે?
એકવાત સ્પષ્ટ છે કે જો તમે WhatsApp ચલાવવા સમયે જાહેરાત જોવા ઈચ્છતા નથી તો તમારે પૈસા આપવા પડશે, પરંતુ જો તમે પૈસા નથી આપતા તો વારંવાર જાહેરાત જોવી પડશે. તો જે લોકો પૈસા આપી સબ્સક્રિપ્શન લેશે તેને વોટ્સએપ પર Ad Free અનુભવ મળશે.
હાલ તે વાતનો કોઈ સંકેત નથી કે સબ્સક્રિપ્શનની કિંમત કેટલી હશે, તેમાં જાહેરાત હટાવવા સિવાય કયા ફીચર્સ સામેલ હશે અને તેને યુઝર્સ માટે ક્યા સુધી રોલઆઉટ કરવામાં આવશે? મીડિયા રિપોર્ટ્સથી સ્પષ્ટ છે કે સબ્સક્રિપ્શનનું ફોકસ માત્ર સ્ટેટસ અને ચેનલ્સમાં દેખાનાર જાહેરાત પર છે. તેનો મતલબ છે કે આ બંને જગ્યા સિવાય તમને બાકી જગ્યાએ જાહેરાત જોવા મળશે નહીં.
