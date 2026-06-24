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TATAની CNG ગાડીઓ માઇલેજમાં મારુતિથી પાછળ કેમ? જાણો અસલી કારણ

Maruti Suzuki And Tata CNG Cars Mileage: મારુતિ સુઝુકીની CNG કાર હાઈ એવરેજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ટાટા મોટર્સ સેફ્ટી, બિલ્ડ ક્વોલિટી અને સારા ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જો તમે ફક્ત માઇલેજને પ્રાથમિકતા આપો છો, તો મારુતિની વેગનઆર, સેલેરિયો, ડિઝાયર, સ્વિફ્ટ, બ્રેઝા અને વિક્ટોરિસ વધુ સારા વિકલ્પો છે. જો કે, જો તમે સલામત અને મજબૂત વાહન ઇચ્છતા હોવ, તો ટાટાની CNG કાર તમારા માટે વધુ સારી રહેશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:15 PM IST
TATAની CNG ગાડીઓ માઇલેજમાં મારુતિથી પાછળ કેમ? જાણો અસલી કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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