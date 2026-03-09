Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyતમારા કૂલરમાં બસ લગાવી દો આ જાળી! ગરમીમાં મળશે AC જેવી ઠંડી હવા

તમારા કૂલરમાં બસ લગાવી દો આ જાળી! ગરમીમાં મળશે AC જેવી ઠંડી હવા

Cooler Use Tips: ગરમીમાં લૂથી બચવા માટે કૂલર એક સારો વિકલ્પ છે. કૂલરમાં જો યોગ્ય જાળી લગાવવામાં આવે તો તે ગરમીમાં પણ ઠંડીનો અહેસાસ આપી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:02 PM IST
  • આ એક ટ્રિક અજમાવો, ગરમીમાં તમારૂ કૂલર એસી જેવી આપશે હવા
  • એક જાળી બદલવાથી કૂલર થઈ જશે ઠંડા ઠંડા કૂલ-કૂલ
  • બપોરની ભારે ગરમીમાં પણ મળશે ઠંડી હવા

Trending Photos

તમારા કૂલરમાં બસ લગાવી દો આ જાળી! ગરમીમાં મળશે AC જેવી ઠંડી હવા

Cooler Use Tips: ગરમીમાં જેમ-જેમ તાપમાન વધતું જશે, ઘરમાં લાગેલા પંખાની હવા પણ ગરમ આવવા લાગશે. 40-45 ડિગ્રી તાપમાનનો સામનો કરવામાં કૂલર સફળ છે. કૂલરમાં જો પાણી ભરી ચાલુ કરવામાં આવે તો ગરમીમાં પણ શિયાળા જેવી ઠંડી આપી શકે છે. આજકાલ કૂલરમાં ઘાસવાળી જાળી સિવાય હનીકોમ્બ સ્ટાઇલ જાળી આવવા લાગી છે. આ બંનેના પોતાના ફાયદા અને નુકસાન છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે કૂલર માટે કઈ જાળી સૌથી સારી રહેશે.

ઘાસવાળી જાળી
થોડા વર્ષો પહેલા સુધી કૂલરમાં માત્ર આ જાળી આવતી હતી. જો તમારા ઘરમાં કોઈ જૂનું કૂલર છે તો તેમાં આ જાળી જોવા મળી જશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ફાયદાઃ ઘાસવાળી જાળી સસ્તી હોય છે. તેવામાં જો એક સીઝનમાં 1-2 વખત આ જાળી બદલવી પડે તો મોંઘી પડતી નથી. આ સિવાય તે તત્કાલ ઠંડક આપે છે. તેમાં કોઈ ખાસ ડિવાઝિન હોતી નથી અને તે જલ્દી પલળી જાય છે, જેનાથી જલ્દી ઠંડી હવા મળે છે.

નુકસાનઃ ફાયદાની સાથે તેના કેટલાક નુકસાન પણ છે. આ જાળી ટકાઉ હોતી નથી અને દરેક સિઝનમાં બદલવી પડે છે. તેને સાફ કરી શકાય નહીં. આ કારણે તેમાં માટી ફસાઈ જાય છે અને તેનો શેપ ખરાબ થઈ જાય છે. જો આ જાળી વધુ તાપળી હોય તો લૂને કારણે જલ્દી સૂકાઈ જાય છે, જેનાથી ગરમ હવા આવવા લાગે છે.

હનીકોમ્બ સ્ટાઇલ જાળી
આજકાલ મોડર્ન અને કોમ્પેક્ટ કૂલરમાં આ જાળી જોવા મળે છે. આ જાળી સેલ્યુલોઝ પેપરથી બનેલી હોય છે. તેને મધમાખી છાંટા જેવી ડિઝાઇન આપવામાં આવે છે. તેના ઘણા ફાયદા છે.

ફાયદાઃ આ ઘાસવાળી જાળીથી વધુ મજબૂત હોય છે. તેથી તેને દરેક સિઝનમાં બદલવાની જરૂર પડતી નથી. જો તમે કૂલરમાં સ્વચ્છ પાણીનો ઉપયોગ કરો છો તો તે ઘણા વર્ષો ચાલી જશે. ખાસ ડિઝાઇન અને મટિરિયલને કારણે તે એકવાર પલળી ગયા બાદ વધુ સમય સુધી ભીની રહે છે, જેનાથી વધુ ઠંડક મળે છે.

નુકસાનઃ જો તેના નુકસાનની વાત કરીએ તો તે ઘાસવાળી જાળીની તુલનામાં મોંઘી હોય છે. તેમાં ખારા પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે બ્લોક થઈ જાય છે. લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કર્યાં બાદ તેમાં દુર્ગંધ આવવા લાગે છે, જેનાથી કૂલરની હવામાં બેસવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
coolerCooler TipsTech News

Trending news