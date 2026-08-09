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AIથી કોને સૌથી વધુ ખતરો? સર્વેએ કર્યા આશ્ચર્યચકિત, જેના હાથમાં AIની કમાન તેમને જ નોકરી ગુમાવવાનો ડર, ઇજનેરો છે રિલેક્સ

AI Job Threat Survey: AIના આવ્યા પછી, ટેક અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં છટણી અંગે ચિંતા વધી રહી છે. એક નવા સર્વેમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. 66 ટકા AI ડેવલપર્સ નોકરી ગુમાવવાનો ડર રાખે છે, જ્યારે એન્જિનિયરો આ ડરથી ડરતા નથી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:58 PM IST
AIથી કોને સૌથી વધુ ખતરો? સર્વેએ કર્યા આશ્ચર્યચકિત, જેના હાથમાં AIની કમાન તેમને જ નોકરી ગુમાવવાનો ડર, ઇજનેરો છે રિલેક્સ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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