/ક્યારે અને કેવી રીતે સાફ કરવા જોઈએ સોલર પેનલ? સફાઈ કરતી વખતે ભૂલથી પણ ન કરતા આ ભૂલો, જાણો આ સરળ ટિપ્સ

Solar Panel Cleaning Tips: સોલર પેનલમાં મૂવિંગ પાર્ટ્સ હોતા નથી, તેથી તેને વધારે મેન્ટેનન્સની જરૂર નથી પડતી, પરંતુ સાફ-સફાઈનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો સોલર પેનલ પર ધૂળ-માટી જામી જાય તો તેની એફિસિએન્સી ઓછી થઈ જાય છે. આ જ કારણે મેન્યુફેક્ચરર પણ અવારનવાર પેનલને સાફ રાખવાની સલાહ આપે છે. વરસાદ આવવા પર પેનલમાંથી ધૂળ-માટી, ગંદકી અને સૂકા પાંદડા વગેરે બધું સાફ થઈ જાય છે, પરંતુ દરેક વખતે સફાઈ માટે વરસાદની રાહ જોવી યોગ્ય નથી. તો ચાલો જાણીએ કે, સોલર પેનલને ક્યારે અને કેવી રીતે સાફ કરવી જોઈએ.
ક્યારે કરવી જોઈએ સોલર પેનલની સફાઈ?
આ પ્રશ્નનો કોઈ ચોક્કસ જવાબ નથી કે સોલર પેનલની સફાઈ ક્યારે કરવી જોઈએ. આ સંપૂર્ણપણે તમારા પર નિર્ભર કરે છે. જો સફાઈ કર્યાને થોડા મહિના થઈ ગયા હોય અને પેનલ પર ધૂળ-માટી તથા ગંદકી વગેરે જામી ગયેલી જોવા મળી રહી હોય, તો તેને સાફ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત જો તમને લાગે કે પેનલ પૂરી એફિસિએન્સી સાથે કામ નથી કરી રહી, તો પણ સફાઈ કરી શકાય છે. જો કે, એફિસિએન્સી ઓછી થવા પાછળ ટેકનિકલ કારણો પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ સાફ-સફાઈ કરવાનો ઉપાય પણ અજમાવી શકાય છે.
આ વાતનું રાખો ખાસ ધ્યાન
સોલર પેનલની સફાઈ માટે સવારનો સમય અથવા કોઈ ઠંડો દિવસ પસંદ કરવો જોઈએ. ગરમી શોષવાના ગુણધર્મો (Heat Absorption Properties)ને લીધે તડકો નીકળ્યા પછી પેનલ ખૂબ જ ગરમ થઈ જાય છે અને તેને સાફ કરવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. જો સોલર પેનલ વધુ ઊંચાઈ પર લગાવેલી હોય, તો સફાઈ માટે પ્રોફેશનલની મદદ લેવી વધુ સુરક્ષિત રહે છે.
કેવી રીતે કરશો પેનલની સફાઈ?
સિસ્ટમ બંધ કરો
પેનલની સફાઈ કરતા પહેલા સોલર એનર્જી સિસ્ટમને બંધ કરી દો. આનાથી નુકસાન થવાનું જોખમ ઘટી જાય છે.
વજન ન આપો
સફાઈ કરતી વખતે પેનલ પર વજન ન આપો. આનાથી તેના સેલ્સમાં ઝીણી તિરાડો પડી શકે છે, જેનાથી તે કાયમી ધોરણે ડેમેજ (ખરાબ) થઈ શકે છે.
કેમિકલનો ઉપયોગ ન કરો
પેનલ પર વધારે પ્રેશરથી પાણી ન છાંટવું અને સફાઈ માટે હાર્ડ કેમિકલનો ઉપયોગ પણ ન કરવો.
મુલાયમ કપડું વાપરો
સફાઈ માટે નરમ કપડાં અથવા બ્રશનો ઉપયોગ કરો જેથી તેની સપાટી (Surface) પર સ્ક્રેચ ન પડે અથવા તે ખરબચડી ન થઈ જાય.
ડાઘ સાફ કરવાની રીત
જો પેનલ પર કોઈ ડાઘ કે ગંદકી જામી ગઈ હોય, તો તેને થોડીવાર માટે ભીના કપડાથી ઢાંકી દો. આ પછી તેને સાફ કરવું સરળ બની જશે.