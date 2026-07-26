/CNG કારનો ક્રેઝ કેમ વધ્યો? Maruti Suzukiના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત!

CNG Car Sales Record: શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવે તમારું બજેટ બગાડ્યું છે? જો એમ હોય, તો તમે એકલા નથી! ભારતીય કાર બજારમાં હાલમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં લોકો ઇંધણ-કાર્યક્ષમ અને ખર્ચ-અસરકારક વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. આ વલણનો લાભ લેવા માટે, દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક મારુતિ સુઝુકીએ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું પગલું ભર્યું છે.
મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે ઇંધણના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, જેના કારણે લોકો વધુને વધુ CNG વાહનો તરફ વળી રહ્યા છે. નાની કારથી શરૂ થયેલો આ ક્રેઝ હવે SUV સુધી ફેલાઈ ગયો છે. પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ બાદ, મારુતિ સુઝુકીએ હવે નાણાકીય વર્ષ 2026-27, અથવા FY27 સુધીમાં 900,000 CNG વાહનો વેચવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. CNGની માંગ અચાનક કેમ આટલી વધી ગઈ છે, અને ગ્રાહકો માટે મારુતિની નવી વ્યૂહરચના વિશે શું ખાસ છે? ચાલો સમજીએ...
પહેલા ક્વાર્ટરમાં જબરદસ્ત ક્રેઝ જોવા મળ્યો
મારુતિ સુઝુકીના માર્કેટિંગ અને સેલ્સ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર પાર્થો બેનર્જીના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીએ એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટર અથવા Q1માં આશરે 2,200,000 CNG વાહનોનું વેચાણ કર્યું હતું. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં નોંધપાત્ર 58 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
બેનર્જીના જણાવ્યા અનુસાર, મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષને કારણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાથી ગ્રાહકોને ઓછા રનિંગ ખર્ચવાળા વાહનો પસંદ કરવાની ફરજ પડી છે.
SUV અને યુટિલિટી વાહનોમાં અંડરબોડી CNG ટેકનોલોજીની માંગમાં વધારો
પહેલાં, નાના અથવા એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેક માટે CNGને મર્યાદિત વિકલ્પ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ હવે ગ્રાહકો SUV અને યુટિલિટી વાહનોમાં પણ CNGને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.
કંપનીના વિક્ટરી SUV વેચાણમાંથી 50 ટકાથી વધુ અંડરબોડી CNG વેરિઅન્ટ્સમાંથી છે.
બ્રેઝા એસ-સીએનજીમાં નવી ટેકનોલોજી
મારુતિએ તેની કોમ્પેક્ટ એસયુવી, બ્રેઝામાં અંડરબોડી સીએનજી ટેકનોલોજી પણ રજૂ કરી છે. નવી બ્રેઝા એસ-સીએનજીમાં આઈડલ સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ ટેકનોલોજી અને 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ છે. કંપની 26.9 કિમી/કિલોગ્રામ માઈલેજનો દાવો કરે છે.
કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં 15 સીએનજી મોડેલ
હાલમાં, મારુતિ સુઝુકી ભારતીય બજારમાં હળવા કોમર્શિયલ વાહનો સહિત કુલ 15 સીએનજી મોડેલ વેચે છે. ગયા મહિને, કંપનીના કુલ વાહન વેચાણમાં સીએનજી કારનો હિસ્સો 42 ટકા હતો, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સીએનજી હવે મારુતિ માટે વૃદ્ધિનું મુખ્ય પ્રેરક બળ બની ગયું છે.