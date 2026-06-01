/નવો ફોન ક્યારે ખરીદવો? વર્ષના આ સમયે iPhone અને Samsung ફોન પણ હોય છે સૌથી સસ્તા

Best Time To Buy Smartphone: જો તમે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો યોગ્ય સમય પસંદ કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વર્ષના અમુક મહિનાઓમાં સ્માર્ટફોનના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. ભારતમાં, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરને ફોન ખરીદવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે iPhone, Samsung ફોન અને અન્ય બ્રાન્ડ નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે.
આનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે આ સમય દરમિયાન iPhone અને Samsung Galaxy ફોન જેવા પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોનની માંગ કુલ વેચાણના 30 ટકા સુધી વધે છે. તહેવારોની મોસમ અને ઓનલાઈન વેચાણને કારણે, આ સમય દરમિયાન સ્માર્ટફોનના ભાવ સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી જાય છે. વધુમાં, લોન્ચ થયાના મહિનાઓ પછી પણ ફોન પર સારી ઑફર્સ ઉપલબ્ધ છે.
ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં સૌથી મોટી ડિસ્કાઉન્ટ
ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરને ભારતમાં સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ સમય દરમિયાન દિવાળી અને અન્ય તહેવારો આવે છે. એમેઝોન ગ્રેટ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલ અને ફ્લિપકાર્ટ બિગ બિલિયન ડેઝ જેવા મોટા વેચાણમાં સ્માર્ટફોન પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.
આ સમય દરમિયાન બેંક ઑફર્સ, નો-કોસ્ટ EMI અને એક્સચેન્જ બોનસ પણ ઉપલબ્ધ છે. SBI અને HDFC જેવા બેંક કાર્ડ પર વધારાના ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે, જે ફોનને વધુ સસ્તા બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે લોકો આ સમય દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં સ્માર્ટફોન ખરીદે છે, અને કંપનીઓ નવા અને જૂના બંને મોડેલો પર આકર્ષક ઑફર્સ પણ આપે છે.
તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સ્માર્ટફોનના વેચાણમાં વધારો
ઉત્સવના વાતાવરણને કારણે ભારતમાં ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં સ્માર્ટફોનનું વેચાણ ટોચ પર છે. લોકો દિવાળી અને ધનતેરસ દરમિયાન નવા ફોન ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. આ સમય દરમિયાન, દરરોજ લાખો સ્માર્ટફોન વેચાય છે, અને ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ભારે ટ્રાફિક જોવા મળે છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ સમય દરમિયાન iPhone અને Samsung Galaxy જેવા પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોનની માંગ કુલ વેચાણના 30 ટકા સુધી વધે છે. બજેટ સેગમેન્ટમાં વેચાણ પણ વધે છે કારણ કે લોકો નવા 5G ફોન ખરીદવા માટે ઑફર્સનો લાભ લે છે. કેટલીકવાર, 1 લાખ રૂપિયાનો ફોન 60,000 રૂપિયાથી 70,000 રૂપિયા જેટલી ઓછી કિંમતે મળી શકે છે.
ઓનલાઈન વેચાણ અને બેંક ઓફર્સની મોટી ભૂમિકા
એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ પર મોટા વેચાણ, જેમ કે ગ્રેટ ઈન્ડિયન ફેસ્ટિવલ અને બિગ બિલિયન ડેઝ, સ્માર્ટફોન ખરીદવાની શ્રેષ્ઠ તક આપે છે. આ વેચાણ બેંક ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ બોનસ અને કેશબેક ઑફર્સ આપે છે, જેનાથી ફોનની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.
કંપનીઓ પોતે ઘણીવાર નો-કોસ્ટ EMI અને વધારાના ડિસ્કાઉન્ટ સહિત ફેસ્ટિવ ઑફર્સ લોન્ચ કરે છે. આ ઑફર્સ iPhones અને Samsung ફોન જેવા મોંઘા સ્માર્ટફોનને પણ સસ્તું બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે લોકો એક વર્ષ રાહ જોવાને બદલે આ સમય દરમિયાન ફોન ખરીદવાનું પસંદ કરે છે.
લોન્ચ થયાના 2થી 3 મહિનામાં કિંમતો ઘટે
જો તમે નવો લોન્ચ થયેલ ફોન ખરીદવા માંગતા હો, તો થોડી રાહ જોવી ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, લોન્ચ થયાના 2થી 3 મહિના પછી સ્માર્ટફોનની કિંમતોમાં ઘટાડો થવા લાગે છે. આ સમય દરમિયાન, કંપનીઓ વેચાણ વધારવા માટે બેંક ઑફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ કૂપન્સ ઓફર કરે છે.
નવા મોડેલના લોન્ચ સાથે, જૂના મોડેલની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થાય છે. એપલ અને ગૂગલ જેવી બ્રાન્ડ્સ પણ તેમના ફ્લેગશિપ ફોનના લોન્ચ પછી શરૂઆતના મહિનાઓમાં ઑફર્સ ઉમેરે છે. તેથી, યોગ્ય સમય સાથે, તમે હજારો રૂપિયા બચાવી શકો છો.