Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

WhatsAppનું સૌથી મોટું સુરક્ષા ફીચર, પલકારામાં થશે કામ, હેકર્સ અને ઠગબાજોથી મળશે છુટકારો

WhatsApp: વોટ્સએપ યુઝર્સની સલામતી માટે એક નવો ફીચર લાવી રહ્યું છે, જેનું નામ સ્ટ્રિક્ટ એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ (Strict Account Settings) હશે. આની મદદથી યુઝર્સને હેકર્સ અને સાયબર ઠગબાજોથી બચાવવાનું કામ કરશે. આ ફીચરને કારણે ઘણા વિકલ્પો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે. ચાલો, આ વિશે વિગતમાં જાણીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

WhatsAppનું સૌથી મોટું સુરક્ષા ફીચર, પલકારામાં થશે કામ, હેકર્સ અને ઠગબાજોથી મળશે છુટકારો

Strict Account Settings: વોટ્સએપ હવે એક નવો ફીચર સામેલ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેની મદદથી યુઝર્સને સૌથી સારી સલામતી મળવા જઈ રહી છે. સાથે જ સાયબર ઠગબાજો અને હેકિંગથી પણ છુટકારો મળી જશે. આ ફીચરનું નામ Strict Account Settings છે. આ આગામી ફીચરની જાણકારી WABetaInfo એ શેર કરી છે અને જણાવ્યું છે કે હાલમાં આ ફીચર ટેસ્ટિંગ ફેઝમાં છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વોટ્સએપના આ આગામી ફીચર હેઠળ યુઝર્સને મજબૂત સુરક્ષા મળશે. આ મોડ હેઠળ કેટલાક ફીચર્સ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે, જે સલામતી માટે જરૂરી છે. આનાથી એક સેફગાર્ડ તૈયાર કરવામાં આવશે. યુઝર્સને મેન્યુઅલી કોઈ પણ ફીચર્સ બંધ કરવાની જરૂર નહીં રહે. વોટ્સએપનો આ ફીચર એવા સમયે આવી રહ્યો છે, જ્યારે ભારત સહિત આખી દુનિયામાં લોકોને સાયબર ઠગબાજો અને હેકર્સનો ડર સતાવે છે. આ હેકર્સ અને ઠગબાજો પર્સનલ વિગતો, ફોટા, વીડિયોથી લઈને બેંક ખાતામાં પણ છેડછાડ કરી રહ્યા છે.

WhatsApp is working on a feature that lets users apply strict security settings to their accounts, and it will be available in a future update!https://t.co/BOqRxSlsrG pic.twitter.com/uR3yGGLeEm

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2025

ઘણા ફીચર્સ ઓટોમેટિક ડિસેબલ થઈ જશે

  • મીડિયા અને અટેચમેન્ટ પર પ્રતિબંધ લાગી જશે.
  • અજાણ્યા નંબર પર કોઈ પણ ડેટા મોકલી શકાશે નહીં.
  • અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા વોટ્સએપ કોલ્સ મ્યૂટ થઈ જશે.
  • ગ્રુપ ઇનવાઇટ્સ વગેરે પણ બ્લોક થઈ જશે.
  • લિંક પ્રિવ્યૂ વગેરે બ્લોક થઈ જશે.
  • ટુ-સ્ટેપ વેરિફિકેશન ઇનેબલ થઈ જશે.
  • પર્સનલ વિગતો જોનારા લોકોની સંખ્યા ઘટશે.
  • પ્રોફાઇલ ફોટો અને સ્ટેટસ અપડેટ પણ ચૂંટેલા લોકો જ જોઈ શકશે.

ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિના નામે બે શખ્સો 'કળા' કરી ગયા! પૂર્વમંત્રીએ ખુલાસો કરતા ખળભળા

WhatsApp નું આગામી ફીચર ઘણું અસરકારક રહેશે
વોટ્સએપનું માનવું છે કે સુરક્ષા માટે આ પ્રોટેક્શન ઘણું અસરકારક સાબિત થશે. Strict Account Settings હેઠળ કોલ ક્વોલિટીને પણ ઓછી કરી શકાય છે. વોટ્સએપના આગામી ફીચર Strict Account Settings હેઠળ મળતા ઓટોમેટિક ફીચર્સમાંથી કેટલાક વિકલ્પો હાલમાં પણ હાજર છે. આગામી અપડેટ હેઠળ તમામ ફીચર્સને એક બંડલમાં આપવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
WhatsappsecurityStrict Account SettingsWABetaInfoCyber attacksPrivacyencryptionbeta featureHow to get WhatsApp new features?व्हाट्सएप पर नया ऑनलाइन फीचर क्या है?WhatsApp new features 2025WhatsApp new features 2025 Androidવોટ્સએપસુરક્ષાકડક એકાઉન્ટ સેટિંગ્સસાયબર હુમલાગોપનીયતાએન્ક્રિપ્શનબીટા ફીચરWhatsApp નવા ફીચર્સ કેવી રીતે મેળવશો?WhatsApp નવા ફીચર્સ 2025WhatsApp નવા ફીચર્સ 2025 Android

Trending news