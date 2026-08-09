/AIથી કોને સૌથી વધુ ખતરો? સર્વેએ કર્યા આશ્ચર્યચકિત, જેના હાથમાં AIની કમાન તેમને જ નોકરી ગુમાવવાનો ડર, ઇજનેરો છે રિલેક્સ

AI Job Threat Survey: કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI)ના આગમનથી કામ સરળ બન્યું છે, પરંતુ સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ મુદ્દો છટણીનો છે. AI યુગ દરમિયાન ઘણી ટેક કંપનીઓમાં સેંકડો છટણી થઈ ચૂકી છે. પરિણામે, લોકો ચિંતિત છે કે શું AI તેમની નોકરીઓ માટે ખતરો છે. એક નવા સર્વેમાં આ પ્રશ્ન પર એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. સર્વે રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે AI ને આગળ વધારવા માટે જવાબદાર લોકો છટણીનો સૌથી વધુ ડર રાખે છે, જ્યારે શરૂઆતમાં સૌથી વધુ સંવેદનશીલ માનવામાં આવતા એન્જિનિયરો સૌથી વધુ હળવા દેખાય છે.
વ્યાવસાયિકો માટે એક ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ, બ્લાઈન્ડે ભારતમાં એક સર્વે હાથ ધર્યો હતો, અને પરિણામો અણધાર્યા હતા. સર્વે મુજબ, AI અને મશીન લર્નિંગ ભૂમિકાઓમાં 66% કર્મચારીઓ આગામી ત્રણથી છ મહિનામાં છટણી અથવા તેમની ટીમમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાનો ડર રાખે છે. જુલાઈ 2026માં 1,552 ભારતીય કર્મચારીઓમાં આ સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો.
વેચાણ, માર્કેટિંગ અને AI ક્ષેત્રોમાં સમાન પરિસ્થિતિ
સર્વેના પરિણામો દર્શાવે છે કે AI અને ML ભૂમિકાઓમાં છટણીનો ભય વેચાણ, માર્કેટિંગ, ઉત્પાદન અને ડિઝાઇન જેવા ક્ષેત્રોમાં સમાન છે.
ડેટા અનુસાર, વેચાણ અને માર્કેટિંગમાં 68% કર્મચારીઓ સૌથી વધુ છટણીની અપેક્ષા રાખે છે. આ પછી AI અને MLમાં 66% અને ઉત્પાદન અને ડિઝાઇનમાં 65% કર્મચારીઓ આવે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઝડપથી વિકસતા AI ક્ષેત્રનો ભાગ હોવા છતાં, કર્મચારીઓ સુરક્ષિત અનુભવતા નથી.
ઇજનેરો અને ડેટા વિશ્લેષકો સલામત
AIના શરૂઆતના દિવસોમાં, એવું માનવામાં આવતું હતું કે AI એન્જિનિયરિંગ નોકરીઓ માટે પ્રથમ ખતરો હશે, પરંતુ સર્વે ડેટા તેનાથી વિપરીત દર્શાવે છે. માત્ર 24% ઇજનેરો માને છે કે છટણી ખૂબ જ સંભવિત છે, જે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં સૌથી ઓછી છે. એકંદરે, 58% ઇજનેરોએ નોકરીના જોખમોની જાણ કરી હતી, જે સર્વે સરેરાશ કરતા ઓછી છે.
ડેટા અને એનાલિટિક્સ સેક્ટરમાં છટણીનો ભય સૌથી ઓછો 51% જોવા મળ્યો. અહીં 10 માંથી ચાર કર્મચારીઓ માને છે કે તેમની નોકરી અશક્ય છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, AI માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ ગણાતા બે ક્ષેત્રો AI-વિકાસશીલ ટીમો કરતાં વધુ સુરક્ષિત અનુભવે છે.
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