મેનુઅલ કે ઓટોમેટિક? જાણો બંને કારના ફાયદા અને નુકસાન

બજારમાં લગભગ દરેક કાર ઓટોમેટિક અને મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. બંને કારના અલગ-અલગ ફાયદા અને નુકસાન છે. આજે જાણીશું, તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે કઈ કાર ખરીદવી જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:06 PM IST

Manual Vs Automatic Car Pros and Cons: કાર ખરીદવાનો નિર્ણય એટલો સરળ હોતો નથી જેટલો લાગે છે. વાત માત્ર તેનો કલર કે તમારી પસંદ કે લુકની નથી. કાર ખરીદવા સમયે સૌથી જરૂરી છે કે તેની અંદર શું છે. તેનું એન્જિન, ફ્યુલ કેપિસિટી, ફીચર્સ અને સૌથી જરૂરી વાત છે કે તે ઓટોમેટિક છે કે મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશન.

આજે બજારમાં ઘણા પ્રકારના ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પ હાજર છે. મુખ્ય રૂપથી તેને બે ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક. આજના સમયમાં દરેક નાની-મોટી કાર બંને પ્રકારના ટ્રાન્સમિશનની સાથે ઉપલબ્ધ છે. બંને વચ્ચે પસંદગી કરતા સમયે ધ્યાન રાખનારી વાત તે હોય છે કે તમારી જરૂરિયાત શું છે? કારણ કે બંને ટ્રાન્સમિશનના પોતાના ફાયદા અને નુકસાન છે.

સૌથી પહેલા વાત કરીએ મેનુઅલ કારની. આ કાર સારા કંટ્રોલ, ઓછી કિંમત, ઓછા મેન્ટેનન્સ અને સારી માઇલેજ માટે જાણીતી છે, જે ડ્રાઇવરોને ગિયર પર કંટ્રોલ આપે છે. પરંતુ તેના ક્લચના સતત ઉપયોગથી હેવી ટ્રાફિકમાં ભારે કંટાળો આવે છે અને આ કારનું ડ્રાઇવિંગ શીખવામાં સમય લાગે છે.

મેનુઅલ કારના ફાયદા
ઓછો ખર્ચઃ આ ઓટોમેટિક કારના મુકાબલે 1-2 લાખ સુધી સસ્તી હોય છે.
સારી માઇલેજઃ સ્મૂધ ડ્રાઇવિંગથી આ ઓટોમેટિકના મુકાબલે સારી માઇલેજ આપે છે.
ઓછું મેન્ટેનન્સઃ તેનું ગિયરબોક્સ સાદુ હોય છે, જેમાં મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ ઓછો આવે છે.
ફુલ કંટ્રોલઃ ડ્રાઇવર પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે ગિયર શિફ્ટ કરી શકે છે.
ડ્રાઇવિંગની મજાઃ જે લોકો ડ્રાઇવિંગની મજા માટે છે આ તેના માટે શાનદાર છે.

મેનુઅલ કારના નુકસાન
ટ્રાફિકમાં થાકઃ શહેરના ભારે ટ્રાફિકમાં વારંવાર ક્લચ દબાવવાથી પગ થાકી જાય છે.
શીખવામાં મુશ્કેલીઃ નવા ડ્રાઇવરો માટે ક્લચ અને ગિયરનું સંતુલન બનાવવું શરૂઆતમાં મુશ્કેલ હોય છે.
દુર્ઘટનાનો ખતરોઃ જો ક્લચને યોગ્ય રીતે કંટ્રોલ કરવામાં ન આવે તો કાર બંધ થઈ શકે છે.
તકનીકઃ ઓટોમેટિકના મુકાબલે તેમાં નવી તકનીક ઓછી હોય છે.

હવે વાત ઓટોમેટિક કારની
ઓટોમેટિક કાર ચલાવવામાં સરળ હોય છે. ટ્રાફિકમાં ક્લચ-ગિયર વગર આરામદાયક ડ્રાઇવિંગ મળે છે. નવા ડ્રાઇવરોને શીખવામાં સરળતા રહે છે. તેમાં સ્મૂથ ડ્રાઇવિંગ, ઓછો થાક અને સારી સુરક્ષા જેવા ફાયદા છે, પરંતુ તે મોંઘી હોય છે.

ઓટોમેટિક કારના ફાયદા
સરળ અને આરામદાયક ડ્રાઇવિંગઃ ભારે ટ્રાફિકમાં વારંવાર ક્લચ અને ગિયર બદલવાની જરૂર રહેતી નથી, જેનાથી પગને આરામ મળે છે.
નવા ડ્રાઇવરો માટે સારીઃ ડ્રાઇવિંગ શીખી રહેલા નવા લોકો માટે ગિયર અને ક્લચ વચ્ચે બેલેન્સ બનાવવું સરળ રહે છે.
સ્મૂધ અનુભવઃ ગિયર શિફ્ટિંગ ઓટોમેટિક થાય છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન ઝટકાનો અનુભવ થતો નથી.
સુરક્ષા અને સુવિધાઃ તે પહાડી રસ્તા અને ટ્રાફિકમાં કારને પાછળ ખસવાથી બચાવે છે.

ઓટોમેટિક કારના નુકસાન
વધુ કિંમતઃ મેનુઅલ કારની તુલનામાં ઓટોમેટિક કાર મોંઘી હોય છે.
ઓછી માઇલેજઃ ઓટોમેટિક કાર હંમેશા મેનુઅલની તુલનામાં ઓછી માઇલેજ આપે છે.
મોંઘુ મેન્ટેનન્સઃ ગિયરબોક્સના સમારકામ અને જાળવણીનો ખર્ચ ઘણો વધારે છે.
ઓછો કંટ્રોલઃ ઓવરટેકિંગ દરમિયાન મેનુઅલની જેમ ગિયર પર સીધો કંટ્રોલ મળતો નથી, પરંતુ નવી તકનીકમાં પેડલ શિફ્ટર્સથી તે સમસ્યા ઓછી થઈ છે.
 

