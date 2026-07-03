/CE Mark Meaning: ફોન, AC અને ફ્રિજ પર કેમ લખાયેલું હોય છે CE? જાણો આ બે અક્ષરોનો સાચો અર્થ અને ફાયદા

CE Mark Meaning: જો તમે તમારા ઘરમાં લગભગ કોઈપણ ગેજેટ જુઓ છો, તો તમને પાવર રેટિંગની બાજુમાં બે નાના અક્ષરો CE દેખાશે. રોજિંદા વસ્તુઓથી લઈને ડ્રોન જેવા ગેજેટ્સ સુધી, તે દરેક વસ્તુ પર દેખાય છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે મોટાભાગના ગેજેટ્સ પર આ અક્ષરો કેમ લખેલા હોય છે? આ સરળ અક્ષરો નથી, પરંતુ એક ચિહ્ન છે. CE "conformité européenne" માટે ટૂંકો છે. આ ફ્રેન્ચ શબ્દનો અર્થ યુરોપિયન ધોરણોનું પાલન છે. આ સ્ટેમ્પ ધરાવતું ઉત્પાદન યુરોપિયન યુનિયન (EU) સલામતી અને પર્યાવરણીય નિયમોનું પાલન કરે છે. વધુ વિગતો માટે નીચે વાંચો.
1996માં રજૂ કરાયેલ
આ ટેગ 1993 માં EU કાયદામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 1996 માં, તેને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનો માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલ 1985 માં શરૂ થઈ હતી. તે સમયે, યુરોપિયન આર્થિક સમુદાય (જે હવે યુરોપિયન યુનિયન/EU તરીકે ઓળખાય છે) એ "ન્યૂ એપ્રોચ" નામની એક નવી યોજના વિકસાવી. આ યોજનાનો હેતુ બધા દેશો માટે મૂળભૂત અને સમાન સલામતી નિયમો સ્થાપિત કરવાનો હતો, જેનાથી વેપાર સરળ બન્યો. તેનાથી કંપનીઓને સ્વતંત્ર રીતે તેમના માલનું નિરીક્ષણ અને ગુણવત્તાની ખાતરી કરવાની પણ મંજૂરી મળી.
CE માર્કના ફાયદા
CE માર્કનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે કંપનીઓ સમગ્ર યુરોપમાં તેમના માલને પ્રતિબંધો વિના વેચી શકે છે, પછી ભલે તે ઉત્પાદન વિશ્વમાં ક્યાં પણ બનાવવામાં આવે.
એટલું જ નહીં, યુરોપની બહારના કેટલાક દેશો, જેમ કે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને તુર્કી, પણ તેમના દેશોમાં માલ વેચવા માટે આ માર્કને ફરજિયાત માને છે.
યુએસએમાં, જોકે ઘણા ઉત્પાદનોમાં CE માર્ક હોય છે, પરંતુ ત્યાં તે જરૂરી નથી કારણ કે અમેરિકન નિયમનકારો તેને ઓળખતા નથી. આનું કારણ એ છે કે યુએસએની પોતાની સિસ્ટમ છે. પરંતુ એવું નથી કે યુએસમાં CE પર પ્રતિબંધ છે.
નકલી ઉત્પાદનો પર તેને લાગુ કરવું ગુનો
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે CE ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે નથી. તમને તે રમકડાં, તબીબી ઉપકરણો, સલામતી સાધનો અને ઔદ્યોગિક મશીનરી પર પણ જોવા મળશે. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે આ ચિહ્ન દરેક ઉત્પાદન પર લાગુ પડતું નથી. તે ફક્ત ત્યારે જ લાગુ પડે છે, જો તે ઉત્પાદન માટે કોઈ ચોક્કસ સરકારી નિયમન હોય. તેથી, જો તમારા ઉત્પાદનમાં આવું કોઈ નિયમન ન હોય, તો તેના પર બળજબરીથી આ ચિહ્ન લાગુ કરવું ગેરકાયદેસર માનવામાં આવશે.
નકલી ઉત્પાદનો પર દુરુપયોગ
CEનો હેતુ ક્યારેય ગુણવત્તાનો બેજ બનવાનો નહોતો. તે બધું વિશ્વાસ વિશે છે, તેથી ઉત્પાદકો ખરેખર તેનું ટેસ્ટિંગ કર્યા વિના લેબલ લાગુ કરી શકે છે, અને ઘણી કંપનીઓ કરે છે, જે CEને આજે સૌથી સામાન્ય રીતે નકલી ચિહ્નોમાંનું એક બનાવે છે. આ ઘણીવાર નકલી Apple ચાર્જર પર પણ જોવા મળે છે.