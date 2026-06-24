/TATAની CNG ગાડીઓ માઇલેજમાં મારુતિથી પાછળ કેમ? જાણો અસલી કારણ

Maruti Suzuki And Tata CNG Cars Mileage: ભારતીય બજારમાં CNG કારની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે, જેમાં મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ આ સેગમેન્ટમાં બે સૌથી મોટા ખેલાડીઓ છે. જો કે, ખરીદદારો ઘણીવાર આશ્ચર્ય પામે છે કે મારુતિ સુઝુકીની CNG કાર ટાટા કરતા વધુ માઇલેજ કેમ આપે છે. એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ તફાવત ફક્ત એન્જિન પ્રદર્શનનો નથી, પરંતુ બંને કંપનીઓ વચ્ચે ઉત્પાદન પ્રાથમિકતાઓનો છે. જ્યારે મારુતિ સુઝુકી તેની CNG કારમાં વધુ માઇલેજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ત્યારે ટાટા મોટર્સ તેની CNG કારમાં સેફ્ટી, ટકાઉપણું અને સુધારેલ પ્રદર્શન અને ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
બિલ્ડ ગુણવત્તા અને સલામતી
ટાટાની CNG કારના ઓછા માઇલેજનું એક મુખ્ય કારણ તેમનું વજન છે. ટાટા તેની કારને ગ્લોબલ NCAP જેવા રેટિંગને પૂર્ણ કરવા માટે હાઈ લેવલના સેફ્ટી ધોરણો અને મજબૂત સ્ટીલ બોડી સાથે બનાવે છે. આ વધારાનું વજન વધુ સારી રોડ સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે, પરંતુ એન્જિનને ભારે ભારને ખેંચવા માટે વધુ શક્તિની જરૂર પડે છે, જે કુદરતી રીતે ઇંધણ વપરાશમાં વધારો કરે છે.
એન્જિન ક્ષમતા અને પ્રદર્શન
મોટાભાગની મારુતિ સુઝુકી CNG કાર નાના 1.0-લિટર એન્જિન સાથે આવે છે, ખાસ કરીને વધુ સારી ઇંધણ કાર્યક્ષમતા માટે ટ્યુન કરેલ છે. બીજી તરફ, ટાટા મોટર્સ સામાન્ય રીતે 1.2-લિટર, અને ખાસ કરીને ટર્બોચાર્જ્ડ, એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે. આ એન્જિન વધુ પાવર અને ટોર્ક પ્રદાન કરે છે, જે ડ્રાઇવિંગ અનુભવને વધુ સારો અને વધુ આરામદાયક બનાવે છે, પરંતુ તે ઇંધણ કાર્યક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ નાના એન્જિનો સાથે મેળ ખાતું નથી.
ડિઝાઇન અને એરોડાયનેમિક્સની ભૂમિકા
ટાટા મોટર્સની પંચ અને નેક્સન જેવી CNG SUVનું ડિઝાઇન સ્નાયુબદ્ધ છે, જે તેમને પ્રભાવશાળી દેખાવ આપે છે. જો કે, આ સ્નાયુબદ્ધ ડિઝાઇન પવન પ્રતિકાર વધારે છે, જે હાઈ ઝડપે બળતણ કાર્યક્ષમતાને અસર કરે છે. બીજી બાજુ, મારુતિ કારમાં ઘણીવાર હળવા અને આકર્ષક ડિઝાઇન હોય છે, જે તેમને હવાને કાપવામાં અને ઓછા ઇંધણ સાથે લાંબા અંતરને આવરી લેવામાં મદદ કરે છે.
ટાટાની iCNG અને મારુતિની S-CNGની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ બધાની વચ્ચે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ટાટાની iCNG ટેકનોલોજી સંપૂર્ણપણે સેફ્ટી અને વ્યવહારિકતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે (જેમ કે ટ્વીન-સિલિન્ડર સેટઅપ). લીક ડિટેક્શન, ઓટો-કટ-ઓફ અને થર્મલ પ્રોટેક્શન જેવી સુવિધાઓ સલામતીમાં વધારો કરે છે. આ દરમિયાન, મારુતિ સુઝુકીની S-CNG ટેકનોલોજી દાયકાઓથી માઇલેજ અને કાર્યક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવી છે.
મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સની લોકપ્રિય CNG કાર
છેવટે, આ બંને કંપનીઓની લોકપ્રિય CNG કાર વિશે વાત કરીએ તો, ટાટા મોટર્સની પંચ, નેક્સન, ટિયાગો અને ટિગોર, તેમજ અલ્ટ્રોઝ જેવી કારમાં પણ CNG વિકલ્પો છે. ટાટાની CNG કાર પ્રતિ કિલોગ્રામ CNG 25-27 કિલોમીટરની માઇલેજ આપે છે.
આ દરમિયાન, મોટાભાગની મારુતિ સુઝુકી કાર CNG વિકલ્પો સાથે આવે છે, જેમાં Alto K10, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Dzire, Baleno, Franchise, Brezza, Ertiga, Victoris અને Grand Vitaraનો સમાવેશ થાય છે. મારુતિની CNG કાર પ્રતિ કિલોગ્રામ CNG 35 કિલોમીટર સુધીની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.