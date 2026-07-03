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CE Mark Meaning: ફોન, AC અને ફ્રિજ પર કેમ લખાયેલું હોય છે CE? જાણો આ બે અક્ષરોનો સાચો અર્થ અને ફાયદા

CE Mark Meaning: સ્માર્ટફોનથી લઈને ચાર્જર અને ડ્રોન સુધી, લગભગ દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ પાછળ બે નાના અક્ષરો CE લખેલા હોય છે. આ ચિહ્નનો અર્થ એ છે કે ઉત્પાદન યુરોપિયન યુનિયન (EU) ના કડક સલામતી અને પર્યાવરણીય નિયમોનું પાલન કરે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:29 PM IST
CE Mark Meaning: ફોન, AC અને ફ્રિજ પર કેમ લખાયેલું હોય છે CE? જાણો આ બે અક્ષરોનો સાચો અર્થ અને ફાયદા
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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