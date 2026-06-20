Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /જૂનો ફોન વેચવાથી કેમ ડરે છે 70% ભારતીયો ? કારણ પૈસા નથી, કંઈક બીજું છે, સર્વેમાં ખુલાસો

જૂનો ફોન વેચવાથી કેમ ડરે છે 70% ભારતીયો ? કારણ પૈસા નથી, કંઈક બીજું છે, સર્વેમાં ખુલાસો

Cashify દ્વારા કરવામાં આવેલા એક નવા સર્વેમાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે, પ્રાઈવેસી અને ડેટા ખોવાઈ જવાની ચિંતાઓને કારણે લગભગ 70 ટકા ભારતીયો તેમના જૂના સ્માર્ટફોન વેચતા નથી. લોકો ફેક્ટરી રીસેટમાંથી વિશ્વાસ કેમ ગુમાવી રહ્યા છે તે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 20, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:58 PM IST
જૂનો ફોન વેચવાથી કેમ ડરે છે 70% ભારતીયો ? કારણ પૈસા નથી, કંઈક બીજું છે, સર્વેમાં ખુલાસો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જૂનો ફોન વેચવાથી કેમ ડરે છે 70% ભારતીયો? કારણ પૈસા નથી, બીજું છે, સર્વેમાં ખુલાસો
Cashify survey old phones2 min ago
2
bollywood2 min ago
3
gujarat7 min ago
4
gold28 min ago
5
Hardik Pandya28 min ago