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CNG કારનો ક્રેઝ કેમ વધ્યો? Maruti Suzukiના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત!

CNG Car Sales Record: પેટ્રોલ અને ડીઝલના ઊંચા ભાવથી કંટાળીને, ભારતીય ગ્રાહકો હવે વધુને વધુ ઇંધણ-કાર્યક્ષમ વિકલ્પો પસંદ કરી રહ્યા છે. આ માંગના જવાબમાં, મારુતિ સુઝુકીએ નાણાકીય વર્ષ 2027માં 900,000 CNG કાર વેચવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. નાની કારથી શરૂ થયેલો આ ક્રેઝ હવે SUV સુધી ફેલાઈ ગયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:33 PM IST
CNG કારનો ક્રેઝ કેમ વધ્યો? Maruti Suzukiના આંકડાએ બધાને કર્યા આશ્ચર્યચકિત!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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