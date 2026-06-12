/ભારતમાં સફેદ રંગની કાર સૌથી વધુ કેમ વેચાય છે? રસપ્રદ છે તેનું કારણ

White Car Sales: જો તમે પણ ક્યારેય રસ્તા પર ધ્યાન આપ્યું હશે તો એકવાર જરૂર નોટ કરી હશે કે મોટા ભાગની કારો સફેદ રંગની જોવા મળે છે. પછી તે નાની હેચબેક હોય, ફેમિલી એસયુવી હોય કે પછી લક્ઝરી કાર, સફેદ રંગનો દબદબો દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. રસપ્રદ વાત છે કે ભારતમાં દર વર્ષે વેચાતી કારોમાં સૌથી વધુ ભાગીદારી સફેદ રંગની હોય છે. ઘણા લોકો તેને માત્ર પસંદનો મામલો માને છે, પરંતુ તેની પાછળ ઘણા કારણો પણ છે.
ભારતીય હવામાન, મેન્ટેનન્સની સુવિધા, રીસેલ વેલ્યુ અને ગ્રાહકોના વિચાર જેવા ઘણા ફેક્ટર આ ટ્રેન્ડને મજબૂત બનાવે છે. આ કારણ છે કે ઓટો કંપનીઓ પણ મોટા ભાગના મોડલ્સમાં સફેદ રંગને સૌથી મુખ્ય વિકલ્પના રૂપમાં રજૂ કરે છે. જો તમે નવી કાર ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તે જાણવું રસપ્રદ હશે કે આખરે સફેદ રંગની કારો ભારતીય ગ્રાહકોની પ્રથમ પસંદ કેમ બની જાય છે.
ગરમ હવામાન અને સરળ જાળવણી સફેદ રંગને ખાસ બનાવે છે
ભારતમાં મોટા ભાગનો વિસ્તાર વર્ષ દરમિયાન ગરમ રહે છે. તેવામાં સફેદ કલરની કાર તાપને ઓછો અવશોષિત કરે છે અને અન્ય ઘાટા રંગની તુલનામાં ઓછો ગરમ થાય છે. આ કારણ છે કે ઘણા લોકો ગરમીથી બચવા માટે સફેદ કલરની કાર પસંદ કરે છે. આ સિવાય સફેદ કાર પર ધૂળ અને સામાન્ય ઘસારો ઓછો દેખાય છે. દરરોજ ઉપયોગ કરનાર ગ્રાહકો માટે આ એક મોટો ફાયદો માનવામાં આવે છે.
કારને વારંવાર સાફ કરવાની ઓછી જરૂર પડે છે. આ કારણ છે કે ટેક્સી ઓપરેટર, કારોબારી અને ફેમિલી ખરીદદાર મોટી સંખ્યામાં સફેદ રંગને પ્રાથમિકતા આપે છે. સરળ જાળવણી અને સ્વચ્છ લુક તેને લાંબા સમય સુધી આકર્ષણ બનાવી રાખે છે અને આ કારણ છે કે સફેદ રંગે વર્ષોથી બજારમાં પોતાની લોકપ્રિયતા બનાવી રાખી છે.
રીસેલ વેલ્યુ અને ગ્રાહકોની પસંદ નિભાવે છે મોટી ભૂમિકા
સફેદ રંગની લોકપ્રિયતાનું એક મોટું કારણ તેની સારી રીસેલ વેલ્યુ પણ છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જૂની કાર વેચે છે, તો સફેદ રંગની કાર માટે ખરીદદાર સરળતાથી મળી જાય છે. કારણ કે આ રંગ લગભગ દરેક ઉંમર વર્ગના લોકોને પસંદ હોય છે. બીજીતરફ લાલ, પીળો કે કેટલાક અન્ય ચમકતા રંગ સીમિત ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરે છે. સફેદ રંગને ઘણા લોકો પ્રીમિયમ અને ક્લાસિક લુક સાથે પણ જોડે છે.
સરકારી વાહનોથી લઈને લક્ઝરી કારો સુધીમાં તેનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી થાય છે. આ કારણ છે કે ગ્રાહકોના મનમાં તેની એક મજબૂત છબી બનેલી છે. આજે પણ નવી કાર ખરીદનાર લોકો મોટી સંખ્યામાં અન્ય રંગની જગ્યાએ સફેદ રંગને પસંદ કરે છે. આ કારણે ભારતીય કાર બજારમાં સફેદ રંગની બાદશાહત હંમેશા જળવાયેલી રહે છે.