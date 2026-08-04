'યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દે'... શું રેલવે સ્ટેશન પર રોજ કોઈ માઇક પર બોલે છે? જાણો આ સુરીલા અવાજ પાછળનું સિક્રેટ!

યાત્રીગણ કૃપયા ધ્યાન દેં…" રેલવે સ્ટેશન પર ગૂંજતો આ ગંભીર અને જાણીતો અવાજ આપણે બધાએ સાંભળ્યો છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું કે ટ્રેનનું પળ-પળનું લોકેશન અને વિલંબની ચોક્કસ જાણકારી આપનાર આ અવાજ ખરેખર કોઈ વ્યક્તિનો છે કે તેની પાછળ કોઈ મશીન કામ કરી રહ્યું છે? મોટા ભાગના લોકો માને છે કે માઇક પર કોઈ કર્મચારી બેસી આ જાહેરાત કરે છે, પરંતુ હકીકત તમને ચોંકાવી દેશે.
હકીકતમાં સ્ટેશન પર થનારી આ જાહેરાત હવે આધુનિક તકનીક અને 'CRIS' (સેન્ટર ફોર રેલવે ઈન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ્સ) ની એક ઓટોમેટિક સિસ્ટમનો કમાલ છે, જે કોઈ માનવિય ભૂલ વગર સાચી માહિતી પહોંચાડે છે.
એનાઉન્સમેન્ટ સાથે જોડાયેલી મુખ્ય અને જરૂરી વાતો
જી હાં, જો તમને લાગે છે કે માઇક પર દરેક સમયે કોઈ વ્યક્તિ બેસીને સતત બોલતો રહે છે, તો તમે ખોટા છો. હકીકતમાં રેલવે સ્ટેશનો પર થનારી જાહેરાતો પાછળ એક ખાસ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ કામ કરે છે.
કમ્પ્યુટર કરે છે જાહેરાતઃ દેશના મોટા ભાગના રેલવે સ્ટેશનો પર આ જાહેરાત કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા નહીં, પરંતુ કમ્પ્યુટર દ્વારા કરવામાં આવે છે.
CRIS ની ઓટોમેટિક સિસ્ટમઃ રેલવે સ્ટેશન પર જાહેરાત કરવા માટે CRIS (Centre for Railway Information Systems) ની ઓટોમેટિક સિસ્ટમ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે.
ઓટોમેટિક તૈયાર થાય છે સંદેશઃ ટ્રેનના લોકેશન અને ડેટા પ્રમાણે સિસ્ટમ ખુદ મેસેજ તૈયાર કરે છે. આ સિસ્ટમ CRIS થી મળનાર ટ્રેન ઓપરેશન ડેટાના આધાર પર ઓટોમેટિક (ખુદથી) જાહેરાત કરે છે.
લાઇવ જાહેરાતની સુવિધાઃ આમ તો કોઈ ખાસ જરૂર પડે કે ઈમરજન્સી સ્થિતિ હોય તો સ્ટેશન પર હાજર કર્મચારી લાઇવ જાહેરાત પણ કરે છે.
ઝડપી અને ચોક્કસ જાણકારીઃ આ કમ્પ્યુટર આધારિત વ્યવસ્થાથી મુસાફરોને ઝટડી, ચોક્કસ અને હંમેશા એક જેવી સ્પષ્ટ સૂચના કોઈ ભૂલ વગર મળે છે.
કઈ રીતે કામ કરે છે આ તકનીક? જાણો તેની પ્રોસેસ
ટ્રેન ઓપરેશન ડેટા (CRIS)- ઓટોમેટિક સિસ્ટમ- પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ- યાત્રિકો સુધી જાહેરાત
તેને એ રીતે સમજો કે જ્યારે ટ્રેન ચાલી રહી હોય છે તો તેનું લાઇવ સ્ટેટસ CRIS ડેટા સ્ક્રીન બોર્ડ પર અપડેટ થતું રહે છે.
ઉદાહરણના રૂપમાં- ડેટા સ્ક્રીન બોર્ડ પર ટ્રેનની સ્થિતિ કંઈક આ રીતે દેખાય છે:
12345 - MUMBAI LTT: DELAYED | 10 MIN
12951 - JAIPUR: ON TIME | 00 MIN
11019 - PUNE: ON TIME | 00 MIN
22691 - CHENNAI: DELAYED | 15 MIN
જ્યારે CRIS સિસ્ટમમાં ટ્રેન સંખ્યા 12345 નું સ્ટેટસ 10 મિનિટ લેટ (DELAYED) અપડેટ થાય છે, તેમ ઓટોમેટિક સિસ્ટમ આ ડેટાને ઉઠાવી તત્કાલ સ્ટેશન ડિસ્પ્લે બોર્ડ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ સાથે જોડે છે. ત્યારબાદ સ્ટેશન પર તત્કાલ જાહેરાત થવા લાગે છે. યાત્રિગણ કૃપયા ધ્યાન દે ગાડી સંખ્યા 12345 મુંબઈ લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ જનાર પોતાના નિર્ધારિત સમયથી 10 મિનિટ મોડી છે.
તમારા કામની વાત
હવે તમે જાણી ચુક્યા છો કે રેલવે સ્ટેશન પર સંભળાવો આ સંયમિત અવાજ કોઈ વ્યક્તિનો નહીં, પરંતુ ભારતીય રેલવેની હાઈટેક સિસ્ટમ 'CRIS' નો જાદૂ છે. આ કમ્પ્યુટરરાઇઝ્ડ વ્યવસ્થાને કારણે યાત્રિકોને વિલંબ અને ભૂલ વગર હંમેશા એક સમાન સૂચના મળે છે. રેલવેની આ તકનીક પ્રશંસાપાત્ર છે, જેણે સફરની સૂચનાને આટલી સરળ અને ચોક્કસ બનાવી દીધી છે.