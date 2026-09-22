/ડેટાની જરૂર નથી, તો વધુ પૈસા કેમ ભરીએ? ટ્રાઇનો મોટો નિર્ણય, કંપનીઓને જાહેર કરવા પડશે સસ્તા વોઇસ અને SMS પેક

TRAI New Rule: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (TRAI) એ રિચાર્જ વિકલ્પોના વિસ્તરણ તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. મંગળવારે, TRAI એ ટેલિકોમ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન (તેરમો સુધારો) રેગ્યુલેશન્સ, 2026 જારી કર્યો. આ નિયમન હેઠળ, ટેલિકોમ કંપનીઓને ટૂંકા ગાળાના સ્પેશિયલ ટેરિફ વાઉચર્સ (STV) ઓફર કરવાની જરૂર પડશે જે ફક્ત વોઇસ કોલિંગ અને SMS સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. TRAI એ આ નિર્ણય ઓછી આવક ધરાવતા મોબાઇલ ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખીને લીધો છે.
ટેલિકોમ વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, ટેલિકોમ કંપનીઓએ 30 દિવસ કે તેથી ઓછી માન્યતા સાથે વોઇસ અને SMS માટે STV ઓફર કરવાની જરૂર પડશે. આનો અર્થ એ છે કે જે ગ્રાહકોને મુખ્યત્વે કોલિંગ અને SMSની જરૂર હોય છે તેમને મોંઘા લાંબા ગાળાના પ્લાન ખરીદવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, કંપનીઓને એવા STV પણ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે જે ગ્રાહકો દર મહિને તે જ તારીખે રિન્યૂ કરી શકે. જો કોઈ ચોક્કસ મહિનામાં તે તારીખ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તે મહિનાની છેલ્લી તારીખે રિન્યુઅલ કરી શકાય છે.
ડેટા ન ધરાવતા વપરાશકર્તાઓને લાભો
TRAI કહે છે કે આ ફેરફાર એવા ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પો પૂરા પાડશે જેઓ ડેટાનો ઉપયોગ કરતા નથી અથવા જેમની ડેટાની જરૂરિયાતો ખૂબ ઓછી છે. ખાસ કરીને ઓછી આવક ધરાવતા ગ્રાહકો તેમની જરૂરિયાતો અને નાણાકીય ક્ષમતાના આધારે નાના રિચાર્જ વિકલ્પો પસંદ કરી શકશે. નવા નિયમો હેઠળ, ટેલિકોમ કંપનીઓને વોઇસ, SMS અને ડેટા STV ની માન્યતા અનુસાર ઓછામાં ઓછું એક લાંબા ગાળાનું STV પ્રદાન કરવાની પણ જરૂર પડશે.
નિયમ કેમ બદલવો પડ્યો?
TRAI એ જણાવ્યું હતું કે ટેલિકોમ ગ્રાહક સુરક્ષા નિયમનો, 2024 માં 12મા સુધારાના અમલીકરણ પછી, તેણે બજારમાં ઉપલબ્ધ વોઇસ-અને-SMS-માત્ર STV ની સમીક્ષા કરી. તેમાં જાણવા મળ્યું કે આવા રિચાર્જની સંખ્યા મર્યાદિત હતી, અને તેમાંના મોટાભાગના લાંબા ગાળાના હતા. આનાથી એવા ગ્રાહકો માટે વિકલ્પો મર્યાદિત થયા જેમને ડેટાની જરૂર ન હતી કે તેઓ ટૂંકા ગાળા માટે સસ્તા વોઇસ અને SMS રિચાર્જ પસંદ કરી શકે.
એપ્રિલમાં ડ્રાફ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યો
TRAI એ 7 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ તેની વેબસાઇટ પર TCPR, 2026 ડ્રાફ્ટ બહાર પાડ્યો, જેમાં આ ફેરફાર અંગે હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને ટિપ્પણીઓ માંગવામાં આવી. પ્રાપ્ત પ્રતિસાદ અને તેના વિશ્લેષણના આધારે, ઓથોરિટીએ હવે 13મા સુધારાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે.