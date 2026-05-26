/દુનિયામાં સૌથી વધારે બાઈક ચલાવનારો દેશ કયો છે ? ભારતમાં વધુ વસ્તી હોવા છતાં પણ છે પાછળ, જાણો કોણ છે નંબર 1

Countries With Most Bikes: વિશ્વના ઘણા દેશોમાં મોટરસાયકલ રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે. એક નવા અહેવાલમાં એશિયન દેશોમાં તેમનું વર્ચસ્વ છતું થયું છે. ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા ટુ-વ્હીલર બજારોમાંનું એક છે, જ્યાં લાખો લોકો દરરોજ બાઇક અને સ્કૂટરનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ અન્ય દેશો બીજા અને ત્રીજા ક્રમે છે.
Countries With Most Bikes: વાહનો અને ટ્રાફિકની વધતી સંખ્યા વચ્ચે, વિશ્વના ઘણા દેશોમાં મોટરસાયકલ રોજિંદા જીવનનો એક આવશ્યક ભાગ બની ગઈ છે. તાજેતરના ડેટા અનુસાર, સૌથી વધુ માથાદીઠ મોટરસાયકલનો ઉપયોગ ધરાવતા દેશોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. લોકો ઘણીવાર ધારે છે કે ભારતમાં, તેની મોટી વસ્તી અને સસ્તા ભાવે બાઇકની સરળતાથી ઉપલબ્ધતાને કારણે, વિશ્વમાં સૌથી વધુ મોટરસાયકલ છે. જો કે, વાસ્તવિકતા આશ્ચર્યજનક હતી.
વિયેતનામ આ યાદીમાં ટોચ પર છે. અહેવાલ દર્શાવે છે કે ત્યાં પ્રતિ 1,000 લોકો દીઠ આશરે 770 મોટરસાયકલ છે, જેનો અર્થ એ છે કે લગભગ દરેક વ્યક્તિ પાસે બાઇક અથવા સ્કૂટર છે. ભારે ટ્રાફિક, ઓછી કિંમત અને સરળ મુસાફરીને કારણે, ટુ-વ્હીલર ત્યાં લોકોની પ્રાથમિક પસંદગી બની ગયા છે. તાઇવાન બીજા ક્રમે છે, અને ઇન્ડોનેશિયા ત્રીજા ક્રમે છે. એશિયન દેશો સ્પષ્ટપણે આ યાદીમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જ્યાં બાઇક દૈનિક જરૂરિયાત બની ગઈ છે.
તાઇવાન અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં ટુ-વ્હીલરનો ક્રેઝ કેમ વધી રહ્યો છે?
તાઇવાનને "એશિયાની સ્કૂટર રાજધાની" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે શહેરોમાં સ્કૂટરને પરિવહનનું સૌથી અનુકૂળ માધ્યમ માનવામાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, તાઇવાનમાં માથાદીઠ 0.62 મોટરસાયકલ છે. મર્યાદિત પાર્કિંગ જગ્યા, ઝડપી ટ્રાફિક અને ઓછા ઇંધણ ખર્ચને કારણે, લોકો કાર કરતાં સ્કૂટર અને બાઇક પસંદ કરે છે.
તેવી જ રીતે, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને થાઇલેન્ડ જેવા દેશોમાં, ટુ-વ્હીલર રોજિંદા મુસાફરીનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ગીચ વસ્તીવાળા શહેરોમાં બાઇક સૌથી ઝડપી અને સસ્તો પરિવહન વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. આ જ કારણ છે કે આ દેશોમાં મોટરસાયકલ ઉદ્યોગ ઝડપથી વિકસી રહ્યો છે.
ભારત શા માટે પાછળ છે?
દર માથાદીઠ બાઇક વપરાશની દ્રષ્ટિએ ભારત આ યાદીમાં 10મા ક્રમે હોવા છતાં, કુલ ટુ-વ્હીલર બજારની દ્રષ્ટિએ તે વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ માનવામાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, ભારતમાં અંદાજે 220થી 270 મિલિયન ટુ-વ્હીલર છે. દેશની મોટી વસ્તીને કારણે, પ્રતિ વ્યક્તિ આંકડો ઓછો દેખાઈ શકે છે, પરંતુ વાસ્તવિક સંખ્યા ઘણી મોટી છે.
હીરો મોટોકોર્પ, હોન્ડા, ટીવીએસ, બજાજ અને રોયલ એનફિલ્ડ જેવી ઘણી કંપનીઓ ભારતીય બજારમાં નોંધપાત્ર નફો કમાય છે. ગામડાઓથી લઈને મોટા શહેરો સુધી, બાઇક લોકો માટે મુસાફરીનું સૌથી સસ્તું અને સૌથી વિશ્વસનીય માધ્યમ બની ગયું છે. ઓછી કિંમતો, સારી માઇલેજ અને સરળ ફાઇનાન્સિંગ તેની લોકપ્રિયતા વધારવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરનો ટ્રેન્ડ હવે વધી રહ્યો છે.
વિશ્વભરમાં વધતા પ્રદૂષણ અને પેટ્રોલના ભાવને કારણે, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. વિયેતનામ, ભારત, ઇન્ડોનેશિયા અને તાઇવાન જેવા દેશો EV બજારને ભવિષ્યની એક મોટી તક તરીકે જોઈ રહ્યા છે. ઘણી સરકારો પેટ્રોલ વાહનો ઘટાડવા માટે નવી નીતિઓ બનાવી રહી છે. ભારતમાં, Ola Electric, Ather, TVS iQube અને Bajaj Chetak જેવા ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર પણ ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યા છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે બેટરી સ્વેપિંગ, સસ્તા EV મોડેલ્સ અને સ્માર્ટ કનેક્ટેડ ટુ-વ્હીલર્સ આગામી વર્ષોમાં ઉદ્યોગની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે.