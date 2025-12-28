Prev
ઇન્ટરનેટનો અસલી માલિક કોણ છે ? ક્યાંથી શરૂ થાય છે તેની સપ્લાય ચેઇન ?

Who owns Internet : રોજિંદા જીવનમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ દરેક વ્યક્તિ કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ઇન્ટરનેટનો અસલી માલિક કોણ છે ? ત્યારે આ લેખમાં ઇન્ટરનેટનો માલિક કોણ છે અને તેની સપ્લાય ચેઇન ક્યાંથી શરૂ થાય છે, તેના વિશે જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 03:16 PM IST

Who owns Internet : દરેક વ્યક્તિ ઇન્ટરનેટનો વ્યાપક ઉપયોગ કરે છે. વારંવાર પ્રશ્ન થાય છે તે તેનો માલિક કોણ છે ? આ પ્રશ્ન મોટે ભાગે માન્ય છે, પરંતુ પડદા પાછળ, કેબલ, કંપનીઓ, ડેટા સેન્ટર અને નિયમોની વિશાળ વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇન છે. આ લેખમાં જાણીશું કે કે ઇન્ટરનેટ કોની માલિકીનું છે.

ઇન્ટરનેટ કોઈપણ સરકાર અથવા કંપનીની માલિકીનું નથી. તે એક વૈશ્વિક નેટવર્ક છે જે હજારો નાના નેટવર્કથી બનેલું છે, જે પોતાની મરજીથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. દરેક ઘટક કેબલ્સ, સર્વર્સ અને નેટવર્ક્સ એક માલિક છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈ એક ઓથોરીટી સમગ્ર સિસ્ટમને નિયંત્રિત કરતી નથી.

કેવી રીતે તમારા સુધી પહોંચે છે ઇન્ટરનેટ 

ઇન્ટરનેટ હાયરારકીમાં સૌથી ઉપર ટાયર 1 નેટવર્ક પ્રોવાઈડર  છે. આ એવી કંપનીઓ છે જે પાણીની અંદર ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ બિછાવીને ખંડોને જોડે છે. આ કંપનીઓ મધ્યસ્થીઓને ચૂકવણી કર્યા વિના એકબીજા સાથે સીધા ટ્રાફિકનું વિનિમય કરે છે. મુખ્ય ખેલાડીઓમાં ટાટા કોમ્યુનિકેશન્સ, ગૂગલ, મેટા, માઇક્રોસોફ્ટ, એમેઝોન, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ટાયર 2 પ્રોવાઈડર ટાયર 1 નેટવર્ક્સમાંથી બેન્ડવિડ્થ ખરીદે છે અથવા વિનિમય કરે છે. પછી આ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિતરિત થાય છે. ભારતમાં, રિલાયન્સ જિયો, ભારતી એરટેલ, વોડાફોન આઈડિયા અને બીએસએનએલ જેવી કંપનીઓ આ ભૂમિકા ભજવે છે. ઇન્ટરનેટ આખરે ટાયર 3 ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર દ્વારા યુઝર્સ સુધી પહોંચે છે. આ સ્થાનિક અથવા પ્રાદેશિક ઓપરેટરો છે જે ટાયર 2 કંપનીઓ પાસેથી કનેક્ટિવિટી ખરીદે છે અને ફાઇબર, કેબલ અથવા વાયરલેસ નેટવર્ક દ્વારા લોકો સુધી ઈન્ટરનેટ પહોંચે છે.

સબમરીન ફાઇબર-ઓપ્ટિક કેબલ્સમાંથી ઉદ્ભવે છે ઇન્ટરનેટ 

ઇન્ટરનેટ સબમરીન ફાઇબર-ઓપ્ટિક કેબલ્સમાંથી ઉદ્ભવે છે, જે લગભગ 99% વૈશ્વિક ડેટા ટ્રાફિક વહન કરે છે. આ કેબલ્સ ખંડોને જોડે છે અને દરિયાકાંઠાના લેન્ડિંગ સ્ટેશનો પર સમાપ્ત થાય છે. ભારતમાં મુખ્ય લેન્ડિંગ પોઇન્ટ મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોચીમાં છે. દરિયામાં એક કેબલ કાપવામાં આવતા ઘણા દેશોમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે.

જેમ જેમ ડેટા કેબલ દ્વારા ફરે છે, તેમ તેમ તે ડેટા સેન્ટરોમાં સંગ્રહિત અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ICANN અને IETF જેવી બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ ઇન્ટરનેટને ઇન્ટરઓપરેટેબલ બનાવવાના નિયમોનું નિયમન કરે છે.

