સાવધાન! ક્યાંક તમારું ગીઝર બોમ્બનો ગોળો ન બની જાય, ફાટતા પહેલા આપે છે આ સંકેતો
Geyser Explosion: કડકડતી ઠંડીને કારણે ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક ગીઝરનો ઉપયોગ કરે છે. આ ગીઝર ગરમ પાણી આપવાની સાથે સાથે જોખમી પણ સાબિત થઈ શકે છે. હકીકતમાં, ગીઝર ફાટવાની ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે, જેમાં કેટલાક લોકોએ જીવ પણ ગુમાવ્યો છે. ચાલો જાણીએ ઘરમાં લાગેલા ગીઝરની સેફ્ટી ટિપ્સ અને તેનાથી કેવી રીતે બચવું.
Geyser Explosion: કડકડતી ઠંડીમાં વોટર ગીઝર ખૂબ જ કામની વસ્તુ લાગે છે, પરંતુ દર વર્ષે ગીઝર અથવા ઇમર્સન રોડ (ગરમ પાણી કરવાનો સળિયો) ને કારણે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો જીવ ગુમાવે છે. થોડા સમય પહેલા દિલ્હીમાં એક મહિલાનું ઇલેક્ટ્રિક રોડને કારણે મોત થયું હતું. એટલું જ નહીં, અગાઉ પણ ઘણા લોકોના ઘરમાં રહેલા ગીઝર બોમ્બના ગોળાની જેમ ફાટી ચૂક્યા છે.
ઇલેક્ટ્રિક ગીઝરને ફાટતા બચાવવા માટે જરૂરી છે કે તેનું નિયમિત મેન્ટેનન્સ કરાવો. ઘણા લોકો ગીઝરની જાળવણી પર ધ્યાન આપતા નથી, જેના કારણે કાં તો તે લીક થવા લાગે છે અથવા તો કેટલીકવાર ગીઝર ફાટી પણ જાય છે.
ઇલેક્ટ્રિક ગીઝર ફાટવાના મુખ્ય કારણો
ગીઝર ફાટવાની ઘટના પાછળનું એક મોટું કારણ હાઈ પ્રેશર (વધારે દબાણ) છે. ઘણીવાર ગીઝરનું થર્મોસ્ટેટ સેન્સર ખરાબ થઈ જાય છે. આ સેન્સરનું કામ પાણી નિર્ધારિત તાપમાન પર પહોંચ્યા પછી ગીઝરમાં પાવર કટ (વીજ પુરવઠો બંધ) કરવાનું હોય છે.
સેન્સર ખરાબ થવું પણ એક કારણ છે
ઘણા લોકો આખી રાત ગીઝર ચાલુ રાખે છે અને સેન્સર ખરાબ હોવાને કારણે તે આપમેળે બંધ થતું નથી. ગીઝરમાં પાણી એટલું ગરમ થઈ જાય છે કે તે અતિશય દબાણ પેદા કરે છે. ગીઝર ફાટવાનું આ મુખ્ય કારણ છે. ગીઝરમાં પ્રેશર વાલ્વ પણ હોય છે, જે દબાણ વધે ત્યારે તેને રિલીઝ કરી દે છે. પરંતુ સર્વિસિંગના અભાવે જો આ વાલ્વ ખરાબ થઈ જાય, તો ગીઝર બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે.
ગીઝર ફાટતા પહેલાના સંકેતો
પાણી ટપકવું: જો ગીઝરની અંદર વધુ દબાણ ઊભું થતું હોય, તો તેમાંથી પાણી ટપકવા લાગે છે. જો તમારા ગીઝરમાંથી અચાનક પાણી ટપકવા લાગે, તો સમજી લેવું કે કંઈક ગરબડ છે.
ભૂરા રંગનું પાણી આવવું: જો ગીઝરમાંથી અચાનક કાટવાળું કે ભૂરા રંગનું પાણી આવવા લાગે, તો સાવધ થઈ જાવ. આ ટેન્ક ખરાબ થવાના સંકેત છે અને ગીઝર ફાટવાની ચેતવણી હોઈ શકે છે.
બચાવ માટે શું કરવું?
જો ઇલેક્ટ્રિક ગીઝરમાં કોઈ સમસ્યા જણાય, તો શું કરવું જોઈએ? ચાલો વિગતવાર જાણીએ:
1. જો ગીઝર ફાટવાનો કોઈ સંકેત દેખાય, તો સૌથી પહેલા તેની સ્વિચ ઓફ કરી દો.
2. જો તે ગેસ ગીઝર હોય, તો તરત જ તેની ગેસ સપ્લાય બંધ કરી દો.
3. ગીઝર બંધ કર્યા પછી કોઈ પ્રોફેશનલ મિકેનિક અથવા કંપનીના કસ્ટમર કેરને જાણ કરો.
4. બધા જ ભાગો તપાસ્યા પછી અને લીકેજ બંધ કર્યા પછી જ ગીઝરને ફરીથી ચાલુ કરો.
