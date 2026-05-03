બિલ્ડર, વીમા કંપની કે એસી કંપની... જો તમારા ઘરમાં AC બ્લાસ્ટથી આગ લાગે તો વળતર કોણ આપશે? નિયમો અને પ્રોસેસ જાણો

હોમTechnologyબિલ્ડર, વીમા કંપની કે એસી કંપની... જો તમારા ઘરમાં AC બ્લાસ્ટથી આગ લાગે તો વળતર કોણ આપશે? નિયમો અને પ્રોસેસ જાણો

AC Blast Reason and Insurance: ACને કારણે આગ લાગવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે. તેથી, એ જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે જો AC બ્લાસ્ટને કારણે આગ લાગી હોય તો લાખો કે કરોડો રૂપિયાના નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 03, 2026, 02:49 PM IST
  • જેમ જેમ ઉનાળો નજીક આવે છે તેમ તેમ એસી બ્લાસ્ટ વધતા જાય છે.
  • ગરમીમાં શાંતિથી સૂવા અને આરામ કરવા માટે તમે જે એસીનો ઉપયોગ કરો છો તે મોતનું કારણ બની શકે છે.
  • આગથી લાખો અને કરોડોનું નુકસાન થાય છે. એસી આગથી થતા નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે? બેંક, વીમા કંપની, બિલ્ડરો કે એસી કંપની?

AC Blast Reason and Insurance: દિલ્હીના શાહદરાના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં એસી બ્લાસ્ટને કારણે લાગેલી આગમાં નવ લોકોના મોત થયા હતા. સવારે 3:47 વાગ્યે, બિલ્ડિંગ B-13ના બીજા માળે એક એસી અચાનક ફાટ્યો, જેનાથી આખી ઇમારત લપેટાઈ ગઈ. દિલ્હીની ઘટનાના બે દિવસ પહેલા જ, ગાઝિયાબાદમાં એક બહુમાળી ઇમારતના સાતમા માળે એસી બ્લાસ્ટ થયો હતો, જેના કારણે આગ 11 માળ સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. 

જો એસી બ્લાસ્ટને કારણે ઘરમાં આગ લાગે છે, તો નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે?

તમે ઘર ખરીદવા માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો છો અને અંદર સજાવવા પર પણ લાખો ખર્ચો છો, પરંતુ એસી બ્લાસ્ટને કારણે લાગેલી આગ થોડા કલાકોમાં બધું જ નષ્ટ કરી શકે છે. ઘરમાં આગ લાગ્યા પછી, પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે? જો કોઈ બહુમાળી સોસાયટીમાં આગ લાગી હોય, તો શું બિલ્ડર નવું ઘર પૂરું પાડશે? શું સોસાયટીનો RWA સમારકામનો ખર્ચ ઉઠાવશે, કે શું AC કંપની નુકસાનનું વળતર આપશે, કે શું સરકાર વળતર આપશે?

શું બિલ્ડર કે RWA નુકસાનનું વળતર આપશે?

આગના નુકસાનનું વળતર આપવામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે આગનું કારણ શું છે. જો આગ નબળી ગુણવત્તાવાળી સામગ્રીને કારણે લાગી હોય, તો બિલ્ડર તેની ભરપાઈ કરશે. જો આગ નબળી જાળવણી અથવા ફાયર સેફ્ટીના ધોરણોના ઉલ્લંઘનને કારણે લાગી હોય, તો બિલ્ડિંગ મેનેજમેન્ટ કે RWA વળતર આપશે.

AC કંપનીની કેટલી જવાબદારી છે?

AC બ્લાસ્ટના કિસ્સામાં, જો તપાસમાં સાબિત થાય કે ACમાં ટેકનિકલ ખામી અથવા કોમ્પ્રેસર વિસ્ફોટને કારણે આગ લાગી છે, તો કંપની જવાબદાર રહેશે. આવા કિસ્સામાં, તમારે ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019નો આશરો લેવો પડશે. તમે AC ઉત્પાદક સામે કેસ દાખલ કરી શકો છો અને કંપની પાસેથી વળતર માંગી શકો છો. ગ્રાહક ફોરમ દ્વારા ગ્રાહક કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરી શકાય છે.

વીમા કંપની કેટલી જવાબદાર છે?

જો તમારી પાસે ઘર વીમો છે, જેમાં ફાયર એન્ડ એલાઈડ જોખમ કલમનો સમાવેશ થાય છે, તો વીમા કંપની ઘરને થયેલા કોઈપણ નુકસાન માટે વળતર આપે છે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ઘર વીમો એક મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. આ વીમો માળખા (દિવાલો, છત, વગેરે) અને અંદરની સામગ્રી (ફર્નિચર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઘરેણાં, વગેરે) બંનેને આવરી લે છે. વીમા કંપની આગને કારણે થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી નુકસાન માટે ચૂકવણી કરે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે ઘર વીમાનો દાવો ફક્ત ત્યારે જ ઉપલબ્ધ છે જો તમારી પોલિસી સક્રિય હોય.

વીમા ક્લેમ કેવી રીતે કરવો

  • હંમેશા ઘર માટે વીમો લઈ રાખો. તે મુશ્કેલ સમયમાં ખૂબ ઉપયોગી છે.
  • જરૂરી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓના બિલ સુરક્ષિત રાખો.
  • સેફ્ટી સિસ્ટમ નિયમિતપણે ચેક કરો.
  • વીમા ક્લેમ માટે FIR અને ફાયર રિપોર્ટ રાખો.
  • ફાયર વિભાગ અને પોલીસ આગના કારણ પર ફાયર રિપોર્ટ જાહેર કરે છે, જે દાવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે.
  • તમારી વીમા કંપનીને તાત્કાલિક જાણ કરો.
  • વીમા કંપની આગનું કારણ, દસ્તાવેજો અને સર્વેક્ષણની તપાસ કર્યા પછી વીમા રકમ જાહેર કરે છે.

ઉનાળામાં AC વધુ વખત કેમ બ્લાસ્ટ થાય છે?

AC વિસ્ફોટ થવાનું સૌથી મોટું કારણ અયોગ્ય જાળવણી અને ઇન્સ્ટોલેશન છે. વધુ ગરમ થવાથી AC બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. આખો દિવસ AC ચલાવવાથી વધુ ગરમ થવાથી પણ આગ લાગી શકે છે. AC યુનિટને નિયમિતપણે સાફ કરવામાં કે સર્વિસ ન કરવાના કારણે વધારે ગરમ થઈ શકે છે અને તેમાં વિસ્ફોટ થઈ શકે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

