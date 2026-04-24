લિફ્ટમાં કેમ નથી આવતું મોબાઇલ નેટવર્ક ? વગર ટાવરે પણ તમે કેવી રીતે કરી શકો છો કોલ ? જાણો
lift Network Issue: શું તમે ક્યારેય લિફ્ટમાં કોલ ડિસ્કનેક્શન અથવા નેટવર્ક ન હોવાનો અનુભવ કર્યો છે? શું તમે જાણો છો કે લિફ્ટમાં તમારા મોબાઇલ સિગ્નલ કેમ ગાયબ થઈ જાય છે?
lift Network Issue: તમે જોયું હશે કે લિફ્ટમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તમારા મોબાઇલ ફોનનું નેટવર્ક ગાયબ થઈ જાય છે. ફક્ત લિફ્ટમાં જ નહીં, પણ બેઝમેન્ટ અને ઇન્ડોર જગ્યાઓમાં પણ નેટવર્ક નબળું પડી જાય છે. આ સમય દરમિયાન, તમે કોલ કે મેસેજ કરી શકતા નથી કે મેળવી શકતા નથી.
વધુમાં, તમે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ પણ કરી શકતા નથી. ટેલિકોમ કંપનીઓ લેટેસ્ટ સિસ્ટમ્સ અને નેટવર્ક ગિયરનો ઉપયોગ કરે છે, છતાં લિફ્ટમાં સિગ્નલની સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે. શું તમે જાણો છો કે આવું કેમ થાય છે?
લિફ્ટમાં ટાવર કેમ નથી આવતો?
મોબાઇલ સિગ્નલ એ રેડિયો તરંગો છે જે ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે કોઈપણ અવરોધોથી મુક્ત હોવા જોઈએ. લિફ્ટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બોક્સનો ઉપયોગ કરે છે, જે આવનારા સિગ્નલને અવરોધે છે. વધુમાં, લિફ્ટ મજબૂત કોંક્રિટ દિવાલથી ઘેરાયેલી હોય છે, જે સિગ્નલની શક્તિ ઘટાડે છે. બાકીનો ગેપ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બોક્સ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.
આ બોક્સ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયો સિગ્નલોને પ્રતિબિંબિત કરે છે, એટલે કે, મોબાઇલ ફોન સુધી પહોંચતા પહેલા તેમને બહારની તરફ વાળે છે. આ સિગ્નલની શક્તિ ઘટાડે છે, અને નેટવર્ક ઉપકરણ સુધી પહોંચી શકતું નથી. જોકે, આજકાલ, ઘણી જગ્યાએ લિફ્ટમાં યોગ્ય સિગ્નલ ટ્રાન્સમિશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે રીસીવરો ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. જો કે, આ મોંઘુ છે, તેથી જ આ સુવિધા ભાગ્યે જ ઉપલબ્ધ છે.
જો લિફ્ટ બિલ્ડિંગની બહાર ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય, તો તે નેટવર્ક બૂસ્ટરની મદદથી મોબાઇલ સિગ્નલ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો કે, આ સિગ્નલ ફક્ત કોલ કરવા માટે યોગ્ય છે અને તેમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ નથી. જો કે, જો લિફ્ટ બિલ્ડિંગની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય, તો સિગ્નલ સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ધીરજ રાખવી જોઈએ અને કોલ કે મેસેજ કરતા પહેલા લિફ્ટમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ.
નેટવર્ક વિના તમે કેવી રીતે કોલ કરી શકો છો?
જો તમારી બિલ્ડિંગમાં Wi-Fi છે અને લિફ્ટ Wi-Fi સિગ્નલ મેળવે છે, તો તમે મોબાઇલ નેટવર્ક વિના પણ કોલ કરી શકો છો. આ કરવા માટે, તમારા ફોનના નેટવર્ક સેટિંગ્સમાં જાઓ અને Wi-Fi કૉલિંગ વિકલ્પને એક્ટિવ કરો. તમારે નો નેટવર્ક કૉલિંગ વિકલ્પ પણ એક્ટિવ કરવો પડશે. આ કર્યા પછી, તમે મોબાઇલ નેટવર્કની બહાર હોવ અને Wi-Fi સિગ્નલ ઉપલબ્ધ થતાં જ કૉલ કરી શકો છો.
