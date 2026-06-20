/જૂનો ફોન વેચવાથી કેમ ડરે છે 70% ભારતીયો ? કારણ પૈસા નથી, કંઈક બીજું છે, સર્વેમાં ખુલાસો

આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો પાસે કદાચ આપણા ઘરોમાં ક્યાંક ડ્રોઅર અથવા કબાટમાં જૂનો સ્માર્ટફોન ધૂળ જમા કરતો હોય છે. સામાન્ય રીતે, પૈસા પાછા મેળવવા માટે નવો ફોન ખરીદ્યા પછી તમારો જૂનો ફોન વેચવો એ સમજદારીભર્યું માનવામાં આવે છે.
જોકે, ભારતમાં એક નવી અને આઘાતજનક વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. એક નવા મુખ્ય સર્વે મુજબ, મોટી સંખ્યામાં ભારતીયો તેમના જૂના ફોન વેચવામાં અચકાતા હોય છે, અને તેનું કારણ ઓછી કિંમત નથી. હકીકતમાં, તેઓ ડરતા હોય છે કે એકવાર તેમનો ફોન ખોવાઈ જાય પછી તેમના વ્યક્તિગત ડેટા, જેમ કે બેંકની ડિટેલ, પાસવર્ડ અને પર્સનલ ફોટાનું શું થશે.
ડેટા લીકનો સૌથી મોટો ભય
Cashify સર્વેમાં બહાર આવ્યું છે કે લગભગ 70 ટકા ભારતીયો ફક્ત ડેટા ગોપનીયતાની ચિંતાઓને કારણે તેમના જૂના સ્માર્ટફોન રાખે છે. સર્વેક્ષણ કરાયેલા 8,000 લોકોમાંથી ત્રણ ચતુર્થાંશ લોકોએ સ્વીકાર્યું કે તેમને ડર છે કે તેમનો ફોન વેચ્યા પછી તેમની વ્યક્તિગત માહિતીનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. આજના સમયમાં, જ્યારે આપણા બેંકિંગથી લઈને વ્યક્તિગત વાતચીત સુધી બધું જ આપણા ફોન પર સ્ટોરેજ થાય છે, ત્યારે આવા ભય સંપૂર્ણપણે વાજબી છે.
પૈસા કરતાં પ્રાઈવેસીને મહત્વ
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારતમાં જૂના ફોન વેચવાનો અને બદલવાનો ટ્રેન્ડ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. અડધાથી વધુ લોકોએ કોઈક સમયે પોતાનો જૂનો ફોન વેચી દીધો છે. પરંતુ જેમ જેમ રિસેલ માર્કેટ વધતું જાય છે, તેમ તેમ લોકોની ચિંતાઓ પણ વધી રહી છે. સર્વેમાં, 45 ટકા લોકોએ કહ્યું કે પોતાનો ફોન વેચવા માટે પ્લેટફોર્મ પસંદ કરતી વખતે ડેટા સુરક્ષા તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા છે, જ્યારે માત્ર 29.5 ટકા લોકોએ કિંમતને પ્રાથમિકતા આપી. આ દર્શાવે છે કે ભારતીયો માટે ગોપનીયતા પૈસા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.
ફેક્ટરી રીસેટમાં કોઈ વિશ્વાસ નથી
મોટાભાગના લોકો (લગભગ 83 ટકા) તેમના ફોનને વેચતા પહેલા ફેક્ટરી રીસેટ કરે છે. પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, આમાંથી 41 ટકા લોકો સારી રીતે જાણે છે કે ફેક્ટરી રીસેટ ડેટાને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખતો નથી. વધુમાં, સર્વેમાં સામેલ ત્રણમાંથી એક વ્યક્તિએ ભૂતકાળમાં જૂના ફોનમાંથી ડિલીટ કરેલો ડેટા પાછો મેળવ્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે. આ સમજાવે છે કે લોકો સાવચેતી રાખ્યા પછી પણ શા માટે શંકાસ્પદ રહે છે.
પ્રમાણિત ડેટા ડિલીશનની વધતી માંગ
આ ડરને દૂર કરવા માટે, ભારતીય વપરાશકર્તાઓ હવે નવા સાધનોની માંગ કરી રહ્યા છે. લગભગ 69 ટકા લોકો કહે છે કે તેઓ એવા પુનર્વેચાણ પ્લેટફોર્મ પર વિશ્વાસ કરશે જે સંપૂર્ણ ડેટા ડિલીશનનું કાનૂની પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, 83 ટકાથી વધુ લોકોએ કહ્યું કે ડેટા ડિલીશન પ્રમાણપત્ર તેમના માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અડધાથી વધુ લોકો આ પ્રક્રિયા માટે નજીવી ફી ચૂકવવા તૈયાર છે, જો તેમને સંપૂર્ણ ડેટા ઇરેઝરની ગેરંટી મળે.
કડક કાયદાઓની જરૂર
સ્માર્ટફોન વપરાશકર્તાઓ હવે આ બાબતે સરકાર તરફ જોઈ રહ્યા છે. સર્વે મુજબ, 87.2 ટકા લોકો માને છે કે ભારતમાં જૂના સ્માર્ટફોન વેચતા પહેલા ડેટા ડિલીશન અંગે કડક કાયદા હોવા જોઈએ. આ મોટી સંખ્યામાં લોકો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ હવે ફક્ત વ્યક્તિની જવાબદારી નથી; તેના બદલે, સરકાર અને ટેક કંપનીઓએ સુરક્ષિત પુનર્વેચાણ બજાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ..