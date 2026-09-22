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ડેટાની જરૂર નથી, તો વધુ પૈસા કેમ ભરીએ? ટ્રાઇનો મોટો નિર્ણય, કંપનીઓને જાહેર કરવા પડશે સસ્તા વોઇસ અને SMS પેક

TRAI New Rule: નવા નિયમો હેઠળ, TRAI એ ટેલિકોમ કંપનીઓને ફક્ત વોઇસ અને SMS માટે ટૂંકા ગાળાના સ્પેશિયલ ટેરિફ વાઉચર્સ ઓફર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આનાથી ડેટાનો ઉપયોગ ન કરતા ગ્રાહકો તેમની જરૂરિયાતો અને બજેટના આધારે રિચાર્જ પસંદ કરી શકશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 22, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:14 PM IST
ડેટાની જરૂર નથી, તો વધુ પૈસા કેમ ભરીએ? ટ્રાઇનો મોટો નિર્ણય, કંપનીઓને જાહેર કરવા પડશે સસ્તા વોઇસ અને SMS પેક

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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