સામાન્ય વ્યક્તિ માટે કંઈ CNG કાર છે સૌથી સસ્તી ? ખરીદતા પહેલા જાણી લો ડિટેલ્સ
Best CNG Cars: જો તમે સસ્તી CNG કાર શોધી રહ્યા છો, તો એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારા માટે કઈ સૌથી સસ્તી રહેશે. નીચે કેટલાક વિકલ્પો આપેલા છે.
Best CNG Cars: જો તમે 6 લાખથી 7 લાખ રૂપિયાના બજેટમાં સસ્તી CNG કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો આ સમાચાર મદદરૂપ થઈ શકે છે. અહીં, અમે તમને દેશની પાંચ સૌથી સસ્તી CNG કાર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે સારી એવરેજ અને આધુનિક ફીચર આપે છે.
મારુતિ S-Presso CNG
મારુતિ S-Presso CNG 4.62 લાખ રૂપિા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. તે 1.0L K-Series પેટ્રોલ-CNG એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા 32.73 કિમી/કિલો છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં ખૂબ જ આર્થિક બનાવે છે. આ કાર ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS, રીઅર પાર્કિંગ સેન્સર, ESP, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને એપલ કારપ્લે જેવી સુવિધાઓ સાથે આવે છે.
મારુતિ અલ્ટો K10 CNG
મારુતિ અલ્ટો K10 CNG ની કિંમત ₹4.82 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 998cc K10C એન્જિન છે જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની માઇલેજ 33.85 કિમી/કિલોગ્રામ (ARAI) છે, જે તેને માઇલેજ ક્વીન બનાવે છે. આ કાર છ એરબેગ્સ, ABS, EBD, ESP, રીઅર સેન્સર અને હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ જેવી સુવિધાઓ સાથે આવે છે. 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી અને 214 લિટર બૂટ સ્પેસ સાથે, તે એક શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે, ખાસ કરીને નાના પરિવારો અને શહેરના ડ્રાઇવરો માટે.
ટાટા ટિયાગો CNG
ટાટા ટિયાગો CNGની કિંમત 5.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં 1.2-લિટર રેવોટ્રોન એન્જિન છે જે 72 PS પાવર અને 95 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેનું માઇલેજ 26.49 કિમી/કિલોગ્રામ (મેન્યુઅલ) અને 28.06 કિમી/કિલોગ્રામ (AMT) છે. આ કાર 4-સ્ટાર GNCAP સેફ્ટી રેટિંગ સાથે આવે છે, જે તેને સૌથી સુરક્ષિત બજેટ કારમાંની એક બનાવે છે.
મારુતિ વેગન આર CNG
મારુતિ વેગન આર CNGની શરૂઆતની કિંમત 5.89 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. તે 998cc K10C એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની માઇલેજ 34.05 કિમી/કિલોગ્રામ (ARAI) છે. આ કાર છ એરબેગ્સ, ABS, ESP, રીઅર સેન્સર અને હિલ હોલ્ડ જેવી સલામતી સુવિધાઓ સાથે આવે છે.
મારુતિ સેલેરિયો CNG
મારુતિ સેલેરિયો CNGની શરૂઆતની કિંમત ₹5.98 લાખ (ARAI) છે. તે 998cc K10C એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 56 PS પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા 34.43 કિમી/કિલોગ્રામ છે, જે તેને ભારતની સૌથી ઇંધણ-કાર્યક્ષમ CNG કાર બનાવે છે.
સેલેરિયો છ એરબેગ્સ, ABS, EBD, ESP, રીઅર સેન્સર્સ, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, કીલેસ એન્ટ્રી અને ઓટો એસી જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ છે. 313 લિટર બૂટ સ્પેસ સાથે, તે ઓછી કિંમતે વધુ માઇલેજ ઇચ્છતા લોકો માટે એક સંપૂર્ણ પસંદગી છે.
