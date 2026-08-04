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'યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે'... શું રેલવે સ્ટેશન પર રોજ કોઈ માઇક પર બોલે છે? જાણો આ સુરીલા અવાજ પાછળનું સિક્રેટ!

રેલવે સ્ટેશન પર યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે, કહેનાર સુરીલા અવાજની પાછળ શું સત્ય છે? જો તમને લાગે છે કે કોઈ વ્યક્તિ માઇક પર બેસી દરેક સમયે બોલે છે, તો તમે ખોટા છો. જાણો કઈ રીતે ભારતીય રેલવેની 'CRIS' સિસ્ટમ અને ઓટોમેટિક તકનીક કોઈ ભૂલ વગર તમારા સુધી ટ્રેનની ચોક્કસ જાણકારી પહોંચાડે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:32 PM IST
'યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે'... શું રેલવે સ્ટેશન પર રોજ કોઈ માઇક પર બોલે છે? જાણો આ સુરીલા અવાજ પાછળનું સિક્રેટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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'યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે'... શું રેલવે સ્ટેશન પર રોજ કોઈ માઇક પર બોલે છે? જાણો
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